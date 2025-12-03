Avec une superficie potentielle de près de 100 hectares, le site de Kokemäki a une capacité pouvant atteindre 1 GW, alimenté par une énergie propre et à faibles émissions de carbone

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 3 décembre 2025 /CNW/ - Bitzero Holdings Inc. (CSE : BITZ. U), (« Bitzero » ou la « Société »), la Société axée sur la chaîne de blocs durable et les centres de données informatiques de haute performance, a annoncé aujourd'hui avoir commencé le développement de la phase I sur le site de son centre de données de près de 100 hectares à Kokemäki, en Finlande. Quinze hectares du site ont été acquis et le reste est en option pour une expansion future.

Une fois opérationnelle, l'infrastructure de phase I donnera à Bitzero l'accès à la charge d'alimentation initiale nécessaire pour mener des opérations. Avec une capacité totale prévue de 1 GW, le site de Kokemäki est en voie de devenir l'une des plus grandes installations autonomes à très grande échelle en Europe, entièrement alimentées par un mélange diversifié d'énergie hydroélectrique, nucléaire, solaire et éolienne.

« Ce site offre l'espace et la capacité d'alimentation dont nous avons besoin pour réaliser nos plans de croissance dynamiques et offrir une puissance de calcul verte à grande échelle, y compris la capacité d'héberger des charges de travail d'IA, d'infonuagique et de bitcoins à grande échelle », a déclaré Mohammed Bakhashwain, président et chef de la direction de Bitzero.

Le site finlandais, acquis pour la première fois en janvier 2025, est sur le point de devenir le plus grand campus de centres de données de Bitzero. Il tire parti du climat par temps froid pour améliorer l'efficacité grâce à des températures de fonctionnement plus basses, à une demande de refroidissement réduite et à une consommation d'énergie plus faible.

« Contrairement à la plupart de ses concurrents, le modèle Bitzero axé sur les actifs est un avantage concurrentiel rare qui favorise l'efficacité et l'évolutivité, soutenu par des actifs et des ressources réels », a déclaré Kevin O'Leary, investisseur de premier plan dans Bitzero et investisseur en capital de risque de renommée mondiale. « Parce qu'elle possède l'infrastructure et qu'elle ne dépend pas de baux ou de réseaux électriques sursaturés, Bitzero est plus agile, rentable et mieux positionnée pour créer de la valeur à long terme. »

En plus du site de Kokemäki, Bitzero a obtenu trois autres centres de données dans les régions scandinaves et nord-américaines. Pour en savoir plus sur la cryptomonnaie durable et les activités de CHP de l'entreprise, visitez www.bitzero.com.

À propos de Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. est un fournisseur d'infrastructure de TI pour le secteur de l'énergie et d'énergie à haut rendement pour les centres de données. L'entreprise se concentre sur le développement de centres de données, le minage de bitcoins et l'obtention de partenariats stratégiques pour l'hébergement de centres de données. Bitzero Holdings Inc. compte maintenant quatre centres de données en Amérique du Nord et en Scandinavie, alimentés par des sources d'énergie propres et à faibles émissions de carbone. Pour en savoir plus, visitez le site www.bitzero.com.

