Bilan positif de la 19e Semaine québécoise des rencontres interculturelles !

MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration tire un bilan très positif de la 19e édition de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI), qui s'est tenue du 18 au 24 octobre derniers. Plus de 240 activités uniques ont été organisées partout au Québec lors de cet événement annuel incontournable. Des occasions de découvertes, d'apprentissage et de partages qui ont contribué au grand succès de la SQRI !

Les Québécoises et les Québécois de toutes les origines ont célébré avec dynamisme et créativité la SQRI. Les activités ont été organisées dans les 17 régions administratives du Québec par les partenaires du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI), ainsi que par des organisations et des entreprises de tous les secteurs. Cet événement festif et inclusif génère des retombées positives pour tout le Québec, puisqu'il favorise les rencontres et suscite le rapprochement interculturel au sein de la population.

Plusieurs activités virtuelles et en personne ont eu lieu : expositions d'œuvres artistiques et photographiques, conférences, groupes de discussion, festival et bien d'autres. Des occasions de découvertes, d'apprentissages et de partages pour tous.

Remises des Prix Charles-Biddle 2021

C'est lors du lancement de la SQRI, le 18 octobre que les prix Charles-Biddle ont été décernés en collaboration avec l'organisme Culture pour tous. Rappelons que ces distinctions honorent des personnes immigrantes qui contribuent au rayonnement artistique du Québec. Pour le volet national et international, les finalistes étaient la cinéaste et poète Laura Bari, l'artiste visuel et performeur Serge Olivier Fokoua et le producteur Mustapha Terki. Le lauréat est M. Mustapha Terki. Quant au volet régional, les personnes en lice étaient les artistes en arts visuels Avy Loftus et Pilar Macias ainsi que la comédienne, poète et conteuse Marta Saenz de la Calzada. Le prix a été décerné à Mme Marta Saenz de la Calzada. Félicitations !

Nous remercions La Fabrique culturelle de Télé-Québec de sa collaboration pour la production des capsules des finalistes du Prix Charles-Biddle.

Remises des prix Maurice-Pollack 2021

Les prix Maurice-Pollack, offerts en collaboration avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, soulignent les actions exceptionnelles d'entreprises québécoises en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle. Pour le volet petites et moyennes entreprises (moins de 250 employés), les entreprises en lice étaient Cordé Électrique, Infrastructel et Vantage. La gagnante est Cordé Électrique, une entreprise fabriquant des harnais électriques et qui est située à Maricourt.

Quant au volet grandes entreprises (250 employés et plus), les finalistes étaient RBC Banque Royale, Desjardins et Englobe. L'entreprise lauréate est Englobe, une leader dans les domaines de l'environnement, de l'ingénierie, du traitement des sols et de la biomasse. Son siège social est situé à Québec. Félicitations !

Faits saillants :

Cette année, près de 245 activités uniques ont été organisées dans l'ensemble des 17 régions administratives du Québec.





Une artiste contemporaine a été sélectionnée par un comité d'experts du milieu artistique québécois pour créer les récompenses remises aux lauréates et lauréats des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack. L'artiste québécoise d'origine iranienne, Leila Zelli , a produit une série d'œuvres appelée « L'envol » dont chacune représente un oiseau différent.



Le PRIX CHARLES-BIDDLE 2021, volet régional, pour l'apport exceptionnel au développement culturel de la société québécoise, a été remis à Mme Marta Saenz de la Calzada .



Le PRIX CHARLES-BIDDLE 2021, volet national et international, pour l'apport exceptionnel au développement culturel de la société québécoise, a été décerné à M. Mustapha Terki .



Une RECONNAISSANCE SPÉCIALE DU JURY-PRIX CHARLES-BIDDLE 2021 a été attribuée au comédien, metteur en scène et auteur dramatique, M. Igor Ovadis. Cette distinction est une mention inédite née de la volonté du jury de certifier et de récompenser son admirable contribution au développement culturel de la société québécoise.



Le PRIX MAURICE-POLLACK 2021, volet petites et moyennes entreprises , pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, a été décerné à l'entreprise Cordé Électrique .





, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle, a été décerné à l'entreprise . Le PRIX MAURICE-POLLACK 2021, volet grandes entreprises, pour l'apport exceptionnel en matière de gestion de la diversité ethnoculturelle a été remis à l'entreprise Englobe.



