Les ententes sur 15 ans avec Renewable Energy Systems (RES) contribueront au développement commercial de deux projets de production d'énergie renouvelable du sud de l'Alberta.

TORONTO, le 13 avril 2021 /CNW/ - Bimbo Canada, la plus grande et ancienne boulangerie du Canada, a signé deux ententes virtuelles d'achat d'énergie avec RES pour se procurer de l'énergie renouvelable. Les projets en question devraient être pleinement opérationnels d'ici décembre 2022 et compenseront 100 % de la consommation d'électricité de l'entreprise au Canada.

Le Canada est le deuxième marché, avec les États-Unis, à adhérer à des ententes virtuelles d'achat d'énergie. Ces ententes ainsi que d'autres initiatives mondiales de sa société mère, Grupo Bimbo, aideront l'entreprise à compenser 90 % de sa consommation mondiale d'électricité.

« Bimbo Canada est déterminée à nourrir un monde meilleur grâce à des pratiques durables productives, explique Joe McCarthy, président de Bimbo Canada. Ces ententes marquent la prochaine étape vers la réduction de notre empreinte environnementale et nous permettront de devenir un chef de file dans la gestion responsable de l'environnement. »

D'une durée de 15 ans, les ententes avec RES contribueront au développement commercial de deux projets de production d'énergie renouvelable, éolienne et solaire, du sud de l'Alberta, pour une puissance installée totale de 170 MW. Dans le cadre de ces deux ententes, Bimbo Canada achètera environ 50 MW de cette électricité renouvelable pour compenser la consommation d'électricité de ses 16 boulangeries, 14 centres de distribution et 191 entrepôts. Le développement commercial de ces parcs éolien et solaire, qui devraient être pleinement fonctionnels d'ici la fin de l'année prochaine, sera achevé plus tard cette année par RES Canada.

« RES est fière de voir ses projets de production d'énergie solaire et éolienne d'Alberta contribuer au succès des initiatives de durabilité de Bimbo Canada », affirme Peter Clibbon, vice-président principal, Développement, RES. « Nos projets profitent à tous. Bimbo Canada obtient de l'électricité de sources éolienne et solaire concurrentielles, tandis que les collectivités hôtes touchent des revenus fiscaux et fonciers stables. »

En 2018, Grupo Bimbo s'est jointe à RE100, une initiative mondiale dirigée par le Climate Group en partenariat avec le Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP) et s'est engagée à utiliser exclusivement de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable d'ici 2025. Les ententes conclues appuient les objectifs de l'entreprise, qui se présente comme un fournisseur de premier plan de collations et de produits de boulangerie frais au Canada, et se fondent sur les bons résultats de nombreuses initiatives axées sur la durabilité.

« Nos initiatives d'électricité renouvelable respectent l'engagement que Grupo Bimbo prend depuis plusieurs décennies à l'échelle mondiale auprès de l'environnement et des générations actuelles et futures, dit Daniel Servitje, président et chef de la direction mondial de Grupo Bimbo. Avec cette annonce, nous avons franchi une autre étape importante dans notre démarche d'utilisation d'électricité exclusivement renouvelable d'ici 2025. »

L'an dernier, Bimbo Canada a réduit son gaspillage de produits en dépassant son objectif de 18 %, ce qui a permis d'éviter que quatre millions d'unités se retrouvent dans des sites d'enfouissement. L'entreprise a aussi réduit son utilisation annuelle de plastique de 174 tonnes métriques (l'équivalent de 43 éléphants adultes) grâce à plusieurs initiatives d'optimisation de l'emballage.

Plus tôt cette année, Bimbo Canada a signé le Pacte canadien sur les plastiques (PCP) et a obtenu sa première certification ENERGY STAR pour la boulangerie de Hamilton, en Ontario. L'entreprise continuera de travailler sur d'autres initiatives pour maintenir son engagement à bâtir une entreprise durable, hautement productive et profondément humaine.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 14 centres de distribution et 191 entrepôts à travers le pays. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités.

Pour en savoir plus, visitez www.bimbocanada.com/fr.

À propos de RES

RES est la plus grande entreprise indépendante d'énergies renouvelables au monde spécialisée dans l'énergie éolienne terrestre et en mer, l'énergie solaire et le stockage, la transmission et la distribution d'électricité. Pionniers de l'industrie depuis 39 ans, nous avons commissionné plus de 19 GW de projets d'énergies renouvelables à travers le monde et gérons un portefeuille d'actifs opérationnels de plus de 7 GW pour de nombreux clients. Nous comprenons les besoins uniques de nos clients et avons conclu des ententes d'achat d'énergie de 1,5 GW, permettant l'accès à une production d'énergie parmi les moins chères. RES emploie plus de 3 000 personnes dans 10 pays à travers le monde.

Pour en savoir plus, visitez le www.res-group.com/fr.

