Bilan positif pour la phase 1 du projet Ensemble contre le racisme et les discriminations

SHERBROOKE, QC, le 21 mars 2026 /CNW/ - L'évènement Ensemble contre le racisme et les discriminations : célébrer les actions - tisser des liens - renforcer notre pouvoir collectif organisé par l'Instance de concertation en immigration (ICI)-Sherbrooke a réuni une soixantaine de personnes hier au QG de l'entrepreneuriat à Sherbrooke. L'évènement marquait la fin de la première phase du projet Ensemble contre la haine et les discriminations à Sherbrooke : soutenir, mobiliser et accompagner le changement financé par Patrimoine canadien et le début de la Semaine d'action contre le racisme.

Mis en œuvre sur une période de 15 mois culminant en mars 2026, ce projet reposant sur quatre piliers complémentaires -- consultations, événements publics, accompagnement des milieux, structure d'écoute et de soutien -- visait à sensibiliser, mobiliser, outiller et soutenir les personnes et les organisations sherbrookoises dans la prévention et la lutte contre la haine et les discriminations raciales, ethniques et religieuses. Concrètement, le projet a permis de documenter les défis, besoins et avancées sur le terrain, de renforcer le pouvoir d'action collectif et consolider un réseau de personnes alliées, de développer des outils de sensibilisation et de mettre en place une ligne d'écoute confidentielle pour les personnes victimes grâce à l'engagement de bénévoles formés et encadrés. Il a également mené à la mise en place d'une démarche d'accompagnement grâce à laquelle une dizaine de milieux ont profité de l'expertise de partenaires pour faire évoluer leurs pratiques à travers des actions concrètes telles que des formations, ateliers de codéveloppement et révision de politiques. « Ce projet illustre bien qu'on ne peut pas agir uniquement en réaction face à ces enjeux : il faut intervenir à plusieurs niveaux, de façon cohérente et concertée. À Sherbrooke, les milieux ont choisi de mieux se comprendre, de se mobiliser et de se doter d'outils concrets pour transformer durablement les pratiques et renforcer l'inclusion », explique Alexane Saint-Amant Ringuette, coordonnatrice de l'ICI-Sherbrooke.

Dans un contexte de polarisation, où propos et gestes racistes sont de plus en plus décomplexés et trouvent leur chemin jusque dans les discours politiques et médiatiques, l'approche concertée de l'ICI-Sherbrooke apparait plus nécessaire que jamais. « Avec plus de 40 partenaires et de nombreux groupes de travail où se côtoient diverses organisations et personnes, l'ICI-Sherbrooke est en bonne posture pour trouver des solutions ancrées dans la réalité sherbrookoise. Les maillages et les actions qui ont été mises en œuvre par les milieux au cours des 15 derniers mois répondaient à des besoins réels. Nous souhaitons vivement avoir l'opportunité d'élargir ces démarches dans la cadre d'une deuxième phase du projet » conclut Mme Saint-Amant Ringuette.

SOURCE ICI-Sherbrooke

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