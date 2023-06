Bilan routier 2022 dans le Centre-du-Québec - Diminution du nombre de décès et du nombre de personnes blessées sur les routes de la région

QUÉBEC, le 12 juin 2023 /CNW/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) rend public aujourd'hui le bilan routier du Québec pour l'année 2022.

Faits saillants du bilan routier 2022 dans le Centre-du-Québec

Il y a eu 20 décès en 2022, ce qui représente une diminution de 9,9 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021 (hausse de 13,2 % au Québec).

La région dénombre 42 personnes blessées gravement, soit une baisse de 27,3 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années (baisse de 4,2 % au Québec).

Le nombre de personnes blessées légèrement a diminué de 18,9 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, s'élevant à 949 (baisse de 11,0 % au Québec).

Concernant l'ensemble des victimes, ce sont 1 011 personnes qui ont subi des dommages corporels dans une collision de la route en 2022, soit 19,2 % de moins par rapport à la moyenne de 2017 à 2021 (baisse de 10,4 % au Québec).

Bilan national

Bien que le nombre de personnes accidentées ait diminué de 10,4 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années, on déplore 392 décès sur les routes en 2022. Il s'agit d'une hausse de 13,2 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

En 2022, plus de la moitié des personnes décédées (216 décès, soit 55,1 %) sont des occupants d'une automobile ou d'un camion léger. Néanmoins, on note des hausses importantes chez les usagers vulnérables. En effet, le nombre de piétons décédés présente une forte hausse, soit 22,7 % par rapport à la moyenne de 2017 à 2021.

À la lumière de ces données, la SAAQ entend poursuivre ses efforts de prévention et de sensibilisation auprès de la population. Une vaste campagne sur le partage de la route et la protection des usagers vulnérables est d'ailleurs en cours depuis le 29 mai. Cette campagne s'inscrit dans la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2025, qui précise les priorités d'action et concentre ses efforts sur six thèmes prioritaires : la distraction, la vitesse, les facultés affaiblies, la fatigue, le partage de la route et les comportements imprudents.

Citations

« Un accident, c'est un accident de trop! Les données rendues publiques aujourd'hui sont préoccupantes, particulièrement en ce qui a trait aux décès des piétons. Notre gouvernement déposera sous peu un plan d'action en sécurité routière. Nous avons la volonté ferme d'améliorer la sécurité sur nos routes et nous créerons les outils pour y arriver. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Derrière cette hausse des décès se cachent des drames humains qui auraient pu être évités. Avec la collaboration de nos différents partenaires, nous menons des travaux au sein du Comité d'analyse des décès des piétons. Ce comité a pour objectif de brosser un meilleur portrait des enjeux et de cibler les actions futures pour assurer la sécurité des piétons sur les routes. C'est en restant vigilants quant à nos comportements sur la route que nous pourrons assurer la sécurité de tous. »

Éric Ducharme, président-directeur général de la Société de l'assurance automobile du Québec

Lien connexe

Bilan routier 2022

Campagne Partage de la route 2023

En annexe

Données régionales

Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région, de 2017 à 2022





















2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/

2021 2022/

2017 à

2021 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Région de l'accident Nature des

blessures















Bas-Saint-Laurent (01) Mortelles 15 22 20 25 17 16 -5,9 % -19,2 % Graves 78 58 43 61 49 69 40,8 % 19,4 % Légères 1031 895 927 716 770 827 7,4 % -4,7 % Total 1124 975 990 802 836 912 9,1 % -3,5 % Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Mortelles 17 22 15 15 20 24 20,0 % 34,8 % Graves 60 57 64 51 50 53 6,0 % -6,0 % Légères 1078 1234 1227 996 959 1060 10,5 % -3,5 % Total 1155 1313 1306 1062 1029 1137 10,5 % -3,1 % Capitale-Nationale (03) Mortelles 33 21 26 15 20 19 -5,0 % -17,4 % Graves 105 102 135 97 93 103 10,8 % -3,2 % Légères 2534 2588 2622 1657 1751 1845 5,4 % -17,3 % Total 2672 2711 2783 1769 1864 1967 5,5 % -16,6 % Mauricie (04) Mortelles 13 19 11 19 21 20 -4,8 % 20,5 % Graves 57 67 56 47 57 55 -3,5 % -3,2 % Légères 1563 1485 1441 1065 1080 1084 0,4 % -18,3 % Total 1633 1571 1508 1131 1158 1159 0,1 % -17,2 % Estrie (05) Mortelles 27 18 21 27 21 29 38,1 % 27,2 % Graves 108 87 95 97 70 93 32,9 % 1,8 % Légères 2226 2133 2202 1680 1855 1743 -6,0 % -13,7 % Total 2361 2238 2318 1804 1946 1865 -4,2 % -12,6 % Montréal (06) Mortelles 27 27 32 32 29 38 31,0 % 29,3 % Graves 218 215 162 169 156 170 9,0 % -7,6 % Légères 7083 6815 6379 4252 5637 5969 5,9 % -1,1 % Total 7328 7057 6573 4453 5822 6177 6,1 % -1,1 % Outaouais (07) Mortelles 17 24 21 16 15 14 -6,7 % -24,7 % Graves 59 63 69 49 65 55 -15,4 % -9,8 % Légères 1379 1091 1208 924 843 975 15,7 % -10,5 % Total 1455 1178 1298 989 923 1044 13,1 % -10,7 % Abitibi-Témiscamingue (08) Mortelles 14 21 15 13 16 11 -31,3 % -30,4 % Graves 39 42 42 33 47 33 -29,8 % -18,7 % Légères 676 687 681 535 552 526 -4,7 % -16,0 % Total 729 750 738 581 615 570 -7,3 % -16,5 % Côte-Nord (09) Mortelles 9 5 4 5 2 15 650,0 % 200,0 % Graves 25 19 20 22 25 34 36,0 % 53,2 % Légères 386 306 285 237 274 269 -1,8 % -9,6 % Total 420 330 309 264 301 318 5,6 % -2,1 %

Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région, de 2017 à 2022

(suite)





















2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022/

2021 2022/

2017 à

2021 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Région de l'accident Nature des

blessures















Nord-du-Québec (10) Mortelles 13 2 3 2 3 4 33,3 % -13,0 % Graves 30 13 16 21 17 15 -11,8 % -22,7 % Légères 128 113 128 110 91 96 5,5 % -15,8 % Total 171 128 147 133 111 115 3,6 % -16,7 % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles 11 10 10 9 14 9 -35,7 % -16,7 % Graves 16 38 29 24 24 20 -16,7 % -23,7 % Légères 532 493 446 353 388 397 2,3 % -10,3 % Total 559 541 485 386 426 426 0,0 % -11,1 % Chaudière-Appalaches (12) Mortelles 30 29 22 27 27 21 -22,2 % -22,2 % Graves 121 95 88 63 61 97 59,0 % 13,3 % Légères 1862 1924 1862 1345 1541 1603 4,0 % -6,1 % Total 2013 2048 1972 1435 1629 1721 5,6 % -5,4 % Laval (13) Mortelles 9 7 9 2 7 19 171,4 % 179,4 % Graves 44 52 40 33 49 48 -2,0 % 10,1 % Légères 1896 1838 1709 954 1271 1357 6,8 % -11,5 % Total 1949 1897 1758 989 1327 1424 7,3 % -10,1 % Lanaudière (14) Mortelles 18 29 18 32 30 33 10,0 % 29,9 % Graves 111 90 96 67 81 78 -3,7 % -12,4 % Légères 2459 2235 2357 1556 1756 1801 2,6 % -13,1 % Total 2588 2354 2471 1655 1867 1912 2,4 % -12,6 % Laurentides (15) Mortelles 37 30 36 27 18 47 161,1 % 58,8 % Graves 125 142 109 108 122 120 -1,6 % -1,0 % Légères 2903 2613 2727 1872 2172 2113 -2,7 % -14,0 % Total 3065 2785 2872 2007 2312 2280 -1,4 % -12,6 % Montérégie (16) Mortelles 50 50 49 50 57 53 -7,0 % 3,5 % Graves 246 225 218 175 192 190 -1,0 % -10,0 % Légères 6204 6032 5918 3863 4426 4434 0,2 % -16,2 % Total 6500 6307 6185 4088 4675 4677 0,0 % -15,7 % Centre-du-Québec (17) Mortelles 22 16 20 23 30 20 -33,3 % -9,9 % Graves 59 72 48 47 63 42 -33,3 % -27,3 % Légères 1422 1262 1310 889 971 949 -2,3 % -18,9 % Total 1503 1350 1378 959 1064 1011 -5,0 % -19,2 %

SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

