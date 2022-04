BIMBO CANADA EST DÉSORMAIS LA PREMIÈRE BOULANGERIE NATIONALE EN AMÉRIQUE DU NORD À PROPOSER DES ATTACHES À PAIN COMPOSTABLES

« Il est important que nous prônions le changement et que nous participions à la protection de l'environnement et des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, en posant des gestes concrets », a déclaré Joe McCarthy, président de Bimbo Canada. « Cette annonce nous incite à respecter notre engagement à nourrir un monde meilleur grâce à des pratiques commerciales durables et nous permet de motiver les autres à faire de même. Tout changement, qu'il soit petit ou grand, fait bouger les choses. »

Pour effectuer ce changement, Bimbo Canada s'associe à Systèmes KLR, une entreprise canadienne basée au Québec, et un chef de file dans la fabrication de produits d'emballage pour l'industrie de la boulangerie. L'an dernier, l'entreprise a reçu le Prix Innovation en alimentation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour ses attaches à pain en carton.

« Nous avons développé ce produit en sachant que certains petits plastiques, comme les attaches à pain, ne peuvent pas toujours être recyclés », a confié Audrey Gagnon, directrice générale de Systèmes KLR. « Notre objectif était donc de mettre à profit les ressources renouvelables locales qui sont bénéfiques pour l'environnement, tout en créant un produit que les consommateurs connaissent bien. Nous sommes ravis de travailler avec Bimbo Canada sur cette initiative afin d'offrir aux consommateurs canadiens des produits plus durables. »

Les attaches à pain en carton sont fabriquées à partir de carton recyclé à 100 % et sont compostables dans les systèmes municipaux partout au Canada avec collecte des déchets organiques au porte-à-porte ou dépôt local. Nous les avons soumises à des cycles d'utilisation répétés à température ambiante, à des températures de réfrigération et de congélation, afin de nous assurer qu'elles gardent nos produits frais jusqu'à la dernière bouchée. Elles sont biodégradables en 84 jours.

Les attaches à pain en carton ont été certifiées par la Compost Manufacturing Alliance et ont également été certifiées compostables dans les installations de compostage municipales par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), un membre du système national de normes (SNN). Ces attaches peuvent être compostées dans le cadre des programmes de compostage municipaux avec collecte des déchets organiques au porte-à-porte ou dépôt local. Les Canadiens doivent vérifier auprès du service local de collecte des déchets si ces programmes sont offerts dans leur région. Dans les régions où aucun programme de compostage municipal n'est offert, les consommateurs sont encouragés à placer les attaches à l'intérieur d'un produit en carton plus grand dans leur bac de recyclage afin de faciliter le processus de tri.

Cette initiative rapproche Bimbo Canada de son objectif en matière de développement durable de faire en sorte que 100 % de ses emballages soutiennent une économie circulaire en étant recyclables, biodégradables ou compostables d'ici 2025. L'an dernier, nous avons adhéré au Pacte canadien sur les plastiques et avons signé deux accords d'achat d'électricité virtuelle pour compenser 100 % de notre consommation d'électricité, une fois que les accords seront pleinement en vigueur en décembre 2022. Grâce à d'autres initiatives en matière de développement durable, nous avons également réalisé d'importants progrès en 2021 en réduisant la consommation d'eau de 77 569 m3, soit l'équivalent du volume de 31 piscines olympiques, en réduisant la consommation de gaz naturel de 356 687 m3, soit la quantité nécessaire pour préparer plus d'un million de repas, en réduisant la consommation d'électricité de 2,3 millions de kWh, ce qui permettrait d'alimenter 209 foyers canadiens pendant un an et en réduisant les déchets alimentaires de 380 556 kg, ce qui correspond à 1,3 million de repas. Ces initiatives en matière de développement durable, parmi bien d'autres, nous permettront d'atteindre la neutralité des émissions de carbone d'ici 2050.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 16 boulangeries, 15 centres de vente et 191 entrepôts à travers le pays.

Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités.

Pour en savoir plus, visitez www.bimbocanada.com et suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de KLR

Systèmes KLR est une entreprise canadienne spécialisée dans la distribution à l'échelle mondiale de produits d'emballage pour l'industrie de la boulangerie. Elle constitue l'un des principaux fournisseurs d'ensacheuses, mais est surtout connue pour ses attaches, notamment l'attache à pain en carton. Nous sommes fiers de pouvoir concevoir et fabriquer nos produits à l'interne, car cela nous permet d'adapter nos conceptions et nos machines aux besoins particuliers de nos clients. C'est cette polyvalence qui nous a permis d'attirer des clients partout dans le monde.

Systèmes KLR est une société privée. Nous encourageons notre équipe à concevoir des emballages plus efficaces, tout en simplifiant l'expérience du client. Notre approche orientée vers le client permet de nouer rapidement des relations, tandis que notre culture axée sur les employés assure leur épanouissement à long terme et favorise la croissance de notre entreprise. Tout cela en vue de bâtir un avenir plus simple et plus productif.

