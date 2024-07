SHAWINIGAN, QC, le 12 juill. 2024 /CNW/ - BIONEST, entreprise québécoise à essor international dédiée à l'assainissement des eaux usées de nature domestique depuis 25 ans, a obtenu la Certification ÉCORESPONSABLEMC - niveau Performance en développement durable du Conseil des industries durables.

À l'automne 2023, BIONEST a entrepris des démarches pour avoir une évaluation impartiale de sa vraie performance environnementale, sociale et de gouvernance. La Certification ÉCORESPONSABLE, émise par ECOCERT CANADA, positionne clairement BIONEST comme ÉCOLEADER.

« La Certification ÉCORESPONSABLE niveau Performance est une reconnaissance de l'engagement de BIONEST envers le développement durable. Nous sommes fiers de certifier BIONEST, une entreprise qui incarne les principes de durabilité, d'innovation écologique et de responsabilité sociale. Leur dévouement à surpasser les normes environnementales et à investir dans des pratiques écoresponsables démontre leur leadership exceptionnel dans le secteur, » déclare Pierre Fillion, le Président-directeur général du Conseil des industries durables.

Les pratiques écoresponsables sont au cœur des opérations de BIONEST comme elle offre des solutions à faible empreinte écologique qui dépassent les normes actuelles et anticipent les défis liés à la pérennité de l'eau. Ses investissements en recherche et développement et la synergie interne assurent la création continue de solutions alliant excellence technologique et durabilité environnementale. Son service professionnel permet un accompagnement personnalisé et offre la tranquillité d'esprit à ses clients et partenaires. L'équipe BIONEST soutien des initiatives communautaires qui bâtissent un milieu agréable et équitable pour tous. Son environnement de travail propice à l'entraide, au respect mutuel et au bien-être de ses employés est essentiel à sa réussite.

« Cette certification ÉCORESPONSABLE niveau Performance reflète l'engagement de l'organisation et le travail assidu de tous les membres de l'équipe Bionest, qui tient à cœur ses implications à préserver l'environnement, à soutenir sa communauté et à faire des choix responsables au quotidien, affirme Pierre-Yves Charette, PDG Amériques. Elle nous permet de proclamer avec fierté notre responsabilité écologique et de renforcer notre position en tant qu'entreprise véritablement durable. »

Le Programme ÉCORESPONSABLE comprend un ensemble d'outils et de stratégies pour soutenir les entreprises qui souhaitent améliorer de façon globale leur gestion du développement durable. Ayant une portée internationale, il comprend quatre niveaux de progression : Engagement, Performance, Optimum et Élite. Avec ses actions concrètes et sa progression déjà bien établie, BIONEST s'affiche d'office avec le niveau 2. Performance.

À l'aide de la charte de développement durable et d'un plan d'actions sur trois ans approuvés par la direction, BIONEST poursuit sa voie en développement durable et demeure clairement le génie québécois au service de l'assainissement des eaux usées!

À propos de BIONEST

Fondée en 1999 à Shawinigan, Bionest est une entreprise québécoise uniquement et entièrement dédiée au développement de solutions d'assainissement des eaux usées de nature domestique. Bionest dessert une clientèle résidentielle, commerciale, municipale et communautaire et est reconnue à l'international pour sa technologie innovante développée en Mauricie. Ses systèmes de qualité supérieure permettent de protéger l'environnement et d'assurer la pérennité de la ressource eau. Avec ses sept bureaux et plus de 150 employés à travers le monde, l'entreprise est un employeur de choix et un chef de file dans le secteur de l'assainissement des eaux usées.

SOURCE Bionest

Contact pour le Canada : Valérie Bridger, Directrice, Développement de marchés et Affaires règlementaires, Cell. : 819 531-8624, Courriel : [email protected]