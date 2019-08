Biolog-id LLC embauche un vétéran et un leader des soins de santé, Troy Hilsenroth, comme chef de la direction

La venue de Hilsenroth s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'expansion du marché de la société

ATLANTA, 13 août 2019 /CNW/ - Biolog-id LLC, un chef de file mondial en matière de solutions connectées de soins de santé, annonce aujourd'hui que le conseil d'administration de la société a nommé Troy Hilsenroth au poste de chef de la direction. Avant la nomination de M. Hilsenroth, le président de Biolog-id, Pierre Parent, supervisait la région. M. Parent continuera d'assumer la fonction de président au sein de la société.

« Nous sommes à un moment charnière de notre évolution et devons renforcer notre équipe de direction avec la meilleure expertise et les meilleurs dirigeants qui soient », déclare M. Parent, président de Biolog-id. « Troy a une expérience approfondie dans les soins de santé et son bilan sur le plan de l'exécution est éloquent. Son grand leadership et son approche axée d'abord et avant tout sur le client aideront Biolog-id à tirer parti des occasions du marché de l'Amérique du Nord et à renforcer notre engagement envers la mise au point de solutions novatrices pour les patients et nos clients. »

Fondé en 2005, Biolog-id est le pionnier en matière de technologies habilitantes exclusives qui offrent une solution intégrée permettant de reconnaître, de suivre et de gérer des produits de santé sensibles et de grande valeur dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement hospitalière pour assurer une exécution sécuritaire depuis le donneur jusqu'au patient.

Posté au siège social nord-américain de Biolog-id à Alpharetta, en Géorgie, M. Hilsenroth consolidera l'équipe, qui prend rapidement de l'expansion. Il se concentrera à promouvoir l'adoption des solutions de la société et à accroître ses capacités de recherche et développement au sein du marché nord-américain.

« Je suis ravi de diriger Biolog-id alors que nous établissons un nouveau niveau de soin à l'égard de la distribution, de l'entreposage et de la traçabilité de produits de grande valeur pour les soins de santé », affirme M. Hilsenroth. « C'est un privilège de faire partie d'un organisme innovant qui aide les systèmes de santé et les fournisseurs de soins à accroître la sécurité des patients et à obtenir de meilleurs résultats. »

Avant de se joindre à Biolog-id, M. Hilsenroth a servi comme vice-président et directeur général de la division de respect de l'ordonnance à Omnicell, où il a mis sur pied et établi la division mondiale au cours des 10 dernières années. Avant de travailler à Omnicell, M. Hilsenroth a été membre du personnel et de la direction dans le domaine pharmaceutique au sein de systèmes de santé de premier plan.

À propos de Biolog-id

Biolog-id a conçu une solution intelligente brevetée pour la gestion et la traçabilité de produits sensibles et de grande valeur dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement hospitalière pour assurer une exécution sécuritaire depuis le donneur jusqu'au patient. Biolog-id mène ses activités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde et dans la région de l'Asie-Pacifique. Elle compte 90 employés dans le monde. Biolog-id appartient à son fondateur, à ses directeurs et à Xerys Funds.

