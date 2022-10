Une hausse de près de 26 % par rapport à l'année dernière

MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Les demandes d'aide alimentaire d'urgence à Montréal sont à la hausse encore une fois cette année. Selon les résultats de l'enquête Bilan-Faim réalisée au mois de mars 2022, ce sont 898 281 demandes qui ont été faites auprès des organismes. Une hausse de près de 185 000 par rapport à l'année précédente.

Le visage de la faim de plus en plus diversifié

Alors que la clientèle des banques alimentaires était traditionnellement constituée en grande partie de personnes prestataires d'aide sociale, on observe de plus en plus de familles, d'étudiants et de travailleurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui doivent demander de l'aide. Si on compare la proportion de ménages ayant eu recours au dépannage alimentaire qui était bénéficiaire de l'aide sociale avant la pandémie et aujourd'hui, les chiffres sont éloquents. Ils sont passés de 49,8 % en 2019 à 36,6% en 2022. Une mutation évidente s'est produite vers d'autres clientèles.

Non seulement le visage de la faim est de plus en plus diversifié, mais Montréal doit aussi faire face à des défis, car elle représente 39 % de l'aide alimentaire totale du Québec alors que 21% de la population québécoise réside sur le territoire.

Inquiétudes pour la suite

Soulignons que le problème de la faim est fort probablement plus répandu que ce qu'illustre le Bilan-Faim. Celui-ci comptabilise l'aide apportée par le biais des organismes partenaires de Moisson Montréal, et ce, un mois dans toute l'année (mars 2022). L'inflation continue sa progression et le coût de la vie est de plus en plus dispendieux. Avec le temps des fêtes qui approche, les demandes risquent d'être encore plus grandes.

« Nous devrons redoubler d'ardeur afin de redistribuer en quantité suffisante des denrées à nos 300 organismes. Donateurs, bénévoles et employés se mobilisent afin de répondre à la demande grandissante. Chaque geste compte et ensemble on fait une différence » mentionne Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Quelques faits saillants du Bilan-Faim Montréal 2022 :

675 217 repas et collations servis

223 164 visites de dépannage alimentaire

99 130 nombres de personnes bénéficiaires du dépannage alimentaire dont 36 % sont des enfants

La proportion de ménages ayant eu recours au dépannage alimentaire qui avait pour principale source de revenus un emploi est passée de 12,5 % à 15,6 %

La proportion de bénéficiaires de l'aide sociale a grandement diminué, passant de 41 % en 2020 à 36,6 % en 2022

Pour les ménages dont la source de revenus principale est les prêts et bourses étudiants, l'augmentation représente 15,1 %.

Pour consulter le Bilan-Faim de Moisson Montréal 2022, rendez-vous sur notre site Internet au

https://www.moissonmontreal.org/wp-content/uploads/2022/10/Bilan-Faim-2022.pdf.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 17 millions de kilogrammes de denrées par année au grand réseau d'entraide, comprenant plus de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à près de 900 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

SOURCE MOISSON MONTREAL

Renseignements: Relations médias : Éliane Larouche, [email protected], 514 -344-4494 Poste 314, C. 514 701-4206