La Fondation Gates s'engage à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires pour accélérer le développement et la distribution équitable de tests, traitements et vaccins contre la COVID-19 pour mettre fin à la pandémie

SEATTLE, 10 décembre 2020 /CNW/ - la Fondation Bill & Melinda Gates a annoncé aujourd'hui qu'elle s'engageait à hauteur de 250 millions de dollars supplémentaires pour soutenir la recherche, le développement et la fourniture équitable d'outils vitaux dans le cadre de l'effort mondial contre la COVID-19. Pour marquer la fin d'une année consacrée à la recherche scientifique nécessaire pour mettre fin à la pandémie, la fondation appelle à un engagement international pour rendre ces innovations disponibles en 2021 pour tous ceux qui en ont besoin.

« Chaque personne à travers le monde mérite de bénéficier des progrès scientifiques réalisés en 2020 », a déclaré Melinda Gates, co-présidente de la fondation Gates. « Nous sommes convaincus que le monde se relèvera en 2021, mais pour que tout le monde se relève, il est impératif que les dirigeants mondiaux agissent et s'engagent à fournir des tests, des traitements, et des vaccins à ceux qui en ont besoin, où qu'ils vivent ou quels que soient leurs moyens. »

L'engagement annoncé aujourd'hui, la contribution unique la plus importante de la fondation à la réponse contre la COVID-19 à ce jour, s'appuie sur les partenariats et l'expérience développés au cours des 20 dernières années. Ce financement permettra de soutenir l'innovation afin de mettre au point des tests, des traitements et des vaccins plus faciles à produire à grande échelle et à distribuer, pour que de nombreuses options moins coûteuses soient disponibles et puissent être utilisées dans différents contextes. Cet engagement permettra également de distribuer de nouveaux tests, traitements et vaccins contre la COVID-19, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Déployer ces innovations là où la population en a besoin nécessitera le même niveau de planification, d'urgence et de collaboration qu'il a fallu pour les développer. Il faudra produire des tests et des doses de traitements et de vaccins rapidement et en toute sécurité, obtenir les financements nécessaires pour les acheter et les distribuer, organiser la structure logistique et les chaînes d'approvisionnement, préparer les cliniques et les agents de santé à les administrer et partager des informations précises avec les communautés locales afin que les personnes comprennent ce qu'elles reçoivent et aient confiance. Une partie de ce financement permettra aux pays d'avoir recours à des technologies et des systèmes de livraison de pointe pour planifier et mettre en œuvre la distribution des vaccins. Il contribuera également aux efforts pour faire participer ces communautés locales au processus et ainsi accroître la confiance et améliorer la communication sur les nouvelles interventions contre la COVID-19.

« Grâce à l'ingéniosité de la communauté scientifique mondiale, nous faisons de formidables progrès en médecine qui nous permettront de vaincre la pandémie », a déclaré Bill Gates, co-président de la Fondation Gates. « Nous avons de nouveaux médicaments et plus de vaccins potentiels que ce à quoi nous aurions pu nous attendre au début de l'année. Mais ces innovations ne peuvent sauver des vies que si elles sont déployées dans le monde. »

Alors que le monde se prépare à relever un défi logistique mondial sans précédent en termes d'échelle et de complexité, il peut compter sur les compétences d'organisations internationales telles que Gavi, l'Alliance du vaccin et le Fonds mondial qui, en collaboration avec les gouvernements, distribuent des vaccins, des tests, et des traitements contre les maladies infectieuses aux populations des pays à faible revenu depuis vingt ans. « Heureusement, le monde sait déjà comment faire parvenir des outils vitaux aux personnes qui en ont besoin », a déclaré Melinda Gates.

« La prochaine phase de la lutte contre cette pandémie sera beaucoup plus coûteuse que la mise au point initiale de vaccins sûrs et efficaces. Notre engagement aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce dont nous allons avoir besoin et il sera axé vers les domaines dans lesquels la philanthropie peut apporter le plus de valeur », a déclaré Mark Suzman, directeur de la Fondation Gates. « Chaque institution qui a un rôle à jouer doit faire preuve de générosité dès aujourd'hui.

Les organisations multilatérales, les gouvernements nationaux, les entreprises et les philanthropes : nous devons tous investir pour nous assurer que les tests, les médicaments et les vaccins parviennent au plus grand nombre de personnes possible. »

Total des engagements contre la COVID-19 à ce jour

L'annonce d'aujourd'hui porte le total des engagements de la fondation à la lutte mondiale contre la COVID-19 à 1,75 milliard de dollars. Ce financement provient de trois sources : de nouveaux engagements hors budget du programme annuel de la fondation ; des financements à risque du Fonds d'investissement stratégique de la fondation ; et une partie des fonds passant par des programmes de la fondation où les bénéficiaires ont identifié des besoins urgents ou ont des compétences spécifiques pour atténuer les effets de la pandémie.

Le total des engagements comprend :

Financements nouvellement alloués. L'engagement total comprend plus de 680 millions de dollars en nouveaux fonds approuvés à la lumière de l'urgence croissante pour la santé publique, en plus de nos dons prévus en 2020. Quelques exemples :

Les 250 millions de dollars annoncés aujourd'hui pour poursuivre le développement de nouveaux vaccins, tests et médicaments contre la COVID-19 et garantir une distribution équitable, rapide et à grande échelle de ces produits.

annoncés aujourd'hui pour de nouveaux vaccins, tests et médicaments contre la COVID-19 et garantir une distribution équitable, rapide et à grande échelle de ces produits. 50,2 millions de dollars pour aider à ralentir la transmission en soutenant les efforts mondiaux visant à concevoir et à déployer des tests, des recherches de contacts et d'autres mesures de santé publique urgentes.

pour aider en soutenant les efforts mondiaux visant à concevoir et à déployer des tests, des recherches de contacts et d'autres mesures de santé publique urgentes. 47,5 millions de dollars pour renforcer les interventions nationales et régionales en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et aider les partenaires à préparer les systèmes de santé à une augmentation des cas.

pour renforcer les interventions nationales et régionales en et aider les partenaires à préparer les systèmes de santé à une augmentation des cas. 311,7 millions de dollars pour financer la mise au point, la production et l'achat de nouveaux produits de diagnostics, traitements et vaccins contre la COVID-19.

Quelques exemples :

pour financer la mise au point, la production et l'achat de nouveaux contre la COVID-19. Quelques exemples : 156 millions de dollars à la garantie de marché de Gavi pour les vaccins contre la COVID-19(COVAX AMC), qui vise à garantir que les vaccins contre la COVID-19 seront accessibles et abordables dans les pays à revenu faible et intermédiaire, une fois disponibles.

à la garantie de marché de Gavi pour les vaccins contre la COVID-19(COVAX AMC), qui vise à garantir que les vaccins contre la COVID-19 seront accessibles et abordables dans les pays à revenu faible et intermédiaire, une fois disponibles.

20 millions de dollars pour le développement d'autres candidats-vaccins par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

pour le développement d'autres candidats-vaccins par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI).

50 millions de dollars pour l'accélérateur thérapeutique COVID-19 afin d'évaluer les médicaments existants qui pourraient être adaptés à la pandémie et faire parvenir de nouveaux traitements aux PFR-PRI.

pour l'accélérateur thérapeutique COVID-19 afin d'évaluer les médicaments existants qui pourraient être adaptés à la pandémie et faire parvenir de nouveaux traitements aux PFR-PRI. 24,9 millions de dollars pour atténuer les effets de la pandémie dans d'autres secteurs comme la reprise économique, l'éducation, la pauvreté et l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelques exemples :

pour atténuer les effets de la pandémie dans d'autres secteurs comme la reprise économique, l'éducation, la pauvreté et l'égalité entre les femmes et les hommes. Quelques exemples : 5 millions de dollars pour soutenir les organisations sociales dans la région de Seattle .

pour soutenir les organisations sociales dans la région de .

15 millions de dollars pour mettre en place une structure de tests et diagnostics COVID-19 dans 10 écoles et universités historiquement noires

pour mettre en place une structure de tests et diagnostics COVID-19 dans 10 écoles et universités historiquement noires Financement à risque . La fondation a mis à disposition jusqu'à 750 millions de dollars en garanties de volume, prêts subventionnés et autres financements à risque grâce à son Fonds d'investissement stratégique pour permettre la livraison rapide de fournitures médicales essentielles et aider les entreprises à financer la production de produits contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Cela comprend :

La fondation a mis à disposition en garanties de volume, prêts subventionnés et autres financements à risque grâce à son Fonds d'investissement stratégique pour permettre la livraison rapide de fournitures médicales essentielles et aider les entreprises à financer la production de produits contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Cela comprend : Jusqu'à 300 millions de dollars de prêts subventionnés pour soutenir la fabrication de jusqu'à 200 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible et intermédiaire.

de pour soutenir la fabrication de jusqu'à 200 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Jusqu'à 200 millions de dollars en garanties pour soutenir la fabrication de traitements à anticorps monoclonaux avant autorisation officielle, pour les pays à revenu faible et intermédiaire.

en garanties pour soutenir la fabrication de traitements à anticorps monoclonaux avant autorisation officielle, pour les pays à revenu faible et intermédiaire. Jusqu'à 250 millions de dollars de garanties pour aider à rendre les diagnostics abordables disponibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Le Fonds d'investissement stratégique utilise des outils financiers autres que les subventions pour stimuler l'innovation dans le secteur privé et relever les défis du marché pour déployer à grande échelle de nouvelles innovations en matière de santé dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Tout rendement financier généré par le Fonds d'investissement stratégique est réinvesti dans les programmes philanthropiques de la Fondation Gates.

Financement canalisé. Compte tenu de la menace que représente la COVID-19 pour la santé et le développement à l'échelle mondiale, plusieurs bénéficiaires de la fondation ont pu positionner de manière unique leurs activités et leur expérience afin de participer à la lutte contre la COVID-19. La fondation a réorienté plus de 315 millions de dollars vers certains programmes afin de soutenir des initiatives de lutte contre la COVID-19, tout en continuant à soutenir les priorités existantes. Bien qu'il s'agisse d'un montant important, ce n'est qu'une fraction des quelque 5 milliards de dollars que la fondation dépense annuellement pour l'ensemble de ses programmes. Quelques exemples :

L'équipe qui soutient l'accélération des innovations a financé une initiative visant à déployer la plateforme de diagnostic LumiraDx COVID-19 et des tests antigéniques de diagnostic rapide associés en Afrique, aux côtés d'autres donateurs.

visant à déployer LumiraDx COVID-19 et des en Afrique, aux côtés d'autres donateurs. Plusieurs équipes ont fourni des fonds supplémentaires aux partenaires existants pour soutenir la R&D pour les nouveaux diagnostics, traitements et vaccins contre la COVID-19 .

. L'équipe qui soutient la distribution de produits sanitaires dans le monde est venue en aide à plusieurs bénéficiaires existants pour l'approvisionnement et la coordination des marchés pour les équipements de protection individuelle, les soins respiratoires, et d'autres fournitures sanitaires pour la COVID-19 .

. Nous avons soutenu l'Africa Medical Supplies Platform pour les aider à acheter environ 1 million de doses de dexaméthasone à utiliser en Afrique.

l'Africa Medical Supplies Platform pour les aider à acheter environ à utiliser en Afrique. L'équipe en charge de la planification familiale a utilisé les sondages existants pour comprendre les besoins et les comportements des gens durant la période de COVID-19 . Les enquêteurs ont interrogé les femmes et les jeunes sur leurs besoins en matière de contraception, mais ont également posé des questions sur la COVID-19 pour informer l'action publique.

. Les enquêteurs ont interrogé les femmes et les jeunes sur leurs besoins en matière de contraception, mais ont également posé des questions sur la COVID-19 pour informer l'action publique. L'équipe qui soutient l'éducation de la maternelle à l'enseignement supérieur a réorienté des fonds pour soutenir l'aide d'urgence dans les écoles. Ce financement a aidé les écoles à s'adapter aux fermetures et a offert un soutien aux élèves à faible revenu qui ont perdu leur logement, leur moyen de restauration ou leur salaire.

La Fondation Bill & Melinda Gates s'efforce d'aider toutes les personnes à mener une vie saine et productive. Dans les pays en voie en développement, la Fondation œuvre auprès des populations pour soutenir l'amélioration de la sante, et leur donner une chance de sortir de la pauvreté. Basée à Seattle, dans l'État de Washington, la fondation est dirigée par son directeur, Mark Suzman, sous la direction de Bill et Melinda Gates et de Warren Buffett.

