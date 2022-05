Bilan routier 2021, retour à la tendance favorable observée avant la pandémie

En 2021, un peu plus de la moitié des personnes décédées sont des occupants d'une automobile ou d'un camion léger. Les usagers vulnérables décédés (piétons, cyclistes, motocyclistes et cyclomotoristes) représentent aussi une part importante des décès, soit 4 décès sur 10. En effet, cette année, 137 usagers vulnérables ont trouvé la mort dans une collision routière, ce qui constitue une augmentation de 5,2 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

Hausse du nombre de véhicules en circulation

La hausse du nombre de véhicules en circulation est de 2,3 %, soit un peu plus élevée qu'à l'habitude, mais surtout plus importante pour les véhicules lourds (4,7 %), les motocyclettes (10,7 %) et les cyclomoteurs (11,1 %). La détérioration du bilan, pour les usagers vulnérables, pourrait donc être en partie attribuable à cette augmentation.

Citations:

« C'est très encourageant de voir l'amélioration constatée dans le bilan routier en 2021, malgré la reprise des déplacements. Il démontre que nos investissements et nos efforts pour favoriser la sécurité routière fonctionnent. Je remercie nos partenaires, notamment les corps policiers et les contrôleurs routiers, qui nous permettent d'assurer la sécurité sur nos routes. Que nous soyons automobilistes, piétons, cyclistes ou motocyclistes, nous avons tous un rôle à jouer pour favoriser la sécurité routière. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Les données rendues publiques aujourd'hui correspondent un peu plus à ce qu'on pouvait observer avant 2020. Toutefois, nous sommes préoccupés par les décès chez les usagers vulnérables, c'est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts pour prévenir les collisions et tendre vers une amélioration du bilan routier. Nous devons rester vigilants quant à nos comportements sur la route afin d'assurer la sécurité de tous. »

Denis Marsolais, président et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants du bilan routier 2021 :

Les 15 à 24 ans et les 75 ans ou plus

Chez les 15 à 24 ans, le nombre de personnes accidentées en 2021 est de 6 339; il s'agit d'une amélioration de 17,4 % comparativement à la moyenne de 2016 à 2020.

Le nombre total de personnes accidentées âgées de 75 ans ou plus, qui s'élève à 1 446, a diminué de 9,3 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

Les piétons

Chez les piétons accidentés, il y a une amélioration de 19,4 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

Le nombre de décès est de 52 en 2021, ce qui représente une diminution de 20,7 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

Les motocyclistes

Le nombre de personnes accidentées a baissé de 4,8 % par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

On note 67 décès en 2021, ce qui correspond à une hausse de 27,4 % comparativement à la moyenne de 2016 à 2020.

Les cyclistes

Le nombre de personnes accidentées est de 1 459, ce qui correspond à une baisse de 77 par rapport à la moyenne de 2016 à 2020.

On observe 16 décès en 2021, ce qui représente une hausse de 56,9 % comparativement à la moyenne de 2016 à 2020.

Les cyclomotoristes

Cette catégorie d'usagers de la route compte 703 personnes accidentées, ce qui correspond à une augmentation de 29,5 % comparativement à la moyenne de 2016 à 2020.

Les occupants de camions lourds ou de tracteurs routiers :

Le nombre de personnes accidentées est de 548 en 2021. Il s'agit d'une augmentation de 5,2 % comparativement à la moyenne de 2016 à 2020.

Bilan routier 2021

En annexe :

Données régionales

Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région,

de 2016 à 2021 Région de l'accident Nature des

blessures Année de l'accident

Variation 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021/

2020 2021/

2016 à

2020 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

% % Bas-Saint-Laurent (01) Mortelles 14 15 22 20 25 17

-32,0 % -11,5 % Graves 52 78 58 43 61 49

-19,7 % -16,1 % Légères 1 024 1 031 895 927 716 769

7,4 % -16,3 % Total 1 090 1 124 975 990 802 835

4,1 % -16,2 % Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) Mortelles 20 17 22 15 15 20

33,3 % 12,4 % Graves 82 60 57 64 51 50

-2,0 % -20,4 % Légères 1 221 1 078 1 234 1 227 996 958

-3,8 % -16,8 % Total 1 323 1 155 1 313 1 306 1 062 1 028

-3,2 % -16,5 % Capitale-Nationale (03) Mortelles 16 33 21 26 15 21

40,0 % -5,4 % Graves 144 105 102 135 97 95

-2,1 % -18,5 % Légères 2 852 2 534 2 588 2 622 1 656 1 746

5,4 % -28,7 % Total 3 012 2 672 2 711 2 783 1 768 1 862

5,3 % -28,1 % Mauricie (04) Mortelles 18 13 19 11 19 21

10,5 % 31,3 % Graves 76 57 67 56 47 57

21,3 % -5,9 % Légères 1 607 1 563 1 485 1 441 1 064 1 080

1,5 % -24,6 % Total 1 701 1 633 1 571 1 508 1 130 1 158

2,5 % -23,2 % Estrie (05) Mortelles 25 27 18 21 27 20

-25,9 % -15,3 % Graves 122 108 87 95 97 70

-27,8 % -31,2 % Légères 2 308 2 226 2 133 2 202 1 680 1 852

10,2 % -12,2 % Total 2 455 2 361 2 238 2 318 1 804 1 942

7,6 % -13,1 % Montréal (06) Mortelles 31 27 27 32 31 29

-6,5 % -2,0 % Graves 226 218 215 162 168 155

-7,7 % -21,6 % Légères 7 202 7 083 6 815 6 379 4 249 5 638

32,7 % -11,2 % Total 7 459 7 328 7 057 6 573 4 448 5 822

30,9 % -11,4 % Outaouais (07) Mortelles 14 17 24 21 16 18

12,5 % -2,2 % Graves 54 59 63 69 49 67

36,7 % 13,9 % Légères 1 406 1 379 1 091 1 208 928 848

-8,6 % -29,5 % Total 1 474 1 455 1 178 1 298 993 933

-6,0 % -27,1 % Abitibi-Témiscamingue (08) Mortelles 9 14 21 15 13 13

0,0 % -9,7 % Graves 34 39 42 42 33 48

45,5 % 26,3 % Légères 680 676 687 681 532 547

2,8 % -16,0 % Total 723 729 750 738 578 608

5,2 % -13,6 % Côte-Nord (09) Mortelles 12 9 5 4 5 3

-40,0 % -57,1 % Graves 31 25 19 20 22 25

13,6 % 6,8 % Légères 331 386 306 285 235 273

16,2 % -11,5 % Total 374 420 330 309 262 301

14,9 % -11,2 % Nord-du-Québec (10) Mortelles 2 13 2 3 2 3

50,0 % -31,8 % Graves 8 30 13 16 19 17

-10,5 % -1,2 % Légères 99 128 113 128 109 89

-18,3 % -22,9 % Total 109 171 128 147 130 109

-16,2 % -20,4 %

Nombre de personnes accidentées selon la nature des blessures et la région,

de 2016 à 2021 (suite) Région de l'accident Nature des

blessures Année de l'accident

Variation 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2021/

2020 2021/ 2016 à 2020 Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre

% % Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) Mortelles 8 11 10 10 9 14

55,6 % 45,8 % Graves 21 16 38 29 24 24

0,0 % -6,3 % Légères 447 532 493 446 353 387

9,6 % -14,8 % Total 476 559 541 485 386 425

10,1 % -13,2 % Chaudière-Appalaches (12) Mortelles 35 30 29 22 27 28

3,7 % -2,1 % Graves 97 121 95 88 63 61

-3,2 % -34,3 % Légères 1 908 1 862 1 924 1 862 1 343 1 542

14,8 % -13,4 % Total 2 040 2 013 2 048 1 972 1 433 1 631

13,8 % -14,2 % Laval (13) Mortelles 4 9 7 9 2 7

250,0 % 12,9 % Graves 30 44 52 40 33 49

48,5 % 23,1 % Légères 1 928 1 896 1 838 1 709 953 1 270

33,3 % -23,7 % Total 1 962 1 949 1 897 1 758 988 1 326

34,2 % -22,5 % Lanaudière (14) Mortelles 20 18 29 18 32 32

0,0 % 36,8 % Graves 95 111 90 96 67 81

20,9 % -11,8 % Légères 2 330 2 459 2 235 2 357 1 556 1 757

12,9 % -19,7 % Total 2 445 2 588 2 354 2 471 1 655 1 870

13,0 % -18,8 % Laurentides (15) Mortelles 36 37 30 36 27 16

-40,7 % -51,8 % Graves 100 125 142 109 108 122

13,0 % 4,5 % Légères 2 953 2 903 2 613 2 727 1 869 2 173

16,3 % -16,8 % Total 3 089 3 065 2 785 2 872 2 004 2 311

15,3 % -16,4 % Montérégie (16) Mortelles 50 50 50 49 51 55

7,8 % 10,0 % Graves 232 246 225 218 175 194

10,9 % -11,5 % Légères 6 181 6 204 6 032 5 918 3 856 4 417

14,5 % -21,7 % Total 6 463 6 500 6 307 6 185 4 082 4 666

14,3 % -21,0 % Centre-du-Québec (17) Mortelles 24 22 16 20 23 30

30,4 % 42,9 % Graves 64 59 72 48 47 63

34,0 % 8,6 % Légères 1 366 1 422 1 262 1 310 887 968

9,1 % -22,5 % Total 1 454 1 503 1 350 1 378 957 1 061

10,9 % -20,1 % Ensemble du Québec Mortelles 338 362 352 332 339 347

2,4 % 0,7 % Graves 1 468 1 501 1 437 1 330 1 161 1 227

5,7 % -11,0 % Légères 35 843 35 362 33 744 33 429 22 982 26 314

14,5 % -18,5 % Total 37 649 37 225 35 533 35 091 24 482 27 888

13,9 % -18,0 %

Source: saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias: saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/



SOURCE Société de l'assurance automobile du Québec

