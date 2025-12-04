Billets.ca appuie le Projet de loi 10 et réitère son rôle clé dans la transparence, la protection du consommateur et la vitalité de l'économie culturelle québécoise

MONTRÉAL, le 4 déc. 2025 /CNW/ - Billets.ca prend acte de l'annonce du Projet de loi 10 (PL10), une initiative gouvernementale visant à moderniser et renforcer la protection du consommateur dans le marché secondaire de la vente de billets. L'entreprise accueille favorablement toute mesure qui clarifie les règles du secteur et renforce la confiance du public. Billets.ca est fière d'avoir participé aux consultations pour ce projet de loi.

Depuis sa création, Billets.ca a toujours mis de l'avant des pratiques responsables axées sur la transparence, la sécurité des transactions et la protection des acheteurs. L'entreprise analysera le projet de loi avec attention et collaborera pleinement afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse et bénéfique pour tous les consommateurs québécois.

« Notre engagement premier a toujours été envers nos clients. Nous opérons avec rigueur, transparence et respect des lois depuis nos débuts. Billets.ca continuera d'offrir un environnement d'achat sécuritaire, clair et accessible pour tous les Québécois », affirme Éric Bussières, président de Billets.ca.

M. Bussières tient également à souligner le rôle essentiel de Billets.ca dans le paysage économique local :

« Nous sommes la seule plateforme canadienne de revente de billets dont le siège social et l'ensemble des opérations sont basés ici, au Québec. C'est une fierté pour nous d'être une entreprise 100 % québécoise, enracinée dans le milieu culturel et économique, et qui fait vivre directement près de 60 familles d'ici. Nous espérons que le Projet de loi 10 reconnaîtra cette réalité et permettra à un fleuron québécois de continuer d'innover et de servir le public avec intégrité. »

Billets.ca réitère sa volonté de continuer à collaborer avec le ministre, les parlementaires et les acteurs du milieu afin de contribuer à un cadre réglementaire moderne, clair et adapté aux réalités technologiques actuelles, tout en continuant de protéger efficacement les consommateurs.

SOURCE Billets.ca

Source : Mathieu Paradis, Relationniste, 514 554-6934, [email protected]