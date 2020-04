Bimbo Canada fait don de 600 plats au Club des petits déjeuners et contribue à son fonds d'urgence pour venir en aide aux enfants en situation d'insécurité alimentaire

MONTRÉAL, le 29 avril 2020 /CNW/ - Faisant partie des entreprises qui prennent leur responsabilité sociale au sérieux et qui ont à cœur le bien-être des Québécois, Bimbo Canada est fière de s'associer avec le chef Martin Juneau, ambassadeur de la marque Bon Matin La mie de l'artisan, dans le cadre d'un don de 600 plats au Club des petits déjeuners, des plats qui seront distribués les 29 avril et 6 mai prochains. Un don en argent sera également émis au fonds d'urgence du Club dans le but de contribuer à soutenir les enfants qui avaient accès à un petit déjeuner à l'école avant le confinement, soit plus de 32 000 au Québec uniquement.

Prenant soin des membres de sa collectivité, c'est dans le désir de venir en aide plus particulièrement aux enfants souffrant d'insécurité alimentaire, en ces temps difficiles et sans précédent, que Bon Matin offrira un savoureux pouding au pain aux pommes et à l'érable qui devrait faire plaisir à ces enfants et leur famille. La livraison sera effectuée auprès de deux centres communautaires du Québec soutenus actuellement par le Club des petits déjeuners, soit le Centre de pédiatrie sociale Laval ainsi que la Mission Nouvelle Génération de Brossard.

Bimbo Canada prépare quotidiennement des centaines de produits de boulangerie certifiés Aliments du Québec à partir d'ingrédients locaux. Pour la confection du pouding au pain signé Martin Juneau, des aliments d'ici ont été sélectionnés. Le chef étant lui-même un fier ambassadeur de marques québécoises depuis 20 ans, c'est sans hésitation qu'il a pris part à ce projet dans le but de contribuer à une cause très importante à ses yeux.

L'entreprise souhaite remercier infiniment tout le soutien de la communauté en encourageant les produits locaux et les marques québécoises POM, Bon Matin, Villaggio et Vachon. Depuis le début de la crise, les capacités de production des boulangeries connaissent une hausse importante afin d'être en mesure de desservir les supermarchés du Québec.

« Notre organisation a fait preuve d'agilité et de proactivité en mettant en place rapidement un plan de contingence pour répondre à la demande bondissante du marché. » affirme Marie-Ève Royer, Vice-présidente principale, Transformation de la chaîne d'approvisionnement. Elle poursuit : « Les familles québécoises comptent sur Bimbo Canada pour que soit maintenu l'approvisionnement des marchés d'alimentation en pain frais et en collations. Nous prenons très au sérieux notre engagement de nourrir les Québécois et nous tenons à remercier sincèrement tous les collaborateurs de première ligne qui travaillent fort chaque jour à cette fin. »

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada, une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo depuis mai 2014, est un chef de file de la fabrication et de la distribution de pains emballés et de produits de boulangerie frais.

Au Québec, les marques offertes sont Bon MatinMD, VillaggioMD, POM® et Vachon®. Œuvrant depuis plus de 100 ans, c'est plus de 1 800 collaborateurs qui travaillent dans les usines de Montréal, Laval, Ste-Marie-de-Beauce et de la région de Québec. En outre, plus de 430 distributeurs distribuent nos pains et gâteaux de qualité supérieure chaque jour dans le but ultime de servir les consommateurs du Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le www.bimbocanada.com.

SOURCE Bimbo Canada

