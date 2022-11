TORONTO, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Blade, un fabricant commercial canadien de solutions de qualité de l'air intérieur (QAI), a annoncé un accord de distribution avec Enviroair Industries, un important agent de fabricants du secteur chauffage, ventilation, conditionnement d'air et réfrigération offrant des produits de pointe pour des projets industriels, institutionnels et commerciaux. L'entente comprend la distribution exclusive de la gamme de produits de QAI entièrement fabriqués au Canada de Blade, notamment des purificateurs d'air portatifs HEPA, des appareils de désinfection de l'air à rayons UVC et des filtres de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) polarisés électrostatiques. Le fait qu'il s'agisse d'un fabricant canadien assure la durabilité, la qualité, des délais d'exécution rapides, un soutien technique compétent et la disponibilité de pièces localement pour tous les produits de Blade.

Avec de nombreux fournisseurs toujours à la fine pointe de la technologie, Enviroair Industries est le pont entre l'identification d'un besoin et une solution de CVCA. L'entreprise aide à prendre des décisions plus durables en proposant des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement pour assurer la réussite de votre projet, surtout dans le cadre d'un objectif de développement durable ou de l'atteinte de niveaux LEED. Ce sont des représentants du secteur manufacturier qui vont au-delà des attentes pour fournir des solutions de qualité.

« Enviroair et tous ses bureaux au Québec sont ravis de s'associer à une entreprise de filtration de premier plan qui comprend vraiment notre marché actuel en constante évolution. Blade, un chef de file dans le domaine de la qualité de l'air intérieur commercial, combiné à Enviroair, sera une force sur notre marché.

-Richard Boivin, Ventes techniques

À propos d'Enviroair

Enviroair Industries est fière de favoriser un environnement de passion, d'intégrité, de professionnalisme et de flexibilité afin d'offrir à ses clients un partenariat de la plus haute valeur. Grâce à sa vaste expérience, l'entreprise a permis d'aider un plus grand nombre de propriétaires, de professionnels et d'entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Qu'il s'agisse de proposer de nouvelles technologies ou d'un soutien à la conception, elle aide les clients à prendre des décisions plus durables en leur offrant des conseils et des solutions de rechange efficaces et respectueuses de l'environnement pour assurer la réussite de leur projet. Les niveaux de connaissances uniques et intégrés d'Enviroair vont au-delà du produit.

À propos de Blade

Blade, un chef de file de l'industrie dans la fabrication de produits commerciaux de qualité de l'air intérieur (QAI) au Canada, est situé à Toronto, en Ontario. L'entreprise fournit des solutions de qualité de l'air intérieur sur mesure et à la fine pointe de la technologie qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie. À l'heure actuelle, elle gère et améliore la qualité de l'air intérieur dans plus de 50 millions de pieds carrés d'espaces de construction au Canada. Blade est un fournisseur de confiance en matière de QAI pour les entreprises et les organisations de toutes les industries et c'est le fournisseur de choix du gouvernement de l'Ontario pour la technologie associée à la QAI.

Renseignements: consultez enviroair.ca or call 416 701 0201.