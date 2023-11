TORONTO, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Déclarée par l'OMS comme l'une des dix principales menaces pour la santé publique mondiale et identifiée par le ministère canadien de la Santé comme l'une des plus grandes préoccupations de notre temps, les principaux acteurs des soins de santé et de la recherche se mobilisent pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens (RAM).

bioMérieux Canada, l'Association pour la microbiologie médicale et l'infectiologie Canada (AMMI Canada), le Consortium sur les infections émergentes et pandémiques (EPIC) et le Consortium AMR-One Health (OHC), sont heureux d'accueillir le deuxième Symposium sur la résistance aux antimicrobiens - Mettre l'évidence en pratique dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, les 22 et 23 novembre 2023 au MaRS Center de Toronto. Ce sommet scientifique vise à identifier des actions concrètes pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens tout en mettant en lumière la recherche et le leadership canadiens dans cette lutte cruciale.

« Les médecins spécialistes des maladies infectieuses, les microbiologistes médicaux et les microbiologistes cliniques participent activement à la recherche, à l'innovation et à l'éducation pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens. L'approche "Une seule santé", conforme au plan d'action pancanadien de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, est une priorité », déclare le Dr Deborah Yamamura, présidente de l'AMMI Canada. « En accréditant une conférence d'une journée complète et des séances de réseautage pour les participants, l'AMMI Canada espère remplir sa mission qui consiste à faire progresser la prévention, le diagnostic et le traitement des infections et à soutenir les discussions multidisciplinaires dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens », ajoute-t-elle.

Après le succès de sa toute première édition en 2022, le symposium revient pour une deuxième année consécutive, en s'appuyant sur les principaux enseignements tirés de l'année dernière. L'événement se concentrera sur la nécessité d'agir face à la menace croissante que représente la résistance aux antimicrobiens pour notre société et notre système de santé.

« En tant qu'acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro et des maladies infectieuses, bioMérieux Canada s'engage à faire progresser la lutte contre la résistance aux antimicrobiens qui cause des milliers de décès chaque année au Canada. En joignant nos forces à celles d'acteurs clés des secteurs de la santé et de la recherche, nous voulons créer des opportunités d'actions concrètes pour ralentir les dégâts de cette pandémie silencieuse, qui se traduisent par des impacts sur les soins aux patients et des conséquences économiques et sociales majeures sur notre système de santé », déclare Julie Émond, Vice-présidente et Directrice générale de bioMérieux Canada.

La publication récente du plan d'action pancanadien sur la résistance aux antimicrobiens représente une étape importante dans la lutte contre la RAM et le symposium offre une occasion exceptionnelle aux acteurs privés et publics de s'entendre sur un objectif commun et des actions concrètes.

« Alors que des agents pathogènes non décrits auparavant continuent d'émerger et de menacer la santé mondiale, nous devons également rester vigilants dans notre surveillance et notre réponse au fardeau croissant de la RAM auquel nous sommes déjà confrontés, afin de protéger la santé publique ici au Canada et à l'étranger », affirme le Dr Scott Gray-Owen, Directeur du Consortium sur les infections émergentes et pandémiques (EPIC).

Plusieurs discussions porteront également sur l'approche "Une seule santé", qui, grâce à sa collaboration interdisciplinaire et intersectorielle, joue un rôle fondamental dans la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. Des conférences mettront en lumière l'innovation canadienne en matière de recherche sur la résistance aux antimicrobiens et des discussions porteront sur l'impératif d'élaborer de nouvelles stratégies d'engagement du public pour sensibiliser les Canadiens à cette menace grandissante et pour encourager les acteurs politiques à élaborer une législation sur les questions de résistance aux antimicrobiens.

« En adoptant une approche interdisciplinaire axée sur la santé animale et humaine, nous pouvons renforcer la résilience de nos écosystèmes et réduire le risque de propagation des maladies entre les espèces, garantissant ainsi un avenir plus sain aux communautés du monde entier », a souligné le Dr Herman Barkema, Directeur scientifique du Consortium AMR - One Health.

Le symposium 2023 réunit plus de 30 orateurs renommés issus de divers domaines d'expertise et plus de 400 participants issus de secteurs aussi variés que la recherche fondamentale, la médecine clinique humaine et vétérinaire, la microbiologie et la pharmacologie, offrant ainsi une plateforme précieuse pour l'échange d'idées novatrices et la promotion de la collaboration interdisciplinaire.

Acteur mondial dans le domaine du diagnostic in vitro depuis 1963, bioMérieux est présente dans 45 pays et sert plus de 160 pays avec un large réseau de distributeurs.

bioMérieux offre des solutions de diagnostic (systèmes, réactifs, logiciels et services) qui déterminent l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des consommateurs. Ses produits sont utilisés principalement pour le diagnostic des maladies infectieuses. Ils sont également utilisés pour la détection de micro-organismes dans les produits agroalimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques.

www.biomerieux.com

