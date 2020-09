MISSISSAUGA, ON, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Biogen Canada est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification Great Place to Work® et qu'elle figure sur la liste 2020 des Meilleurs lieux de travail™ en soins de santé. Cette reconnaissance très respectée met à l'honneur les organisations qui investissent fortement dans leur équipe et qui accordent une grande importance à l'établissement d'une culture d'entreprise exceptionnelle axée sur le rendement et d'une expérience positive pour les employés.

La liste des Meilleurs lieux de travail™ en soins de santé est dressée à partir de commentaires obtenus directement auprès des employés de centaines d'organisations sondés par Great Place to Work® et s'appuie sur une analyse indépendante exhaustive de la culture de l'organisation. Les employés de Biogen ont joué un rôle clé dans l'inscription de l'entreprise sur la liste, ce qui témoigne du niveau de leur engagement et de leur satisfaction.

« Au cœur de tout milieu de travail d'exception se trouve une culture inclusive, axée avant tout sur les personnes, où chaque employé a sa place et croit fermement en la mission de l'organisation. L'établissement d'une équipe et d'une culture d'excellence qui continueront de transformer les soins de santé et la vie des patients atteints de troubles neurologiques est ce qui motive notre engagement à créer le meilleur milieu de travail possible pour notre équipe », déclare Marina Vasiliou, vice-présidente et directrice générale de Biogen Canada Inc. « Notre équipe a la capacité de s'adapter continuellement pour tirer le meilleur parti de nos forces et de nos possibilités et offrir le meilleur service qui soit à nos clients, à nos patients et à nos partenaires. Ce classement est un honneur et témoigne de la force de notre culture d'entreprise canadienne et de la passion de notre équipe à Biogen Canada. »

Pour être admissibles à la liste des Meilleurs lieux de travail™ en soins de santé, les organisations doivent avoir obtenu la certification Great Place to Work® au cours de la dernière année et exercer principalement leurs activités dans le secteur des soins de santé. Great Place to Work® classe les meilleures entreprises à partir des résultats de son sondage Trust Index© mené auprès des employés, qui permet d'obtenir directement les commentaires des employés dans l'ensemble du secteur de la santé. Afin de fournir une évaluation globale authentique de la culture d'entreprise, le sondage confidentiel de Great Place to Work® auprès des employés explore et évalue le niveau de confiance de ceux-ci envers leurs dirigeants, la fierté qu'ils éprouvent à l'égard de leur travail et la mesure dans laquelle ils estiment leurs collègues au moyen de cinq dimensions axées sur la confiance : la crédibilité, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est l'autorité mondiale en matière de culture d'entreprise axée sur un rendement élevé et un haut niveau de confiance. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, à ses services consultatifs et à ses programmes de certification, Great Place to Work® reconnaît les meilleurs lieux de travail au monde dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par The Globe and Mail (au Canada) et le magazine Fortune (aux États-Unis). Great Place to Work® fournit les marqueurs de référence, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exceptionnelles. Visitez-nous à l'adresse www.greatplacetowork.ca ou suivez @GPTW_Canada sur Twitter.

À propos de Biogen

Chez Biogen, notre mission est claire : être pionniers dans les neurosciences. Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques et neurodégénératives graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. La société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen dispose de la plus importante gamme de médicaments pour traiter la sclérose en plaques. Elle a aussi lancé le premier traitement approuvé de l'amyotrophie spinale, a commercialisé des biosimilaires de médicaments biologiques avancés et se consacre à faire progresser les programmes de recherche en neurosciences dans les domaines de la sclérose en plaques et de la neuro-immunologie, de la maladie d'Alzheimer et de la démence, des troubles neuromusculaires et moteurs, de l'ophtalmologie, de l'immunologie, des troubles neurocognitifs, des troubles neurologiques aigus et de la douleur. Pour en savoir plus, visitez www.biogen.ca.

