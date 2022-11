Ce partenariat intercatégories s'appuie sur la franchise des Minions pour gagner le cœur (et le ventre) des Canadiens

TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Bimbo Canada, la plus ancienne et la plus grande boulangerie commerciale de notre pays, fait équipe avec la franchise animée la plus lucrative de tous les temps, Les Minions de NBCUniversal. Ce programme marie des produits canadiens essentiels, comme les produits des marques Dempster's®, VillaggioMD, POMMD, Sara Lee Little BitesMD et plus, avec les Minions, ces personnages aimés de tous.

Des produits promotionnels de Bimbo Canada permettront au Canadiens de gagner des prix thématiques Les Minions jusqu'au samedi 24 décembre sur www.offreminions.ca (Groupe CNW/Bimbo Canada)

Après une collaboration captivante avec la franchise Monde jurassique, Bimbo Canada travaille à nouveau avec Branding Streams, un organisme de réglementation professionnelle dont l'équipe passionnée et dotée d'une expertise de calibre mondial crée des programmes promotionnels personnalisés dont les consommateurs raffolent. La promotion des Minions, qui s'appuie sur les médias sociaux, l'exposition médiatique achetée, les circulaires électroniques, les emballages et les présentoirs en magasin, est accompagnée de concours captivants. Il s'agit de la deuxième collaboration de Bimbo Canada avec Cineplex Entertainment, qui offre aux consommateurs la possibilité d'écouter tous les films de la franchise Les Minions dans le confort de leur foyer, à partir de la Boutique Cineplex.

« Après un premier partenariat couronné de succès avec NBCUniversal et Monde Jurassique, Bimbo Canada est ravie de faire équipe avec Carl, Steve, Kevin et les autres Minions, explique Tania Goecke, vice-présidente, Marketing chez Bimbo Canada. Ce programme réunit certains des produits de boulangerie les plus appréciés des Canadiens et des personnages amusants du film Les Minions 2 : Il était une fois Gru. Il en résulte des emballages et des marchandises ludiques en édition limitée qui feront le bonheur des familles canadiennes. »

Les produits promotionnels sont offerts en magasin. Les Canadiens sont invités à acheter deux produits Bimbo Canada participants ou plus et à prendre une photo de leur reçu pour gagner des prix thématiques Les Minions. Pour participer, il suffit de téléverser la photo de son reçu sur www.offreminions.ca d'ici le samedi 24 décembre pour obtenir des prix thématiques Les Minions sélectionnés au hasard, jusqu'à épuisement des stocks. Les prix offerts comprennent ce qui suit :

Code de location numérique d'un film des Minions à la Boutique Cineplex

Bracelet d'activité Fitbit Inspire 3 Les Minions

Chandail à capuchon Les Minions

Écouteurs Les Minions

Sac à dos Les Minions

Pour lutter contre la hausse des prix des aliments, Bimbo Canada offre également à chaque participant un coupon numérique de 2 $ sur le pain blanc et de blé de Dempster's®, POMMD et Ben's®.

Pour consulter les modalités du concours, visitez le www.offreminions.ca.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada et mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggioᴹᴰ, Vachonᴹᴰ et Takis®. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de distribution et 191 entrepôts aux quatre coins du pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle du secteur de la boulangerie et des collectivités.

Pour en savoir plus, visitez bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de BrandingStreams

Les membres de l'équipe de Branding Streams sont des ambassadeurs des marques. Forts de plus de 25 ans d'expérience en concession de licence, en marketing, en marketing de détail, en intégration de partenaires et en médias, nous veillons à ce que les marques soient bien soutenues. Nous avons travaillé avec des marques internationales, comme NBC Universal, The Walt Disney Company, Mattel et Levi Strauss & Company. Nous sommes honorés de représenter des expériences et des produits universels du domaine des licences et du marketing de détail sur le marché canadien.

Pour en savoir plus, visitez www.brandingstreams.com.

