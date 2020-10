L'entreprise, soucieuse d'offrir des probiotiques de première qualité qui font une véritable différence dans la vie des personnes du monde entier, ajoute la gamme Essential à ses gammes existantes, Pro et Original. S'inscrivant dans cet esprit de qualité supérieur, la gamme Essential s'intègre parfaitement au mode de vie des consommateurs actifs et modernes, toujours à la recherche d'innovation pour se maintenir en santé. Bio-K Plus leur offre une dose de probiotiques sous la forme de breuvages fonctionnels agréables, délicieux et équilibrés.

Cette annonce représente pour Bio-K Plus l'aboutissement de plus de deux années de recherche et de développement, mené par une équipe chevronnée qui a développé la meilleure gamme de breuvages fonctionnels infusés avec des bactéries probiotiques. Ce projet est piloté par Martin Croteau, Chef des Opérations Commerciales, et est motivé par la nécessité de démocratiser les probiotiques, les rendant encore plus accessibles à tous, et d'étendre leur usage pour soutenir la santé globale, d'une façon plus holistique.

« Pour la grande famille Bio-K Plus, c'est un nouveau pan de l'histoire qui commence. Nous jouissons d'une réputation enviable auprès des professionnels de la santé, et le fait de pouvoir maintenant s'inscrire dans un équilibre de vie quotidien est un objectif enfin réalisé. Bio-K Plus demeure une référence pour le milieu de la santé, et notre gamme Essential vise quant à elle à offrir au marché de masse des produits quotidiens sains et de haute qualité, qui incluent des probiotiques dans leurs formulations, » affirme Martin Croteau. « Le marché des breuvages fonctionnels est en plein essors partout en Amérique du Nord, et la gamme Essential détient toutes les qualités pour y occuper une place prépondérante. »

« La gamme Essential offre des produits uniques, bien pensés, et dont la qualité correspond tout à fait aux hauts standards auxquels Bio-K Plus nous a habitués. La composition des produits de la gamme Essential en fait un choix des plus intéressants, avec moins de 35 calories par portion pour les thés glacés, voire moins de 5 calories pour les eaux pétillantes. Tous les produits sont aromatisés naturellement, sans couleurs, saveurs ou édulcorants artificiels, en plus d'être biologiques, sans OGM, et infusés avec des bactéries probiotiques vivantes et actives, connues pour leurs bénéfices sur la santé digestive, » explique Stéphanie Côté, nutritionniste, athlète et auteur.

Les eaux pétillantes ainsi que les thés glacés seront disponibles dès le début du mois de novembre partout au Canada dans les épiceries, les magasins d'aliments naturels, d'autres grands détaillants et sur Amazon.ca.

À propos de Bio-K Plus International Inc.

Fondée en 1994, Bio-K Plus International Inc. (Bio-K Plus) est une entreprise familiale québécoise de biotechnologie située dans le Parc Scientifique de Laval. Avec plus de 130 employés, Bio-K Plus est un chef de file dans la recherche, la fabrication et la distribution de probiotiques de première qualité. Avec des investissements annuels représentant plus de 6 % de ses revenus bruts dans la recherche et le développement, l'entreprise est profondément engagée à développer de nouveaux produits innovateurs qui améliorent la santé des gens partout dans le monde.

La gamme de produits Essential s'ajoute à partir de 2020 aux gammes Pro et Original de Bio-K Plus. Ces breuvages fonctionnels infusés avec des bactéries probiotiques ont été développés pour offrir une plus grande variété d'options probiotiques, et ce pour répondre aux besoins quotidiens du consommateur moderne et actif. Disponibles partout au Canada dans les épiceries, les magasins d'aliments naturels, d'autres grands détaillants et sur Amazon.ca.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter au 1-800-593-2465 ou [email protected].

