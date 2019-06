Bilan des activités 2018-2019 de CargoM - CargoM engagée sur plusieurs fronts pour la communauté logistique

« C'est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de CargoM. Cette année a été marquée par la concrétisation de plusieurs projets d'envergure qui contribuent au positionnement du Grand Montréal comme plaque tournante. Tout cela n'aurait été possible sans l'implication et le dévouement de l'ensemble de nos membres et de l'équipe de la permanence. Nous continuons à rallier activement les membres et partenaires de la Grappe autour de défis afin de faire croître et rayonner notre secteur dans le Grand Montréal », a déclaré Mathieu Charbonneau, directeur général de CargoM.

Principaux faits saillants 2018-2019

Troisième Journée Carrières en transport et logistique où plus de 1 500 participants et près de 60 entreprises se sont réunis au Grand quai du Port de Montréal, l'événement fut organisé en partenariat avec Emploi-Québec de l'île de Montréal et le Canadien National ;

où plus de 1 500 participants et près de 60 entreprises se sont réunis au Grand quai du Port de Montréal, l'événement fut organisé en partenariat avec Emploi-Québec de l'île de Montréal et le Canadien National ; Harmonisation et extension définitives des heures d'ouverture des terminaux de MGTP et Termont de 6 h à 23 h, avec les partenaires du secteur, faisant suite au projet pilote de 2017-2018 ;

Obtention d'un financement pour à la mise en place d'un Centre Zone Franche dont le mandat sera de promouvoir le commerce local et les investissements directs étrangers ;

Lancement du site Internet montrealtransportlogistique.ca dernier outil du Guide Ambassadeur faisant la promotion des avantages de la plaque tournante du Grand Montréal ;

Organisation, en partenariat avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), de visites industrielles 4.0 chez Groupe Robert et à la Quincaillerie Richelieu afin de présenter leurs transformations numériques ;

Animation d'un Think Tank avec plus de 130 jeunes identifier les enjeux d'attraction et de recrutement rencontrés par l'industrie ;

Célébration des 5 ans de mise en œuvre de CargoM en présence des cofondateurs de la Grappe, de nombreux membres et partenaires, de consuls et de politiciens ;

Participation en tant que membre aux comités suivants ; Comité de suivi sur la Politique de mobilité durable - 2030 du gouvernement du Québec ; Conseil Emploi Métropole ; Comité transport de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ; Comité des zones industrialo-portuaires de Montréal, Contrecoeur - Varennes et Sainte-Catherine .

Pour consulter le rapport annuel 2018-2019 de CargoM, cliquez ici.

Élection des membres du conseil d'administration 2019-2020

Présidente Mme Sylvie Vachon Présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal Vice-présidente Mme Madeleine Paquin Présidente et chef de la direction, Logistec Corporation Trésorier M. Michael A. Grier Vice-président, Global Logistics, Dorel Industries inc. Membre du comité exécutif M. Marc Cadieux Président-directeur général, Association du camionnage du Québec Membre du comité exécutif M. Darren Reynolds Directeur, Développement des affaires - ventes et marketing, Canadien National Administrateurs M. Matthieu Casey Directeur, Gestion des revenus et stratégie, Air Canada Cargo

M. Stéphane Chevigny Président, Groupe Intersand

M. Leon Diradourian Vice-président régional - Est du Canada, Kuehne + Nagel Ltd.

Mme Nathalie Drouin Directrice exécutive et Professeure, KHEOPS - ESG UQÀM

M. Julien Dubreuil Directeur général, Termont Montréal inc.

M. Michael Fratianni Président et chef de la direction, Société Terminaux Montréal Gateway

M. Jacques Grégoire Directeur de portefeuille, Fonds de solidarité FTQ

M. Jordan Kajfasz AVP Sales and Marketing, International Intermodal and Automotive, Canadien Pacifique

M. Stéphane Lapierre Vice-président, Exploitation et développement aérien, Aéroports de Montréal

M. Jean-Robert Lessard Vice-président, Affaires publiques, Groupe Robert

M. Charles Raymond Président-directeur général, Ray-Mont Logistics

M. Yvon Pelletier Président et chef de la direction Intérimaire, Association des employeurs maritimes

M. Norman Tam Vice-président exécutif, Mediterranean Shipping Company (Canada) inc.

M. Laurent Tourigny Président, Services de Transport Trac-World inc.

M. Martin Trépanier Directeur, CIRRELT, Université de Montréal

M. Patrick Turcotte Président, Groupe TYT

« Nous sommes fiers des projets réalisés par CargoM qui s'inscrivent dans une vision globale et innovante de la chaîne logistique et démontrent du dynamisme de notre secteur. Ces résultats éloquents nous incitent à nous dépasser afin d'édifier ensemble la plaque tournante de marchandises de l'avenir » a affirmé Sylvie Vachon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal et présidente du conseil d'administration de CargoM.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (www.cargo-montreal.ca - @CargoMtl) réunit les acteurs de l'industrie de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, les institutions d'enseignement, les centres de recherche, les associations sectorielles autour d'objectifs communs en vue d'en accroître la cohésion, le développement, la compétitivité et le rayonnement. Dans la grande région métropolitaine, le secteur de la logistique et du transport de marchandises représente 4,3 milliards de dollars en retombées économiques et 122 000 emplois directs et indirects.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et l'ensemble de ses membres.

