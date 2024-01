Syncron Inventory autonomise Bileko Car Parts pour lui permettre de rationaliser les opérations de gestion des stocks en améliorant l'agilité globale et la prise de décisions.

STOCKHOLM, 16 janvier 2024 /CNW/ - Syncron, chef de file mondial des solutions de gestion intelligente du cycle de vie des services, est fière de souligner sa collaboration soutenue avec Bileko Car Parts A.B., un chef de file suédois de la distribution et de la vente en gros de pièces automobiles du marché secondaire. Bileko Car Parts a choisi Syncron Inventory pour optimiser la disponibilité des pièces et simplifier la gestion des stocks dans l'ensemble de son vaste réseau.

Il n'est pas facile de naviguer et d'optimiser les opérations de gestion des stocks dans le secteur des pièces de rechange automobiles, surtout pour les entreprises qui offrent de nombreux produits dont la demande est incertaine. En devenant un acteur essentiel du marché des pièces de rechange automobiles, Bileko Car Parts s'est rendu compte qu'elle avait besoin d'un système qui pourrait l'aider à rationaliser et à gérer ses opérations. Déterminée à atteindre l'excellence, Bileko Car Parts s'est mise à la recherche d'un système complet qui pourrait également soutenir la prestation d'un service hors pair pour sa clientèle diversifiée.

« Avant de travailler avec Syncron, nous n'avions pas de solution centrale pour gérer les stocks dans nos entrepôts locaux. Au fur et à mesure que nous grandissions, le besoin d'être doté d'un système pour gérer les stocks et avoir la bonne pièce au bon endroit et au bon moment s'est fait sentir, a déclaré Therese Nilsson, planificatrice logistique chez Bileko Car Parts. Et c'est là que Syncron nous a aidés. »

Syncron a numérisé les opérations de stocks pour Bileko Car Parts et ainsi éliminé les processus manuels pour une efficacité accrue. Grâce à Syncron, Bileko Car Parts a été en mesure de centraliser les politiques relatives aux stocks, de maximiser la disponibilité des produits, de rehausser les prévisions et d'améliorer la gestion des immobilisations et les niveaux de service à la clientèle.

Avec Syncron, Bileko Car Parts se dote d'une plateforme conviviale et d'une équipe de soutien à la clientèle expérimentée pour l'aider à créer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente et plus efficace.

Bileko Car Parts se dote également d'un système moderne qui lui permet de prendre de l'expansion et d'améliorer continuellement ses opérations. « Si nous pouvons réunir l'ensemble de nos chaînes d'approvisionnement de nos différents secteurs d'activité dans un seul système, cela améliorera également la disponibilité des pièces pour nos clients, a déclaré Christofer Kohn, chef de la direction et directeur général de Bileko Car Parts et directeur financier de Mekonomen Company Sweden. C'est un projet que nous avons hâte d'entreprendre au cours des prochaines années. »

Syncron Inventory est une composante essentielle de Syncron Connected Service Experience (CSX), une plateforme infonuagique axée sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine qui aide les fabricants et les entreprises de services à transformer leur approche de la gestion du cycle de vie des services du début à la fin.

Pour en savoir plus sur la planification des pièces de rechange avec Syncron, visitez https://www.syncron.com/fr/solutions/parts-planning/ .

À propos de Syncron

Syncron aide les fabricants et les distributeurs à tirer parti de la nouvelle économie des services en optimisant la rentabilité du marché secondaire, en renforçant la fidélisation des clients et en favorisant la transition vers la servicisation. Syncron aligne tous les services du marché secondaire sur sa plateforme infonuagique Connected Service Experience (CSX), aidant les entreprises à se démarquer grâce à des expériences commerciales exceptionnelles tout en stimulant une croissance importante des revenus. Les plus grandes marques mondiales font confiance à Syncron, ce qui fait d'elle la principale entreprise privée mondiale dans le domaine des solutions logicielles en tant que service (SaaS) de gestion intelligente du cycle de vie des services. Pour en savoir plus, visitez syncron.com .

À propos de Bileko Car Parts

Bileko Car Parts est une filiale de MEKO, le plus grand acteur du marché des pièces de rechange automobiles en Europe du Nord MEKO est présente dans huit marchés avec 600 succursales et 20 000 clients et 4 300 ateliers regroupés sous les grandes marques du Groupe. Le Groupe propose aux consommateurs et aux entreprises une vaste gamme de solutions et de produits innovants, bon marché et facilement accessibles. Bileko Car Parts est responsable de la gestion des catégories, des achats, de l'établissement des prix et de la chaîne d'approvisionnement du Business Area Sweden/Norway, mais soutient également d'autres secteurs d'affaires au sein de MEKO dans des zones sélectionnées.

