BOUCHERVILLE, QC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe JAMP Pharma, une entreprise pharmaceutique canadienne basée à Montréal et fondée il y a maintenant plus de 30 ans, annonce aujourd'hui la mise sur pied d'une toute nouvelle division, nommée BIOJAMPMC. Cette dernière aura pour mission d'offrir des produits biosimilaires visant à améliorer l'expérience des patients et des professionnels de la santé, et ce, à un prix considérablement moins élevé que la marque de référence. En créant cette division, le Groupe JAMP Pharma a l'ambition et le potentiel de s'établir rapidement comme leader au Canada dans le marché des biosimilaires.

Pour atteindre cet objectif ambitieux dans le marché des biologiques qui se chiffre déjà à plusieurs milliards de dollars au Canada, BIOJAMPMC compte se démarquer de la compétition en simplifiant le processus complexe de la transition des biosimilaires. Aussi, BIOJAMPMC et son programme de soutien JAMP CareMC rendront l'accès à un traitement plus abordable, tout en procurant un éventail de services additionnels, et ce, en maintenant la simplicité du programme.

La nouvelle division au sein du Groupe JAMP Pharma contribuera de toute évidence aux objectifs des provinces et des assureurs qui cherchent à augmenter les économies annuelles récurrentes provenant de l'utilisation des biosimilaires. Le Groupe JAMP Pharma met tout en œuvre pour devenir un acteur clé ainsi que pour consolider sa mission : aider à bâtir un avenir où tous pourront vivre pleinement et en santé.

Un partenariat essentiel

Rappelons que l'annonce de la création de BIOJAMPMC est notamment rendue possible grâce à la conclusion d'une entente exclusive avec Alvotech, une société biopharmaceutique de classe mondiale axée uniquement sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires de qualité supérieure. L'arrimage du modèle pleinement intégré d'Alvotech aux infrastructures commerciales et l'expertise de BIOJAMPMC permettront aux patients canadiens de profiter de produits biosimilaires sécuritaires et efficaces tout en réduisant considérablement les coûts pour le système de santé. Cette entente ainsi que la cadence accélérée et soutenue des lancements de produits du Groupe JAMP Pharma sont des impératifs stratégiques du groupe qui sont alignés avec son ambition de devenir la plus grande entreprise pharmaceutique canadienne.

Citations

« Chez Groupe JAMP Pharma, nous sommes constamment à l'écoute des besoins des Canadiens et des professionnels de la santé, étant nous-mêmes Canadiens. Le lancement de SimlandiMC, le premier produit à être commercialisé par BIOJAMPMC, est une formule inédite de l'adalimumab, jamais lancée auparavant par une compagnie canadienne, en dépit du fait que cette formule s'établit comme le standard de traitement aux États-Unis et en Europe. Difficile de trouver un meilleur exemple pour illustrer clairement notre volonté d'aller à la rencontre des besoins précis des patients et des professionnels de la santé. »

- Bruno Mäder, Président et chef des opérations Groupe JAMP Pharma.

« BIOJAMPMC cherche à simplifier l'expérience des patients en réduisant les obstacles et en facilitant le processus de transition. À titre d'exemple, nous sommes fiers du développement d'un auto-injecteur adapté aux patients ayant des enjeux de dextérité, qui pourront manipuler l'auto-injecteur SimlandiMC avec plus d'assurance. Nous commercialiserons aussi un nouveau format, le 80mg/0.8mL, qui sera unique au Canada et qui réduira le nombre d'injections pour certains types de patients »

- Thierry Lavoie, Directeur marketing & développement des affaires, BIOJAMPMC.

À propos de Groupe JAMP Pharma

Le Groupe JAMP Pharma est une entreprise canadienne dont le siège social est situé dans la région de Montréal. Ayant connu une croissance exceptionnelle au cours des 10 dernières années, le Groupe JAMP Pharma est présent dans tous les segments du marché pharmaceutique avec un portefeuille de près de 300 molécules et est un des leaders de l'industrie en regard du volume de prescriptions annuel[1]. De plus, avec près de 40 nouveaux produits approuvés par Santé Canada au cours de l'année dernière, le Groupe JAMP Pharma est le leader canadien en matière de lancement de produits[2], rehaussant ainsi les nouvelles options de traitements disponibles au Canada, incluant de nombreux médicaments spécialisés. Le Groupe possède également la division Wampole-Laboratoire Suisse ayant plus de 180 produits en vente libre avec une gamme diversifiée de vitamines, de suppléments et de produits naturels, ainsi que des produits de prescriptions et de marques de sa compagnie Orimed Pharma.

