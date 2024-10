OTTAWA, ON, le 9 oct. 2024 /CNW/ - BIOTECanada, l'association nationale représentant l'écosystème des biotechnologies du Canada, est fière d'annoncer la nomination de trois nouveaux membres à son conseil d'administration : Anne Woods (première directrice générale, sciences de la vie et services bancaires, RBCx), Tamer Mohamed (fondateur et chef de la direction, Aspect Biosystems) et Karen Heim (vice-présidente et directrice générale, Canada, Alexion Pharmaceuticals). Ces chefs de file de l'industrie feront profiter le conseil d'administration de BIOTECanada de leurs riches connaissances, de leur vaste expérience et de leur leadership incomparable, qui aideront l'association à renforcer son engagement envers l'avancement du secteur canadien des biotechnologies.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Anne, Tamer et Karen au sein du conseil d'administration de BIOTECanada. Leur expertise combinée rehaussera notre capacité à attirer les investissements, à établir la position du Canada à titre de chef de file de la réglementation, et à promouvoir la croissance des sociétés de biotechnologies », a déclaré Andrew Casey, président et chef de la direction de BIOTECanada. « Leurs parcours variés dans les secteurs de la finance, de l'innovation, des soins de santé et de la mise en marché seront des atouts de taille pour nous permettre de continuer de militer pour le secteur florissant des biotechnologies du Canada. »

« L'intégration de ces professionnels de talent au conseil d'administration de BIOTECanada est à la fois emballante et essentielle. Leur expertise aidera à orienter la planification et la vision stratégiques de BIOTECanada tandis que nous continuons de promouvoir la croissance des biotechnologies au pays », a ajouté Oliver Technow, chef de la direction de BIOVECTRA et président du conseil d'administration.

Le conseil d'administration de BIOTECanada incarne parfaitement la diversité des membres de l'organisation et de l'écosystème élargi des biotechnologies au Canada. Pour connaître la composition complète du conseil d'administration de BIOTECanada, visitez notre site Web.

BIOTECanada est le porte-parole canadien de l'industrie des biotechnologies. Cette association nationale compte plus de 230 membres - entreprises en démarrage, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques internationales, investisseurs, incubateurs, accélérateurs et établissements universitaires - qui représentent le vaste écosystème canadien des biotechnologies. Dans un contexte marqué par la croissance de la population mondiale, les changements climatiques, les enjeux de durabilité agroalimentaire et les besoins croissants en santé humaine, l'industrie biotechnologique joue un rôle de premier plan dans l'élaboration de solutions aux défis sanitaires et environnementaux auxquels nous sommes confrontés. Pour en savoir plus, visitez le biotech.ca

SOURCE BIOTE Canada

Pour en savoir plus : Nina Lewis, Gestionnaire des communications, [email protected]