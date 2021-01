MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Les événements de la dernière année ont démontré l'importance capitale et stratégique de l'innovation en santé. La pandémie a obligé l'ensemble des acteurs à accélérer les projets innovants pour répondre aux besoins en constante évolution de la population. C'est dans ce contexte que Biron Groupe Santé présente Phase B , une compétition encourageant les innovateurs qui développent et rendent accessibles des solutions novatrices dans le domaine de la médecine préventive et prédictive.

Vous êtes un entrepreneur innovant dans le domaine de la santé et vous avez besoin d'un coup de pouce pour vous propulser ? Vous avez un projet en démarrage qui fera avancer la médecine prédictive ou préventive ? L'initiative d'impact social Phase B de Biron Groupe Santé est pour vous.

Toujours à l'affût de projets innovants au bénéfice de la santé de tous, Biron Groupe Santé invite les étudiants, les experts et les jeunes pousses (start-ups) à déposer leur candidature.

Deux prix sont en jeu :

Grand prix : une contribution de 25 000 $, un accompagnement d'un an, personnalisé, avec des mentors et des experts et un parcours chez un accélérateur afin de favoriser le lancement du projet ;

2e prix : une bourse de 5 000 $ et un parcours chez un accélérateur afin de favoriser le lancement du projet.

« Nous sommes particulièrement fiers de ce projet, qui s'inscrit directement dans le contexte innovant qui est le nôtre. Il permettra de soutenir des solutions novatrices, issues de la relève, qui aideront les individus à prendre soin de leur santé de manière proactive et informée, affirme Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé. Nous croyons fermement que chaque personne possède en elle le potentiel d'accomplir de grandes réalisations. Il suffit parfois de ressources supplémentaires et d'un encadrement adéquat pour amener le projet à maturité. Phase B se veut comme un tremplin pour les innovateurs en santé soutenant le développement de leurs solutions qui auront un impact concret sur la santé de l'ensemble de la collectivité. »

Pour être admissibles, les participants doivent être à l'étape du développement initial d'un projet novateur, qui touche à la médecine prédictive ou préventive; domaines de pointe, prioritaires pour Biron Groupe Santé. Rappelons que la médecine prédictive cherche à identifier des solutions et des outils qui donnent le pouvoir aux individus de faire les meilleurs choix pour leur santé. Quant à la médecine préventive, elle vise à prévenir, plutôt que guérir.

Nous sommes heureux d'accueillir les candidatures jusqu'au 26 février prochain.

Afin de choisir les deux finalistes, Phase B pourra compter sur un jury aguerri réunissant des expertises diverses, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat, de la médecine, du numérique et des sciences de la vie. Les membres du jury sont : Geneviève Biron, présidente et chef de la direction, Biron Groupe Santé, Dr Nicolas Tétreault, directeur scientifique et innovation, Biron Groupe Santé, Dr Robert Amyot, chef des opérations et Médecin en chef, MEDFAR Solutions Cliniques, Michel Nadeau, président-directeur général et fondateur, Groupe Santé Tactio et Nathalie Ouimet, vice-présidente, Montréal InVivo.

Le dévoilement des lauréats aura lieu le 5 avril prochain. Visitez le www.phaseb.biron.com pour connaître tous les détails du concours.

À propos de Biron Groupe Santé inc.

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, il est reconnu pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeuré une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte près de 850 employés qui opèrent plus de 100 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Biron Groupe Santé est accrédité par Agrément Canada et détient un permis d'opération du LSPQ. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook , LinkedIn et Twitter .

SOURCE Biron Groupe Santé

Renseignements: Francis Boucher, Exponentiel Conseil, [email protected], 438-888-7999