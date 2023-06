Bilan ESG : environnement, social et gouvernance 2021-2022 - L'ÉTS produit un premier bilan ESG très positif

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS), à la veille de son 50e anniversaire d'existence, est heureuse de présenter un premier Bilan regroupant toutes les initiatives, actions et avancées réalisées en matière d'environnement, de société et de gouvernance. Ce bilan s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue pour en arriver aux meilleures pratiques. L'ÉTS est convaincue que le génie doit être au service de la résolution des grands enjeux sociétaux.

« Nous avons l'ambition de devenir une université où les meilleurs talents se rencontrent pour repenser, inventer et changer ce qui sera déterminant pour la société de demain. Dans cette veine, l'ÉTS est choyée de pouvoir s'inspirer et compter sur ses nombreux partenaires de l'industrie, ainsi que sur une communauté engagée qui s'assure de repousser les limites chaque jour afin de créer un environnement unique et exemplaire. Le présent bilan fait la démonstration des efforts constants qui sont déployés par les membres de notre communauté et de la collaboration essentielle qui règne à tous les niveaux pour atteindre nos ambitions. », a indiqué François Gagnon, directeur général et chef de la direction.

Faits saillants

Au chapitre des faits saillants, mentionnons le fait que l'ÉTS ait été la première université carboneutre à Montréal, l'obtention de la certification STARS de niveau or en développement durable, les nombreuses initiatives en équité, diversité et inclusion, la protection et le rehaussement de la biodiversité urbaine, la certification Parité 2021 et 2022 de l'organisme La Gouvernance au féminin de même que l'intégration des arts et de la culture sur notre campus qui bénéficie à notre communauté comme aux citoyens de Montréal.

Des progrès majeurs ont également mené à l'amélioration des performances de l'École en termes de durabilité. Parmi celles-ci, notons le désinvestissement complet des énergies fossiles et l'optimisation des investissements responsables, la création du Fonds de recherche ÉTS sur les changements climatiques, l'amélioration du processus de gouvernance du développement durable et l'importante diminution de l'utilisation d'eau potable dans le processus de climatisation des locaux.

Grâce à des décennies d'application de mesures concrètes en efficacité énergétique, l'ÉTS figure parmi les leaders du domaine dans le monde universitaire. En 2019-2020, l'établissement était 53 % plus performant que la moyenne des universités québécoises en termes d'intensité énergétique annuelle. L'objectif de l'ÉTS est d'améliorer constamment la gestion de ses sources d'énergie entre ses divers bâtiments afin d'atteindre une utilisation optimale permettant de réduire son impact environnemental et ses émissions de gaz à effet de serre.

Pour plus de détails, consultez le Bilan ESG complet de même que le document synthèse.

Beaucoup de chemin parcouru en peu de temps

Cet exercice a permis de constater tout le chemin parcouru et de mesurer la portée de nos actions. Le développement durable et la résolution des grands enjeux de société sont au cœur de notre plan stratégique et il est de notre devoir et de notre responsabilité en tant qu'université de poser des gestes concrets pour favoriser le bien commun.

