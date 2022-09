Le chef de file en hydratation lance la boisson sportive Blue Jays Blue Cherry dans les magasins du Canada atlantique et du Québec

TORONTO, le 1er sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, BioSteel Sports Nutrition Inc. (« BioSteel ») a annoncé le lancement de Blue Cherry, une nouvelle boisson sportive en édition limitée qui souligne le partenariat de la marque avec les Blue Jays de Toronto. La nouvelle boisson prête à boire arbore le logo des Blue Jays et sera disponible dans les magasins des bannières de Sobeys, y compris Needs, Boni-Soir, Voisin et IGA Québec, à travers le Canada atlantique et au Québec dès maintenant et jusqu'à la fin de la saison.

BioSteel Blue Cherry, a new limited-edition sports drink that celebrates the brand’s partnership with the Toronto Blue Jays (Groupe CNW/BioSteel Sports Nutrition Inc.)

En tant que commanditaire des Blue Jays de Toronto pour la saison 2022, BioSteel est la boisson sportive exclusive dans l'abri des joueurs et l'enclos d'exercice de l'équipe à domicile comme à l'extérieur, et les amateurs ont pu profiter des « bains » rafraîchissants de BioSteel, affectueusement connus sous le nom de #BioSteelBaths, toute la saison. La marque est également mise en valeur dans l'ensemble du Centre Rogers au moyen de la signalisation numérique dans les halls et d'activités d'échantillonnage.

La nouvelle saveur « Blue Cherry » (cerise bleue) sera également soutenue par le lanceur étoile des Blue Jays, Alek Manoah, qui est devenu un athlète officiel de #TeamBioSteel plus tôt cet été, se joignant ainsi à un groupe d'athlètes d'élite qui améliorent leur jeu avec la gamme de produits d'hydratation de qualité supérieure de la marque.

« Nous sommes ravis que les Blue Jays soient notre premier partenaire officiel du baseball professionnel et que nous puissions offrir aux amateurs une saveur en édition limitée qui est exactement le même produit qu'ils voient dans les abris, a déclaré John Celenza, cofondateur de BioSteel. Ce partenariat s'appuie sur la croissance continue de notre marque partout en Amérique du Nord avec certaines des équipes sportives les plus emblématiques, et nous sommes fiers d'offrir à la fois aux athlètes et à la communauté une solution sans sucre pour leurs routines quotidiennes d'hydratation. »

« Nous avons vu nos joueurs des Blue Jays profiter des boissons sportives BioSteel tout au long de la saison et nous sommes maintenant ravis de renforcer notre partenariat en lançant la saveur "Blue Cherry" en édition limitée mettant en vedette le logo de notre équipe, a affirmé Mark Ditmars, vice-président des partenariats pour les Blue Jays de Toronto. Alors que l'équipe fait son dernier effort avant les séries éliminatoires, nous nous réjouissons à l'idée de continuer de soutenir les produits d'hydratation sans sucre de la marque. »

Fondée en 2009 par John Celenza et son partenaire d'affaires et vétéran de la LNH, Michael Cammalleri, BioSteel a acquis la réputation de produit d'hydratation de choix pour les athlètes et les consommateurs. La marque s'engage à utiliser des ingrédients de première qualité, à maintenir la transparence des produits et à fournir des nutriments essentiels pour soutenir l'activité physique. Chaque boisson sportive contenant des électrolytes est offerte dans un emballage Tetra Pak écologique de 500 ml. La gamme de saveurs comprend Blue Raspberry (framboise bleue), Mixed Berry (baies mélangées), Peach Mango (pêche-mangue), Rainbow Twist (saveur arc-en-ciel) et White Freeze (glaçon blanc) pour maintenir les consommateurs hydratés tout au long de la journée.

Les produits BioSteel sont disponibles en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde auprès de certains partenaires détaillants. Ils sont aussi offerts directement aux consommateurs en ligne sur www.biosteel.com.

BioSteel est une marque de boissons nord-américaine déterminée à offrir des boissons de première qualité, dont la ligne directrice est Clean. Healthy. Hydration™., aux consommateurs et aux athlètes du monde entier. Chaque boisson sportive BioSteel est sans sucre et est offerte dans un Tetra Pak écologique, contenant des ingrédients de première qualité, des saveurs naturelles et des nutriments essentiels nécessaires pour soutenir l'activité physique. Parfaits pour tous, des consommateurs soucieux de leur santé et de l'environnement aux athlètes de calibre mondial, les produits d'hydratation BioSteel sont actuellement faciles à trouver partout en Amérique du Nord, et dans le monde entier auprès de certains détaillants partenaires. Ils sont aussi offerts directement aux consommateurs en ligne à l'adresse www.biosteel.com.

