TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - En 2025, le Port de Trois-Rivières a manutentionné 2,6 millions de tonnes métriques (MTM) de marchandises, soutenant les échanges commerciaux régionaux et internationaux. Le trafic se répartit entre 1,9 MTM de vrac solide, 198 200 tonnes de vrac liquide et 485 000 tonnes de marchandises générales. La diminution observée était planifiée et découle des importants projets d'infrastructures en cours, destinés à accroître durablement la productivité et la compétitivité du Port.

La dernière année était signe de transformation pour le Port, portée par le plus ambitieux et important projet de son histoire. Les travaux de reconstruction du quai 17 et la construction du nouveau quai 16, incluant le remplissage du bassin, progressent conformément à l'échéancier et aux budgets prévus.

Grâce à une collaboration étroite avec Alcoa et G3 Canada, la réalisation de ces travaux d'envergure progresse de façon harmonieuse. L'engagement de ces partenaires, leur flexibilité opérationnelle et leur participation active à chacune des phases du projet contribuent directement au bon déroulement des travaux et au maintien des opérations portuaires. Elle illustre l'importance du travail conjoint entre le Port et ses partenaires pour assurer le succès de ce projet structurant et le développement d'infrastructures modernes, performantes et durables.

Dans le cadre de ce projet, des investissements significatifs ont été annoncés par les gouvernements. Transports Canada et le gouvernement du Québec ont respectivement octroyé 87,1 M$ et 41 M$, pour un projet nécessitant des investissements totaux de 312 M$.

Cap sur 2030

En parallèle de ses grands chantiers, le Port de Trois-Rivières a poursuivi son engagement actif au cœur de la communauté. Par l'entremise de dons et de commandites, il a soutenu de nombreux organismes, événements et initiatives locales, contribuant ainsi au dynamisme social, culturel et économique de la région. Cette implication constante témoigne de la volonté du Port d'agir comme un citoyen corporatif responsable, engagé et durable.

Le Port de Trois-Rivières a également accueilli 14 navires de croisière, pour un total de 4799 passagers. En octobre, une cérémonie inaugurale s'est tenue à bord du Azamara Quest, à l'occasion de sa toute première escale à Trois-Rivières, en collaboration avec Innovation et développement économique Trois-Rivières.

« Le Port de Trois-Rivières traverse actuellement une période de transformation majeure de ses infrastructures. Cette évolution est rendue possible grâce à des partenaires audacieux et visionnaires, mais aussi par l'engagement exceptionnel de tous les acteurs de notre communauté maritime et portuaire. Leur capacité d'adaptation, leur professionnalisme et leur collaboration exemplaire dans un contexte de changements importants sont essentiels à la poursuite de nos opérations. Je suis honoré de faire partie d'une équipe aussi engagée, qui contribue chaque jour à bâtir le port de demain. »

Anick Métivier, président-directeur général, Port de Trois-Rivières

À propos du Port de Trois-Rivières

Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement 65 000 camions, 11 000 wagons et plus de 240 navires marchands et de croisières provenant d'une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Il manutentionne un trafic de 2,6 M de tonnes métriques, est responsable de près de 280 millions en retombées économiques et génère plus de 2200 emplois directs, indirects et induits.

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes, et actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et de services à l'industrie maritime. Il est un acteur important dans le développement économique sur le plan régional, national et international pour des secteurs industriels majeurs tels que l'aluminium, les minéraux critiques et l'agroalimentaire.

Le projet des quais 16 et 17 permettra d'accroître la performance du Port de Trois-Rivières en plus de soutenir sa croissance, notamment dans le secteur du grain, du coke calciné et de l'alumine. L'installation de nouveaux équipements permettra aux manutentionnaires Alcoa et G3 Canada d'opérer de manière plus durable, en plus d'optimiser la chaîne logistique.

Dans un souci de développement durable et de revalorisation des matériaux pendant la déconstruction des élévateurs à grain, 77 % du béton des silos a servi de matériau de remplissage du bassin et la partie résiduelle sera utilisée par G3 Canada dans le cadre de ses travaux de reconstruction.

