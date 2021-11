Bimbo Canada dévoile son mur de protection de 10 M$ contre les inondations à sa boulangerie Vachon de Sainte-Marie

SAINTE-MARIE, QC, le 29 nov. 2021 /CNW/ - Bimbo Canada, la plus grande boulangerie au Canada, dévoile le mur qui protégera sa boulangerie Vachon contre toute inondation future. Il s'agit d'un investissement de 10 M$ de la compagnie afin de conserver l'emplacement d'origine centenaire à Sainte-Marie, en Beauce, afin d'assurer sa pérennité dans la communauté.

« Depuis près d'un siècle, l'emblématique boulangerie Vachon est une fierté pour la région de la Beauce, mais également pour une majorité des Québécois et Québécoises. Cet investissement majeur dans la région va bien au-delà de l'histoire et du patrimoine : c'est un engagement profond envers le Québec. Nous sommes fiers d'offrir un milieu de travail sécuritaire à nos collaborateurs, et de renforcer la capacité de notre boulangerie de maintenir sa production en cas d'inondation future, afin que nos clients et consommateurs puissent continuer à nous faire confiance pour leurs collations et leurs gâteaux préférés » affirme Marie-Ève Royer, vice-présidente principale, transformation à Bimbo Canada, boulangerie Vachon.

Ce projet, qui a débuté en février dernier, a été mis en place à la suite d'inondations récurrentes qui se sont produites au fil des années à Sainte-Marie, qui ont non seulement affecté la production durant plusieurs jours, mais ont aussi causé des dommages importants aux bâtiments et aux équipements. L'objectif de ce projet vise à protéger la boulangerie dans sa ville d'origine, Sainte-Marie, en plus d'offrir 500 emplois à des Québécois et Québécoises afin de dynamiser l'économie locale et provinciale.

« Nous pouvons aujourd'hui dévoiler le mur qui protégera nos installations contre les inondations grâce au déroulement efficace des travaux. Nous sommes fiers d'avoir complété l'entièreté du projet en moins de temps que prévu à l'échéancier, ce qui nous permet d'offrir un lieu de travail des plus sécuritaires à nos collaborateurs dès aujourd'hui », mentionne Marie-Ève Royer.

Depuis 2019, Bimbo Canada a investi 100 millions de dollars pour reconstruire les installations de la boulangerie Vachon, ainsi qu'ériger le mur protégeant les installations de futures inondations. Bimbo Canada pose donc cette réalisation comme un engagement envers le Québec et son fort attachement aux Beaucerons, pour qui cette boulangerie fait maintenant partie prenante de son héritage.

À PROPOS DE BIMBO CANADA

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 100 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 18 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Vachonᴹᴰ et Takisᴹᴰ.

Au Québec, nos marques sont Bon Matin®, Villaggio®, POM® et Vachon®. En affaires depuis plus de 100 ans, la Compagnie emploie plus de 1 800 associés dans ses boulangeries de Montréal, Laval, Ste-Marie-de-Beauce et dans la région de Québec. Plus de 430 vendeurs distribuent quotidiennement nos pains et gâteaux de qualité supérieure, dans le but de servir les consommateurs québécois. Pour en savoir plus, visitez le www.bimbocanada.com/fr.

Renseignements: Pour toute demande média, veuillez contacter : Citoyen Relations, Mélina Jalbert, [email protected], (819) 230-9890