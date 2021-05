« C'est avec un sentiment d'accomplissement que CargoM vous présente son rapport annuel 20-21. Ces mois difficiles ont touché bon nombre de secteurs et d'entreprises et soulignons l'implication de nos membres et partenaires qui n'a pas failli malgré les embûches quotidiennes. La crise de la COVID-19 nous a donné l'occasion de développer des projets qui resteront pérennes et utiles pour notre communauté logistique. CargO 2 AI et l'inventaire des espaces d'entreposage font maintenant partie de la panoplie d'outils mis à la disposition de notre secteur. Ce dernier a par ailleurs fait preuve, comme toujours, d'une adaptabilité incroyable. Nous poursuivrons avec engagement notre travail afin que notre chaîne logistique soit encore plus forte, innovante, verte et intelligente », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Voici les principales actions qui ont ponctué cette année :

Dépôt, auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), en partenariat avec Propulsion Québec, d'un projet de zone d'innovation : La Cité de la mobilité durable ;

Déploiement du projet de distribution rapide des marchandises, CargO 2 AI

, en partenariat avec le Port de Montréal, développé par Ivado Labs et financé par Scale AI ; Recensement des espaces d'entreposage intérieurs et extérieurs dans le Grand Montréal ;

Publications d'infolettres bimensuelles sur l'évolution de la pandémie de la COVID-19 ;

Lancement officiel du projet de certification « Lean & Green » ;

5 e édition de la Journée carrières en transport et logistique et première édition virtuelle ;

édition de la Journée carrières en transport et logistique et première édition virtuelle ; Conception et mise à jour d'outils de communication : dépliants, sites Internet, planches graphiques, etc.

Publication de l'étude Profilage de la chaîne froide du Grand Montréal et identification des opportunités d'affaires sur la chaîne du froid et de l'étude Examen des potentialités d'utilisation des infrastructures de transport collectif à des fins de transport de marchandises en milieu urbain ;

et de l'étude ; Mise en œuvre du Programme d'immersion professionnelle en camionnage (PIPC) ;

; Webinaires et des outils d'apprentissage sur les programmes de type zone franche ;

Participation, en tant que membre, à de nombreux comités notamment : Comité de suivi sur la Politique de mobilité durable -- 2030 du gouvernement du Québec, Conseil emploi métropole, Conseil d'administration du Fonds climat du Grand Montréal, Comité transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Pour en savoir plus, consultez le rapport annuel 2020-2021 de CargoM, en cliquant ici.

Membres du conseil d'administration 2021-2022

Présidente Mme Madeleine Paquin Présidente et chef de la direction, Logistec Corporation Vice-présidente M. Michael Grier Vice-président principal des opérations, Global Logistics, Dorel Industries inc. Trésorier M. Darren Reynolds Directeur, développement des affaires, ventes et marketing, Canadien National Membre du comité exécutif M. Marc Cadieux Président-directeur général, Association du camionnage du Québec Administrateurs M. Jason Brooks Vice-président de la chaîne d'approvisionnement et des achats, Mediterranean Shipping Company (Canada) inc.

M. Thiago Campos Directeur général, CMA CGM Canada inc.

M. Matthieu Casey Directeur, gestion des revenus et stratégie cargo, Air Canada Cargo

M. Stéphane Chevigny Président, Intersand

M. Domenico Costantino Directeur des ventes, Kuehne + Nagel Ltd.

Mme Nathalie Drouin Directrice exécutive et professeure, KHEOPS - ESG UQÀM, École des sciences de la gestion

M. Guillaum W. Dubreuil Gestionnaire principal, affaires gouvernementales, Goupe CSL inc.

M. Julien Dubreuil Directeur général, Termont Montréal inc.

M. Michael Fratianni Président et chef de la direction, Société Terminaux Montréal Gateway

M. Jacques Grégoire Directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ

M. Martin Imbleau Président-directeur général, Administration portuaire de Montréal

M. Jordan Kajfasz AVP, ventes et marketing, International Intermodal and Automotive, Canadien Pacifique

M. Stéphane Lapierre Vice-président, exploitation et développement aérien, Aéroports de Montréal

M. Jean-Robert Lessard Vice-président, affaires publiques, Groupe Robert

M. Charles Raymond Président-directeur général, Ray-Mont Logistics

M. Martin Tessier Président, Association des employeurs maritimes

M. Laurent Tourigny Président, Services de Transport Trac-World inc.

M. Martin Trépanier Directeur, CIRRELT, Université de Montréal

M. Patrick Turcotte Président, Groupe TYT

« Je suis ravie de présider depuis janvier dernier le conseil d'administration de CargoM. Les résultats obtenus par la Grappe demeurent considérables et je constate avec joie l'implication active de nos membres qui offrent généreusement leur soutien à l'équipe de la permanence. Je profite de cette occasion pour saluer l'arrivée au sein de notre conseil d'administration de M. Jason Brooks de MSC, de M. Thiago Campos de CMA CGM, de M. Domenico Costantino de Kuehne + Nagel et de M. Martin Imbleau de l'Administration portuaire de Montréal qui ont remplacé leurs collègues au cours de l'année. La présence et l'influence de nos administrateurs font en sorte de rendre le transport de marchandises encore plus performant dans le Grand Montréal. CargoM rassemble cette industrie essentielle qui unit ses efforts dans un objectif commun d'accroître la compétitivité mondiale de notre chaîne logistique », a affirmé Mme Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de Logistec Corporation et présidente du conseil d'administration de CargoM.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars annuellement en retombées économiques.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

