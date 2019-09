BLACK+DECKER™ choisit la plateforme innovatrice d'Orckestra pour optimiser l'expérience en ligne du dispositif Pria, un nouvel aide-soignant personnel autonome

LONGUEUIL, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Technologies Orckestra Inc., un leader en solutions de commerce omnicanal et filiale de Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est fière d'annoncer que BLACK+DECKER a choisi sa plateforme basée sur API pour développer l'expérience de commerce innovatrice de Pria, le nouvel aide-soignant personnel autonome de BLACK+DECKER.

Le dispositif Pria™ de BLACK+DECKER permet au personnel soignant de prendre en charge un ou plusieurs patients et d'effectuer le suivi du calendrier des soins et la supervision de la médication à distance, sans compromettre l'autonomie des patients. Le dispositif Pria distribue les médicaments en veillant à ce que le bon médicament soit fourni à la bonne personne, au bon moment. Il permet également une connexion et une visibilité entre le personnel soignant et les patients ou leurs proches grâce à une technologie interactive.

BLACK+DECKER tire parti de la plateforme d'Orckestra pour créer du contenu et des expériences en ligne uniques. Orckestra contribue également à la mise en œuvre d'une nouvelle fonctionnalité de commerce par abonnement en intégrant diverses plateformes d'entreprises afin de fournir le premier service d'abonnement de BLACK+DECKER.

« Le dispositif Pria répond à un besoin important en permettant une meilleure gestion des soins et des médicaments à grande échelle. Pour créer du contenu et une expérience de commerce appropriée pour Pria et permettre de nouvelles initiatives de commerce grâce à l'internet des objets (« Internet of things » ou IoT), il est primordial d'avoir une plateforme de commerce flexible et basée sur API comme Orckestra Commerce Cloud. Nous sommes très heureux de travailler en collaboration avec Stanley Healthcare et BLACK+DECKER sur cette importante initiative », affirme Louis Fournier, président de Technologies Orckestra Inc.

À propos de Technologies Orckestra Inc.

Technologies Orckestra Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions de commerce modernes offrant une plateforme de commerce unique destinée à créer et à gérer des expériences d'achat plus attrayantes sur le Web, sur les appareils mobiles et en magasin. Construite sur le nuage ouvert Microsoft Azure, la plateforme Commerce Orchestration™ offre une couche centrale qui unifie tous les systèmes de points de vente et les points de contact avec les clients et aide les marques à développer leurs activités sur le marché mondial. Orckestra permet à ses clients de déployer des expériences de commerce distinctives, tout en réduisant le fardeau des TI et les coûts d'exploitation, et en maximisant les revenus.

Orckestra est une filiale de Technologies Interactives Mediagrif (TSX : MDF), un leader canadien des technologies de l'information.

À propos de Technologies Interactives Mediagrif Inc.

Technologies Interactives Mediagrif Inc. (TSX : MDF) est un leader canadien des technologies de l'information, offrant des solutions d'approvisionnement stratégique et de commerce unifié ainsi que des places de marché B2B. Les solutions de Mediagrif sont utilisées par plusieurs milliers d'entreprises en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. La Société possède des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour en savoir plus sur Mediagrif, consultez son site Web au www.mediagrif.com ou appelez au 1 877 677-9088.

