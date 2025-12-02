Ce nouveau lancement reflète l'alignement mondial au sein du groupe Bizcap, avec la même équipe et une plateforme renforcée

TORONTO, 3 décembre 2025 /CNW/ - NewCo Capital Group, fournisseur de premier plan de solutions de financement aux entreprises en Amérique du Nord, a rénové sa filiale canadienne sous le nom de Bizcap Canada, intégrant son équipe existante au réseau mondial en pleine expansion de Bizcap Group.

Cette démarche permet à la même équipe canadienne de confiance de bénéficier d'une plateforme nettement plus solide, ce qui permet à Bizcap Canada d'offrir une plus grande valeur ajoutée aux entreprises grâce à un modèle de financement amélioré proposant des paiements périodiques moins élevés, des tarifs plus avantageux et des approbations plus rapides. Dans le cadre de cette relance, les courtiers auront également accès à un nouveau portail partenaires spécialement conçu pour répondre à leurs besoins, qui simplifie la gestion des occasions, les soumissions, le suivi et la visibilité des transactions de bout en bout.

Ce nouveau départ marque également la consolidation stratégique de l'entreprise sous le nom Bizcap, alignant ses activités à travers le Canada sur une identité mondiale plus large qui s'étend à l'Australie, à la Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis, au Royaume-Uni et à l'Europe.

« Ce n'est pas seulement un nouveau nom, c'est une entreprise Bizcap Canada plus intelligente et plus rapide, conçue pour les courtiers et les propriétaires d'entreprises », a déclaré Albert Gahfi, cochef de la direction de Bizcap Group et chef de la direction de NewCo Capital Group.

« En nous unifiant sous un seul nom, nos clients et partenaires auront accès à une plus grande solidité financière, à une technologie plus intelligente et à une plateforme de financement véritablement mondiale. »

Cette décision fait suite à une période de croissance accélérée pour Bizcap, qui coïncide avec l'acquisition récente de 8fig, une plateforme de financement de la croissance alimentée par l'IA, et l'expansion de l'entreprise en Allemagne.

Steve Bergstrom, chef de la gestion des risques chez Bizcap Canada et NewCo Capital Group, a déclaré que l'entreprise continuera d'offrir des options de financement rapides et flexibles aux petites et moyennes entreprises (PME), tout en intégrant des services plus avancés en matière de souscription, d'automatisation et d'analyse de données.

« Nous avons amélioré notre processus de souscription de financement afin d'offrir de meilleurs tarifs et des paiements périodiques moins élevés, conçus en fonction du mode de fonctionnement réel des PME canadiennes », a-t-il déclaré.

Bruce Gurvitsch, directeur des revenus chez Bizcap Canada et NewCo Capital Group, a déclaré que les clients, les courtiers et les partenaires peuvent compter sur la même équipe dévouée et les mêmes services auxquels ils font confiance, désormais soutenus par une infrastructure mondiale évolutive et une gamme de produits plus large.

« Le portail des partenaires change la donne pour les courtiers : soumissions simples, mises à jour en temps réel et davantage d'occasions de servir les clients », a-t-il déclaré.

Avec ce nouveau lancement, les entreprises canadiennes bénéficieront des avantages suivants :

Une expérience numérique améliorée et une automatisation de la souscription

Une gamme de produits élargie, comprenant notamment des lignes de crédit et des capitaux de croissance alimentés par l'IA

Un écosystème croissant de partenariats mondiaux.

Ensemble, NewCo Capital Group et Bizcap Group ont fourni avec succès des solutions de financement à plus de 66 000 PME, pour un montant total de plus de 3 milliards de dollars à l'échelle mondiale, tout en maintenant une note de 4,8/5 sur Trustpilot.

À propos de Bizcap

Bizcap est un organisme mondial de financement non bancaire qui offre des solutions de financement rapides et flexibles aux PME en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, aux États-Unis (sous le nom de NewCo Capital Group), au Canada, au Royaume-Uni et en Europe. Fondée en 2019, Bizcap donne du pouvoir aux PME en leur offrant des approbations en seulement trois heures, avec un financement disponible le jour même. Bizcap a financé plus de 66 000 PME, pour un total de 3 milliards de dollars à l'échelle mondiale, tout conservant une note de 4,8/5 sur Trustpilot.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site bizcapfunding.ca

SOURCE Bizcap

PERSONNE-RESSOURCE : Sharon Green, spécialiste des médias et des communications, [email protected]