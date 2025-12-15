Billets.ca conclut un règlement ciblé et poursuit l'évolution de ses pratiques à la lumière des positions de l'OPC

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - Billets.ca Marché de billets inc. annonce avoir conclu un règlement avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) concernant certains constats d'infraction liés à la vente de billets. Une partie des infractions reprochées à l'entreprise et à son président, Éric Bussières, fait l'objet de plaidoyers de culpabilité officialisés au tribunal.

Ce règlement s'inscrit dans une démarche pragmatique visant à régler de façon efficace un dossier ciblé, afin de permettre à Billets.ca de se concentrer pleinement sur ses activités, ses clients et l'évolution de sa plateforme, sans mobiliser inutilement les ressources liées à un long processus judiciaire.

Les infractions concernées ne touchent qu'une infime partie des opérations de Billets.ca et portent sur un ensemble limité de transactions. Elles ne remettent pas en cause la plateforme dans son ensemble ni son modèle d'affaires. Elles ont toutefois permis d'identifier certaines irrégularités isolées, que l'entreprise prend au sérieux. Dans cette optique, Billets.ca entend continuer à renforcer ses pratiques et à mettre en place des mesures supplémentaires afin de réduire davantage ce type de situations ciblées.

« Ce règlement nous permet d'assumer pleinement nos responsabilités, tout en évitant d'embourber inutilement les tribunaux pour un dossier clairement délimité », explique Éric Bussières, président de Billets.ca. « Il nous permet surtout d'aller de l'avant et de nous concentrer entièrement sur nos clients et sur l'amélioration continue de notre plateforme. »

Au cours de l'évolution du dossier, Billets.ca a pu prendre connaissance des positions de l'Office de la protection du consommateur (OPC), ce qui a contribué à raffiner certaines politiques et à faire évoluer certains processus internes, dans une optique d'amélioration continue et de conformité accrue.

« Bien que ces situations aient touché une infime partie de nos opérations, nous prenons ces irrégularités au sérieux. Elles nous ont permis de mieux comprendre la position de l'OPC sur certains aspects précis de nos opérations et d'améliorer nos processus », ajoute M. Bussières.

Billets.ca rappelle qu'elle est une entreprise 100 % québécoise, opérant l'une des seules plateformes canadiennes sécurisées permettant l'achat de billets entre consommateurs, et qu'elle met en place des mécanismes visant à assurer la validité des billets et la protection des acheteurs.

« Notre engagement est clair depuis la création de Billets.ca : offrir aux consommateurs une plateforme transactionnelle transparente et sécuritaire, axée sur la confiance et la qualité de l'expérience client », conclut Éric Bussières.

