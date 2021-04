MISSISSAUGA, ON, le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Biogen Canada Inc. est exceptionnellement fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'un des 50 Meilleurs lieux de travail™ au Canada et qu'elle a également été nommée l'un des Meilleurs lieux de travail™ pour les femmes au Canada. En plus de ces honneurs, à la fin de 2020, Biogen Canada a également figuré sur la liste des Meilleurs lieux de travail™ en soins de santé.

Ces distinctions prestigieuses sont décernées à la suite d'une analyse approfondie et indépendante menée par Great Place to Work® (GPTW). Les listes des meilleures organisations sont dressées en fonction des commentaires directs de milliers d'employés de toutes les entreprises certifiées Great Place to Work concernant cinq aspects : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« Chez Biogen, nous comprenons que tout commence avec nos employés, et c'est pourquoi nous mettons tant l'accent sur la création d'un environnement qui attire les talents et établit d'excellentes relations. Des gens formidables inspirent un milieu de travail formidable, et notre équipe passionnée est la force derrière notre culture gagnante en milieu de travail », a déclaré Marina Vasiliou, vice-présidente et directrice générale de Biogen Canada Inc. « Je suis extrêmement honorée de diriger une organisation qui a reçu ces distinctions de premier plan quant au milieu de travail et une équipe qui se soucie profondément des autres et qui travaille sans relâche pour vraiment changer la vie des patients; cela en dit long sur ce que nous sommes. Je félicite l'équipe pour son dévouement indéfectible et sa contribution à la vie des patients atteints de troubles neurologiques et au système de santé canadien. »

Biogen reconnaît que les employés sont d'une importance vitale pour la réussite de notre travail visant à soutenir les patients et à favoriser un environnement qui permet aux employés de bâtir des carrières enrichissantes. Nous croyons fermement que l'innovation est alimentée par la diversité des opinions et des antécédents. Un milieu de travail inclusif permet à l'équipe d'obtenir de meilleurs résultats opérationnels, de travailler plus efficacement avec les intervenants et les partenaires externes et de transformer les soins aux patients.

À propos de Biogen

Chez Biogen, notre mission est claire : être pionniers dans les neurosciences. Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques et neurodégénératives graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. La société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen dispose de la plus importante gamme de médicaments pour traiter la sclérose en plaques. Elle a aussi lancé le premier traitement approuvé de l'amyotrophie spinale, a commercialisé des biosimilaires de médicaments biologiques avancés et se consacre à faire progresser les programmes de recherche dans les domaines de la sclérose en plaques et de la neuro-immunologie, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des troubles neuromusculaires et moteurs, de l'ophtalmologie, de la neuropsychiatrie, de l'immunologie, des troubles neurologiques aigus et de la douleur neuropathique. Pour en savoir plus, consultez le site www.biogen.ca.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise axée sur un rendement élevé et un haut niveau de confiance. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services consultatifs et à ses programmes de certification, Great Place to Work reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe and Mail (au Canada) et le magazine Fortune (aux États-Unis). Great Place to Work fournit les marqueurs de référence, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exceptionnelles. Visitez-nous à l'adresse www.greatplacetowork.ca ou suivez @GPTW_Canada sur Twitter.

SOURCE Biogen Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Marija Mandic, +1 416 234-7901, [email protected]

Liens connexes

www.biogenidec.com