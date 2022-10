Ce partenariat représente un engagement de cinq ans à honorer les cultures, les droits, les intérêts, les perspectives et les contributions uniques des peuples autochtones du Canada afin de favoriser un milieu de travail inclusif

TORONTO, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Bimbo Canada est extrêmement fière d'annoncer qu'elle a renforcé son partenariat avec le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF) en inaugurant un espace patrimonial dans sa boulangerie de Winnipeg, au Manitoba. Il s'agit du premier endroit en son genre à être aménagé dans un établissement de fabrication au Canada. En mars 2022, l'entreprise avait inauguré son premier espace patrimonial à son siège social d'Etobicoke (Ontario). Au cours des deux prochains mois, elle créera deux autres espaces patrimoniaux dans ses boulangeries de Montréal (Québec) et de Moncton (Nouveau-Brunswick).

BIMBO CANADA INAUGURE LE PREMIER ESPACE PATRIMONIAL DANS UNE USINE EN PARTENARIAT AVEC LE GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK FUND (Groupe CNW/Bimbo Canada)

Chaque espace est unique et conçu pour contribuer à bâtir une compréhension culturelle, à tisser des liens et à tracer une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. L'espace patrimonial de la boulangerie de Winnipeg se trouve dans l'atrium, où tous les collaborateurs ont facilement accès aux ressources du DWF pour en apprendre davantage sur l'histoire autochtone et le parcours de la réconciliation.

La première mesure de réconciliACTION de l'équipe a été de demander à un artiste autochtone local appartenant à la famille d'un des collaborateurs de l'usine de créer une murale sur l'extérieur d'une porte d'entrepôt de l'établissement. La murale portera sur les peuples autochtones et les pensionnats et sera peinte en trois parties distinctes au cours des trois prochaines années.

« À Winnipeg, nous avons entrepris de sensibiliser les gens à l'histoire des pensionnats afin de signifier notre appui à l'endroit des familles touchées et d'honorer la mémoire des enfants autochtones qui ne sont jamais revenus à la maison, explique Emmanuel Osagie, superviseur de boulangerie, Bimbo Canada. Il ne faut jamais oublier ce qui s'est passé, et nous devons "faire quelque chose" pour sensibiliser les gens et inspirer le changement. »

Depuis mars 2022, Bimbo Canada multiplie les mesures de réconciliACTION afin de faire connaître l'histoire de Chanie Wenjack et la vraie histoire des pensionnats au Canada. Entre autres, elle offre à ses collaborateurs des occasions de formation et d'apprentissage par l'intermédiaire du programme de formation sur la compétence culturelle autochtone offert par la DWF, leur propose régulièrement des occasions d'apprentissage et leur donne la possibilité de participer à des discussions ouvertes ainsi qu'à la Marche pour Wenjack pendant la Semaine du chemin secret, qui a lieu du 17 au 22 octobre.

« Le programme d'espaces patrimoniaux est une occasion pour les entreprises de jouer un rôle important dans leurs collectivités en favorisant la compréhension culturelle et en créant une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones, affirme Sarah Midanik, présidente et chef de la direction du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. Bimbo Canada et notre équipe ont travaillé ensemble à faire progresser la réconciliation, et nous sommes ravis de voir naître d'autres espaces pour nos employés partout au pays. »

Cette initiative est l'une parmi bien d'autres que Bimbo Canada met en avant pour appuyer son objectif de créer un milieu de travail plus diversifié, inclusif et équitable où chaque collaborateur peut réaliser son potentiel et se sentir à sa place. L'entreprise estime que chaque collaborateur a la responsabilité de contribuer à la diversité, à l'équité et au sentiment d'appartenance. Par conséquent, elle encourage activement ses employés à véhiculer ces valeurs au travail et à en faire bénéficier leur collectivité.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada et mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de distribution et 191 entrepôts aux quatre coins du pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle du secteur de la boulangerie et des collectivités.

Pour en savoir plus, visitez bimbocanada.com

À propos du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund (DWF)

Inspiré par l'histoire de Chanie et l'appel de Gord à bâtir un Canada meilleur, le DWF a pour objectif de favoriser la compréhension culturelle et de créer une voie vers la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Le DWF s'efforce d'améliorer la vie des Autochtones au Canada en favorisant la sensibilisation, l'éducation et la communication entre tous les peuples du Canada.

Le programme d'espace patrimonial est une occasion pour les entreprises petites et grandes de concrétiser leurs réconciliACTIONs sous forme de gestes simples visant à rassembler les gens dans un esprit de réconciliation, de partage et d'éducation. Comme Gord le disait si bien, ces gestes nous inspirent à « faire quelque chose ».

Pour en savoir plus, visitez www.downiewenjack.ca

