OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Andrew Casey, président et chef de la direction de BIOTECanada, a annoncé l'ouverture officielle du Pavillon du Canada dans le cadre du congrès BIO International Convention, donnant le coup d'envoi du plus important rassemblement international de l'industrie des biotechnologies et mettant en lumière le rôle central joué par le Canada à l'échelle mondiale.

Ce congrès annuel présenté par Biotechnology Innovation Organization (BIO) regroupe pendant quatre jours des milliers de chefs de file mondiaux de la biotechnologie et de la biopharmaceutique, qui participent à divers événements, activités de réseautage, conférences et occasions de partenariats.

BIOTECanada a chapeauté l'installation du Pavillon du Canada, où sera proposée une programmation captivante pendant toute la durée de l'événement. Représentant un vaste écosystème de plus de 900 entreprises biotechnologiques canadiennes, le Pavillon du Canada accueillera des annonces régionales sur le développement des compétences de la part d'élus, et soulignera la croissance du secteur canadien de la biofabrication en exposant les réussites récentes en matière de leadership et d'investissements.

« Je suis enchanté de constater la participation impressionnante de plus de 300 entreprises et organisations canadiennes à la BIO International Convention. Le Canada est généralement l'une des délégations les plus nombreuses au congrès, et cette année ne fait pas exception à la règle. Notre programmation vise à mettre en lumière l'incidence des politiques et des investissements de tous les paliers de gouvernement sur la compétitivité du Canada, la croissance du secteur des biotechnologies, l'attraction de talents et la prochaine génération d'innovations destinées au marché mondial », a déclaré M. Casey.

« Les capacités de notre industrie sont incroyables. Nous sommes fiers de présenter au monde entier l'expertise de pointe qui propulse actuellement la croissance du secteur canadien de la biofabrication et les entreprises émergentes qui font des percées remarquables dans les domaines de la médecine de précision, de la conception de médicaments, et de la thérapie cellulaire et génique, pour n'en nommer que quelques-uns. »

BIOTECanada souhaite remercier ses partenaires provinciaux et Investir au Canada pour leur collaboration, qui a grandement rehaussé la présence du Canada à la BIO International Convention. Pour connaître la programmation complète offerte au Pavillon du Canada, visitez Canada@BIO.

Andrew Casey est disponible pour répondre aux questions des médias. Pour planifier une entrevue, veuillez communiquer avec Nina Lewis.

BIOTECanada est le porte-parole canadien de l'industrie des biotechnologies. Cette association nationale compte plus de 230 membres - entreprises en démarrage, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques internationales, investisseurs, incubateurs, accélérateurs, établissements universitaires - qui représentent le vaste écosystème canadien des biotechnologies. Dans un contexte marqué par la croissance de la population mondiale, les changements climatiques, les enjeux de durabilité agroalimentaire et les besoins croissants en santé humaine, l'industrie biotechnologique joue un rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions aux défis sanitaires et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour en savoir plus, visitez le biotech.ca

Renseignements: Nina Lewis, Gestionnaire des communications, [email protected]