Bilan positif pour la délégation québécoise au Salon international de l'aéronautique de Farnborough - L'excellence et l'expertise de l'aérospatiale québécoise rayonnent à Londres

LONDRES, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Au terme de la mission économique qu'il a menée au Salon international de l'aéronautique de Farnborough, du 22 au 26 juillet, le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, dresse un bilan positif de la présence du Québec à l'événement. La délégation réunissait plus de 80 participants, dont plus de 40 entreprises et organisations.

Le ministre a profité de son passage à Londres pour rappeler les forces de l'écosystème aérospatial québécois, promouvoir l'expertise des entreprises de chez nous et mieux comprendre les défis, les réalités et les attentes des marchés internationaux. Il a effectué une vingtaine de rencontres auprès d'entreprises et d'acteurs clés de l'industrie.

L'Espace Québec a aussi été marqué par le succès de la Journée innovation, organisée par Investissement Québec, en collaboration avec Aéro Montréal. Les panélistes ont discuté des pratiques écoresponsables et des technologies innovantes en aérospatiale, en plus de faire valoir les avantages de la nouvelle zone d'innovation Espace Aéro.

Citations :

« La mission à Farnborough a été une occasion remarquable de démontrer l'expertise québécoise dans le secteur de l'aérospatiale. Notre présence à Londres a non seulement mis en lumière le dynamisme et la compétence de nos entreprises, mais elle a également permis d'établir des liens précieux avec des acteurs clés. Le succès de cette mission montre que le Québec est prêt à saisir les occasions offertes par notre monde en transition. Je suis convaincu que, dans un avenir proche, le Québec consolidera davantage son leadership dans les innovations aérospatiales de demain. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Le Québec est l'un des trois plus importants pôles mondiaux du secteur de l'aérospatiale, aux côtés de Toulouse et de Seattle. Il est donc essentiel pour les entreprises québécoises qui souhaitent se démarquer dans cet écosystème de prendre part à cet important salon international consacré à cette industrie. À la tête de la plus grande délégation québécoise jamais vue à Farnborough, nos experts sont fiers d'accompagner ces entrepreneurs et leurs équipes dans leurs démarches d'internationalisation, afin qu'ils atteignent leurs objectifs et continuent de faire rayonner les expertises québécoises aux quatre coins du globe. »

Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Faits saillants :

Représentant près de 235 entreprises et 41 700 emplois hautement spécialisés, l'industrie aérospatiale québécoise est l'une des plus diversifiées au monde. Elle se situe au premier rang des exportations du Québec.

La mission du Québec au Salon international de l'aéronautique de Farnborough a été organisée par Investissement Québec International, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et la Délégation générale du Québec à Londres, en collaboration avec Aéro Montréal et Montréal International.

Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

Source : Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet du ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Tél. : 418 999-1939; Information : Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710, Courriel : [email protected]