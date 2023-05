MISSISSAUGA, ON, le 10 mai 2023 /CNW/ - Bird Civil et Mines Ltée a le plaisir d'annoncer qu'elle est le soumissionnaire retenu pour le lot 1: rehaussement d'une digue à rejets grossiers par Minerai de Fer Québec (MFQ), une filiale de Champion Iron limitée. Les travaux seront réalisés à la mine du lac Bloom située à Fermont, dans le nord du Québec.

La mine du lac Bloom, qui produit du minerai de fer de haute qualité et est l'une des cinq plus grandes mines de minerai de fer au Canada, a été remise en service avec succès en février 2018, et une expansion de phase II a été commandée à la fin de 2022. Le minerai de fer est l'intrant principal dans la production d'acier, l'acier étant l'une des matières premières essentielles pour les technologies à faible émission de carbone et un élément essentiel de la transition énergétique.

La portée des travaux comporte le rehaussement de la digue de résidus, la construction d'une berme de pied en enrochement et d'un fossé collecteur de 1,3 km. La portée des travaux comprend également la construction de tout près de 4 km de chemins d'accès et la construction d'une nouvelle digue qui nécessitera l'injection du roc et la construction d'un réservoir d'urgence. Un total estimé de 635 000 m3 de sable de résidus, 164 000 m3 d'excavation et 200 000 m3 de remblai sera déplacé pour l'achèvement de ce projet, témoignant ainsi de la capacité en génie civil lourd de Bird à entreprendre des projets industriels de grande envergure à toutes les étapes, depuis le développement jusqu'à l'exploitation en passant par l'expansion.

"Bird est heureuse d'avoir été choisie pour travailler pour MFQ à cette importante mine de minerais. Nous continuons de voir une demande accrue pour nos capacités à effectuer des travaux avec nos propres effectifs dans le secteur minier et ce contrat important sur le plan stratégique nous positionne auprès d'un nouveau client et ouvre la porte à des possibilités pluriannuelles dans les années à venir," a déclaré M. Teri McKibbon, président et chef de la direction de Bird. "Notre offre de cycle de vie de projet complet et nos capacités industrielles, de génie civil et de génie civil lourd réalisés avec nos propres effectifs sont perçus favorablement au sein le secteur minier."

À propos de Bird Construction

Bird (TSX : BDT) est une entreprise de construction canadienne de premier plan qui mène ses activités d'un océan à l'autre et dessert tous les principaux marchés du Canada. Bird offre une gamme complète de services de construction, allant de nouvelles constructions pour les marchés d'infrastructures industrielles, commerciales, institutionnelles et civiles, aux services d'entretien, de réparation et d'exploitation industriels, à la réalisation de projets de génie civil lourd et aux services de soutien aux mines, ainsi qu'aux infrastructures verticales, y compris les métiers de l'électricité, de la mécanique et de spécialité. Depuis plus de 100 ans, Bird est une entreprise axée sur les gens, qui s'engage sans réserve à assurer la sécurité et à offrir un service de qualité supérieure, offrant ainsi une valeur à long terme à toutes les parties prenantes. www.bird.ca

