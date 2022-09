TORONTO, le 20 sept. 2022 /CNW/ - Blade, un fabricant commercial canadien de solutions de qualité de l'air intérieur (QAI), a annoncé une entente de distribution avec JF Taylor, un important représentant de fabricants de produits de plomberie, de chauffage et d'humidification dans les provinces de l'Atlantique du Canada. L'entente comprend la distribution exclusive de la gamme de produits de QAI entièrement fabriqués au Canada de Blade, notamment des purificateurs d'air portatifs HEPA, des appareils de désinfection de l'air à rayons UVC et des filtres de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) polarisés électrostatiques. Le fait qu'il s'agisse d'un fabricant canadien assure la qualité et la durabilité, des délais d'exécution rapides, un soutien technique compétent et la disponibilité de pièces localement pour tous les produits de Blade.

Dans les provinces de l'Atlantique, JF Taylor est l'un des principaux représentants du secteur de la plomberie, du chauffage et de l'humidification depuis plus de 65 ans. En tirant profit de son expertise, l'entreprise a pris l'engagement d'effectuer un examen détaillé et rigoureux de toutes les gammes de produits avant de les intégrer à son portefeuille. Après avoir évalué les technologies de pointe de Blade en matière de qualité de l'air intérieur, le président de JF Taylor, Andrew Campbell, a déclaré :

« Blade est un fabricant canadien misant sur une équipe très enthousiaste, jeune et brillante, qui fabrique des produits de haute qualité pour l'industrie du CVCA. Lorsque la COVID-19 a frappé, Blade Air a déterminé un besoin et a été en mesure de s'ajuster rapidement pour concevoir le meilleur produit en fonction de l'environnement actuel. L'entreprise a fait des recherches sur les produits existants sur le marché et élaboré sa gamme de produits en se demandant comment fabriquer la meilleure technologie.

Je pense que Blade Air offre les bons produits pour avoir une très grande incidence sur la santé et l'environnement dans l'industrie. Nous avons hâte de représenter Blade Air pendant de nombreuses années. »

À propos de JF Taylor

Depuis 1954, JF Taylor Enterprises Ltd. est l'un des principaux représentants du Canada atlantique pour les fabricants des domaines de la plomberie, du chauffage, du chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA), de l'humidification et de la déshumidification de piscines intérieures. Avec plus de 65 ans de service spécialisé à l'industrie, cette entreprise de troisième génération est respectée par les clients des secteurs de l'ingénierie et de la sous-traitance et les grossistes dans l'ensemble des provinces maritimes. Le personnel de JF Taylor est fier de représenter les meilleurs produits des principaux fabricants de l'industrie.

À propos de Blade

Blade, un chef de file de l'industrie dans la fabrication de produits commerciaux de qualité de l'air intérieur (QAI) au Canada, est situé à Toronto, en Ontario. L'entreprise fournit des solutions de qualité de l'air intérieur sur mesure et à la fine pointe de la technologie qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie. À l'heure actuelle, elle gère et améliore la qualité de l'air intérieur dans plus de 50 millions de pieds carrés d'espaces de construction au Canada. Blade est un fournisseur de confiance en matière de QAI pour les entreprises et les organisations de toutes les industries, et le fournisseur de choix du gouvernement de l'Ontario pour la technologie associée à la QAI.

Renseignements: Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.bladeair.com ou nous appeler au 416 701-0201.