Construction Virtuelle et Technologie BIM One Inc., passé maître en services BIM, accueille AEOS Consulting dans l'entreprise, élargissant ses capacités à l'échelle nationale.

LÉVIS, QC, le 8 oct. 2020 /CNW Telbec/ - BIM One est fier d'annoncer que la firme AEOS Consulting fait désormais partie de BIM One, déployant ainsi ses services d'implantation et de soutien BIM à travers le Canada.

Les deux firmes ont un historique de soutien à la livraison de projets exceptionnels, de l'infrastructure civile aux mégaprojets hospitaliers. Avec cette vaste expertise, les deux compagnies sont profondément alignées sur les valeurs et la vision d'une industrie maximisant l'usage des technologies afin d'augmenter sa performance globale.

Jimmy Plante, PDG de BIM One, explique: « Ce qui nous a attirés vers AEOS Consulting, c'est leur leadership et leur constant désir d'améliorer le positionnement du Canada en BIM. Leurs années d'expérience et leur dévouement parlent d'eux-mêmes. Nous sommes fiers de les accueillir dans l'équipe. »

Les deux entreprises partagent des cultures similaires. Les directeurs de chacune d'elles étant parmi les pionniers à participer activement non seulement à des projets BIM, mais à inciter les paliers provincial et fédéral à développer et défendre des stratégies de mise en oeuvre du BIM dans l'industrie de la construction au Canada. Leur approche empathique auprès des professionnels spécialisés en planification, conception, construction ou en exploitation de l'environnement bâti est distinctive. Scott Chatterton, président d'AEOS, souligne: «Nous savons quoi faire et comment bien le faire. Les deux sociétés abordent la livraison de projet et la gestion du changement de la même façon; ce n'est pas seulement un accompagnement logiciel. »

« La technologie est au coeur de BIM One, ajoute Bruce McCallum , directeur d'AEOS Consulting. La pression envers les équipes de projets augmente. Les propriétaires exigent des processus de conception/construction justes et efficaces. Chez BIM One, c'est exactement sur ces points que nous allons aider les équipes à exceller. »

AEOS Consulting

AEOS est une firme de consultants en BIM et VDC qui travaille à améliorer le processus de livraison de projets numériques pour l'industrie AECO (architecture, ingénierie, construction et opérations d'infrastructures). À toutes les étapes du projet, ils travaillent de manière collaborative et éliminent les obstacles à la réussite.

Pour en savoir davantage sur AEOS Consulting, visitez leur site Internet.

Construction Virtuelle et Technologie BIM One

Construction Virtuelle et Technologie BIM One offre des services-conseils en BIM permettant aux propriétaires, architectes, ingénieurs et entrepreneurs l'adoption des meilleures pratiques en BIM. L'entreprise facilite une livraison de projet plus rapide, une exécution sans faille et un meilleur contrôle des coûts. BIM One simplifie ce qui est compliqué et automatise l'ennuyeux!

Pour plus d'informations, visitez le site Internet.

SOURCE Construction Virtuelle et Technologie BIM One Inc.

Renseignements: Alexine Gordon-Stewart, directrice marketing: [email protected]

Liens connexes

https://bimone.com/