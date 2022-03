BIMBO CANADA INAUGURE UN ESPACE PATRIMONIAL EN PARTENARIAT AVEC LE GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK FUND

L'Espace patrimonial de Bimbo Canada est un lieu physique, symbolique et accueillant visant à informer sur l'histoire autochtone et à sensibiliser la population afin de favoriser le parcours de la réconciliation. On y trouve une peinture murale de Blake Angeconeb, artiste anichinabé qui, à travers l'œuvre qu'il a créée, illustre l'engagement de l'entreprise « Allons de l'avant, ensemble » en intégrant des éléments artistiques des sept enseignements, un principe directeur anichinabé pour vivre une vie paisible, sans aucun conflit.

« Bimbo Canada estime que la réconciliation est un enjeu social de la plus grande importance pour tous les Canadiens, notamment nos collaborateurs, déclare Teresa Schoonings, directrice principale, Durabilité de Bimbo Canada. Nous nous sommes engagés à agir pour créer un espace sûr et accueillant afin de sensibiliser les gens à l'histoire autochtone et à notre parcours vers la réconciliation.

Dans le cadre de cet engagement quinquennal, Bimbo Canada deviendra ambassadeur du DWF qui se consacre à la réconciliation et aux réconciliACTIONs réalisées tout au long de l'année. Il s'agit notamment de fournir une formation continue et des occasions d'apprentissage pour nos collaborateurs par l'intermédiaire de la formation sur la compétence culturelle autochtone proposée par le DWF. Cette formation vise à fournir aux professionnels le soutien nécessaire pour améliorer les compétences, les connaissances, les attitudes et les valeurs nécessaires pour faire progresser la réconciliation. Chaque cours est conçu dans un cadre de compétence culturelle qui vise à faire évoluer les organisations vers une compétence culturelle et à promouvoir l'humilité culturelle dans les échanges avec les employés, collègues, clients, communautés et autres personnes autochtones. La formation est structurée de manière à promouvoir la sécurité culturelle dans l'environnement d'apprentissage afin de s'assurer que tous les participants se sentent accueillis et respectés tout en étant capables d'exprimer leurs points de vue.

« Le programme d'espace patrimonial est une occasion pour les entreprises de jouer un rôle important dans leurs collectivités, de favoriser la compréhension culturelle et de créer une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones, affirme Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. C'est un immense honneur de compter Bimbo Canada parmi nos partenaires et ambassadeurs, qui défendent et incarnent le travail important auquel notre organisation se consacre tous les jours. »

Cette initiative est l'une parmi bien d'autres que Bimbo Canada met en avant pour appuyer son objectif de créer un milieu de travail plus diversifié et équitable où chaque collaborateur peut réaliser son potentiel et se sentir à sa place. L'entreprise estime que chaque collaborateur a la responsabilité de contribuer à la diversité, à l'équité et au sentiment d'appartenance. Par conséquent, elle encourage activement ses employés à véhiculer ces valeurs au travail et à en faire bénéficier leur collectivité.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada et mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de vente et 191 entrepôts aux quatre coins du pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle du secteur de la boulangerie et des collectivités.

Pour en savoir plus, visitez bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF)

Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel de Gord à bâtir un Canada meilleur, le DWF a pour objectif de favoriser la compréhension culturelle et de créer une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Le DWF s'efforce d'améliorer la vie des Autochtones au Canada en favorisant la sensibilisation, l'éducation et la communication entre tous.

Le programme d'espace patrimonial est une occasion pour les entreprises petites et grandes de concrétiser leurs réconciliACTIONs sous forme de gestes simples visant à rassembler les gens dans un esprit de réconciliation, de partage et d'éducation. Comme Gord le disait si bien, ces gestes nous inspirent à « faire quelque chose ».

Pour en savoir plus, visitez www.downiewenjack.ca @downiewenjack

