- Effervescence et croissance dans l'ensemble de la région métropolitaine -

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Selon le Bilan économique du Grand Montréal - Édition 2019 publié aujourd'hui par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le boom économique s'est poursuivi dans l'ensemble de la région en 2018. Bien que le rythme de croissance ait été plus lent que celui observé durant les années précédentes, le Grand Montréal a connu l'augmentation du PIB la plus forte de toutes les grandes régions métropolitaines canadiennes.

En matière d'emploi, l'embellie s'est maintenue avec un taux d'emploi record de 63,2 %. La grande région de Montréal regroupe désormais 73 % de tous les emplois créés au Québec depuis 2010. La hausse de l'emploi et des salaires a renforcé la santé financière des ménages, qui ont accéléré leurs dépenses pour une troisième année d'affilée.

L'immigration est devenue la principale source de main-d'œuvre. Les immigrants ont pourvu les trois quarts des postes créés depuis 2009. En 2018, c'est la totalité de la croissance de l'emploi métropolitain qui a été tributaire de l'immigration. Dans les deux prochaines décennies, leur présence permettra de limiter le recul du taux d'activité à 2,3 points de pourcentage.

Les services à la production, qui regroupent les services professionnels, financiers et administratifs ainsi que le transport et le commerce de gros, propulsent l'économie du Grand Montréal depuis 2014. La reprise des dépenses provinciales et l'investissement municipal dans les infrastructures ont stimulé l'embauche dans les services publics.

Les perspectives de croissance de l'industrie aérospatiale, mitigée depuis une vingtaine d'années, s'améliorent. La révolution technologique des turbosoufflantes PurePower de Pratt & Whitney Canada, la forte demande de simulateurs de vol de CAE et l'incursion de Montréal dans la production de moyens porteurs avec l'Airbus A-220 donnent un nouveau souffle à l'industrie.

Principale ombre au tableau, le rattrapage scolaire de la main-d'œuvre du Grand Montréal demeure incomplet, ce qui contribue à sa faible productivité. Le rattrapage scolaire des jeunes travailleurs montréalais a ralenti dans la première moitié des années 2010.

FAITS SAILLANTS

L'effervescence économique se constate dans les cinq secteurs de la CMM :

L'agglomération de Montréal bénéficie du boom des services à la production et des grands chantiers publics qui se concentrent sur son territoire. De plus, elle accapare depuis la fin des années 2000 une part de plus en plus grande des dépenses en construction privées métropolitaines. Cette effervescence a engendré une explosion de l'emploi à temps plein, qui a bondi de 3,9 % par an depuis 2014.

bénéficie du boom des services à la production et des grands chantiers publics qui se concentrent sur son territoire. De plus, elle accapare depuis la fin des années 2000 une part de plus en plus grande des dépenses en construction privées métropolitaines. Cette effervescence a engendré une explosion de l'emploi à temps plein, qui a bondi de 3,9 % par an depuis 2014. La relance de l'emploi s'est intensifiée à Laval en 2018; la reprise est généralisée, s'étendant à l'ensemble des secteurs économiques.

en 2018; la reprise est généralisée, s'étendant à l'ensemble des secteurs économiques. La création d'emploi s'est accélérée dans l'agglomération de Longueuil en 2018, à la suite du rebond des services à la production, en particulier les transports, l'assurance et le génie.

en 2018, à la suite du rebond des services à la production, en particulier les transports, l'assurance et le génie. Dans la couronne Nord , la santé financière des ménages s'est améliorée, mais l'expansion des entreprises a ralenti, freinée par la faiblesse des services à la consommation et les mises à pied dans le secteur de l'aérospatiale.

, la santé financière des ménages s'est améliorée, mais l'expansion des entreprises a ralenti, freinée par la faiblesse des services à la consommation et les mises à pied dans le secteur de l'aérospatiale. L'expansion de la couronne Sud a pris de l'ampleur; propulsée initialement par le transport et la distribution, la croissance s'est étendue à tous les grands secteurs économiques.

À propos du Bilan économique du Grand Montréal

Le Bilan économique du Grand Montréal est une publication annuelle de l'Observatoire Grand Montréal de la CMM. Il présente un portrait de l'économie et de son évolution pour l'ensemble de la région métropolitaine et ses cinq secteurs géographiques, soit les agglomérations de Montréal et de Longueuil, Laval et les couronnes Nord et Sud.

À propos de la Communauté métropolitaine de Montréal

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur plus de 4 360 km2. La CMM exerce des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

