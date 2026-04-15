MONTRÉAL, le 15 avril 2026 /CNW/ - Bio-K+, un pionnier de la science des probiotiques et un chef de file de confiance en matière de santé intestinale depuis plus de 30 ans, annonce le lancement de sa nouvelle campagne, « Pain in the Gut », fondée sur une conviction simple, mais profonde : l'inconfort digestif survient rarement à un moment opportun. Cette initiative invite les consommateurs de partout au Canada à se sentir à leur meilleur dans les petits moments de la vie quotidienne, grâce aux capsules de probiotiques et aux probiotiques à boire uniques à Bio-K+ disponible à l'échelle nationale entre autres chez les marchés IGA et pharmacies Jean Coutu.

La campagne donne vie aux moments quotidiens où le déséquilibre intestinal peut perturber la qualité de vie. Qu'il s'agisse d'un cours de yoga embarrassant, d'un moment familial interrompu ou d'un dîner romantique écourté, Bio-K+ souligne l'impact réel de l'inconfort digestif et le rôle du soutien proactif au microbiome pour aider les gens à vivre le moment présent avec confiance. En mettant en lumière ces « micro-moments » pertinents, la campagne redéfinit la santé intestinale comme étant plus qu'une simple question de prévention; il s'agit de rétablir l'équilibre et de se réapproprier ces expériences quotidiennes.

« Chez Bio-K+, la santé intestinale n'est pas seulement une catégorie, c'est une expérience vécue qui touche de vraies personnes lors de moments bien réels, a déclaré Caroline Côté, directrice du marketing de Bio-K+, une compagnie de Kerry. « Depuis 1994, nous établissons la norme grâce à des probiotiques rigoureusement étudiés, reconnus par les professionnels de la santé pour leur sécurité et leur efficacité. Avec cette campagne, nous mettons en lumière ces moments du quotidien liés à la santé intestinale et montrons comment nos produits, appuyés par des preuves scientifiques, aident les gens à se sentir au mieux de leur forme quand cela compte le plus. « Pain in the Gut » souligne ce qui distingue véritablement Bio‑K+ : des décennies de recherche, des souches étudiées cliniquement et un engagement envers des solutions concrètes, fondées sur la science. »

Cette campagne entièrement intégrée sera déployée sur les plateformes audio, vidéo et numériques et sociales, ainsi qu'à travers des partenariats avec des influenceurs et de la visibilité en magasins. L'objectif de cette campagne est d'amplifier la mission de Bio-K+, c'est-à-dire d'offrir des solutions crédibles en santé intestinale, fondées avant tout sur la science.

Nous invitons les consommateurs à participer à la conversation et à partager leur parcours vers une meilleure santé intestinale avec Bio-K+ sur Instagram @BioKplus.

À propos de Bio-K+

Fondée en 1994, Bio-K+ fait partie du Groupe Kerry, un chef de file mondial en matière de goût et de nutrition au sein des marchés des aliments, des boissons et des produits pharmaceutiques, depuis octobre 2020. Établie au Québec, Bio-K+ est un chef de file et un pionnier dans la fabrication des probiotiques appuyées par 30 ans de recherche scientifique et clinique. L'entreprise est fermement déterminée à concevoir de nouveaux produits novateurs qui favorisent la santé des gens partout dans le monde. Pour en savoir plus, visitez le site biokplus.ca.

SOURCE Bio-K+

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