Avis médias - Ensemble contre la haine et les discriminations à Sherbrooke Bilan de projet et lancement
Nouvelles fournies parICI-Sherbrooke
16 mars, 2026, 08:41 ET
SHERBROOKE, QC, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Instance de concertation en immigration (ICI) - Sherbrooke, la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (FCCE) et Rencontre Interculturelle des Familles de l'Estrie (RIFE) invitent les représentant•es des médias au lancement d'une structure d'écoute, de soutien et d'accompagnement pour les victimes de racisme, de haine et de discriminations (FCCE) et d'un Guide pour une lecture avisée et sensible des médias écrits - Déconstruire et agir contre les préjugés, le racisme et la haine (RIFE).
Ces deux réalisations innovantes et uniques au Québec ont été réalisées dans le cadre du projet porté par l'ICI-Sherbrooke Ensemble contre la haine et les discriminations à Sherbrooke : soutenir, mobiliser et accompagner le changement dont la première phase se conclut ce mois-ci.
Quoi: Conférence de presse
Quand: 19 mars 2026 à 11h,
Où: 600 Rue Thibault, Sherbrooke
Qui : ICI-Sherbrooke, Fédération des communautés culturelles de l'Estrie (FCCE) et Rencontre Interculturelle des Familles de l'Estrie (RIFE)
Prendront la parole :
- Michèle Vatz Laaroussi pour RIFE, administratrice
- Mariame Cissé pour FCCE, directrice adjointe et responsable du comité femmes
- Michèle Laliberté pour FCCE, coordonnatrice de projets
- Alexane Saint-Amant-Ringuette pour ICI-Sherbrooke, coordonnatrice
La conférence de presse sera suivie d'un événement de réseautage et d'échanges avec goûter
SOURCE ICI-Sherbrooke
Pour plus d'information et demandes d'entrevues : Éliane Legault-Roy, relationniste, [email protected], 514-692-4762
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