Bilan touristique estival : les Québécois au rendez-vous dans toutes les régions

QUÉBEC, le 8 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Notant une hausse importante de l'achalandage dans toutes les régions du Québec lors de l'été 2021, la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, se réjouit de la contribution de la population québécoise à la relance touristique.

Selon les données disponibles, l'été 2021 aura été de loin supérieur à celui de 2020, et ce, malgré l'absence des touristes internationaux. Toutes les régions ont bénéficié de cet engouement estival, que l'on doit en grande partie aux Québécois qui ont pris plaisir à découvrir ou redécouvrir le territoire.

La hausse de l'achalandage dans les établissements d'hébergement touristique de juin à août 2021 par rapport à la même période en 2020 a été particulièrement marquée à Montréal (+90 %), dans le Centre-du-Québec (+88 %), en Outaouais (+72 %), en Montérégie (+72 %) et aux Îles-de-la-Madeleine (+56 %).

Engouement pour les mesures incitatives au tourisme

Mis en place en juin 2020 par la ministre du Tourisme, les programmes Explore Québec sur la route et Passeport Attraits ainsi que la carte annuelle Sépaq - édition Bonjour Québec ont permis aux Québécois de profiter de vacances à tarif avantageux, de prolonger leurs séjours et de diversifier leurs découvertes touristiques.

Du 1er juin au 15 août 2021, il s'est vendu près de 209 000 passeports, pour une valeur totale d'environ 24,5 millions de dollars, incluant des rabais totalisant 9,6 millions de dollars pour les Québécois. C'est près de 75 % d'augmentation par rapport à la même période en 2020. Soulignons que ces ventes ont généré plus de 792 000 entrées uniques dans les attraits touristiques du Québec.

De plus, 18 650 forfaits Explore Québec sur la route ont été utilisés pour des voyages effectués entre le 1er juin et le 31 août 2021, une hausse de 600 % par rapport à l'année précédente. Ces forfaits, qui représentent des économies de 2,9 millions de dollars pour les Québécois, ont permis aux établissements d'hébergement touristique d'enregistrer près de 64 000 nuitées.

Finalement, pour une deuxième année consécutive, les quelque 140 000 cartes annuelles Parcs nationaux - Édition Bonjour Québec ont rapidement trouvé preneur en moins de douze heures lors de leur mise en vente le 1er juin dernier.

Citation :

« La réponse des Québécois à l'invitation de sillonner la province l'été dernier est vraiment réjouissante. Ces résultats plus qu'encourageants démontrent que la relance est bien amorcée, et que les Québécois ont soif d'aventure et de découvertes ici, chez nous. Je me réjouis aussi du fait que les mesures incitatives aient bénéficié autant à la population qu'aux nombreuses entreprises participantes, dynamisant du coup nos économies locales et régionales! J'invite tous les touristes d'ici et d'ailleurs à profiter de l'automne et à préparer leurs séjours hivernaux au Québec. Il reste tant à voir! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

Faits saillants :

Pour les mois de juin, de juillet et d'août 2021 :

plus de 42 600 unités par jour ont été louées au Québec, une hausse de 45 % par rapport à 2020, pour un taux d'occupation moyen de 57 %;

ont été louées au Québec, une hausse de 45 % par rapport à 2020, pour un taux d'occupation moyen de 57 %;

le prix moyen des unités louées s'est établi à 149 $, une hausse de 20 % par rapport à 2020, soit un revenu moyen par unité disponible de 88 $ (augmentation de 65 %);



l'achalandage des établissements de plus de 40 unités a connu une forte progression quant au nombre d'unités occupées par jour :



de 40 à 199 unités : +54 % (taux d'occupation de 63 %),





plus de 200 unités : +58 % (taux d'occupation de 41 %).

Au total, le gouvernement a investi 37,7 millions de dollars afin d'inciter, au moyen de diverses mesures, les Québécois à voyager au Québec.

