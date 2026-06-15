LONGUEUIL, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - À l'approche du 10e anniversaire de la mise en place d'OPTILAB, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) publie un rapport intitulé Bilan de santé des laboratoires : OPTILAB, une réforme qui ne passe pas le test. Le constat est sans équivoque : non seulement la réforme n'a pas rempli ses promesses, mais elle a en plus contribué à fragiliser un maillon essentiel du réseau public de santé et de services sociaux.

Lancée avec l'objectif d'améliorer l'efficacité des laboratoires de biologie médicale, qui soutiennent près de 85 % des diagnostics, la réforme s'est traduite par une centralisation mal planifiée, une aggravation de la pénurie de personnel et une augmentation des ruptures de services.

« Les laboratoires de biologie médicale sont un pilier essentiel de notre système public de santé. Les transformations des dernières années ont eu des répercussions bien au-delà de leurs murs. À l'APTS, nous croyons qu'une telle réforme doit être évaluée à la lumière de l'ensemble de ses impacts, tant structurels qu'humains. Le bilan que nous présentons aujourd'hui vise à poser un regard lucide sur la situation et à contribuer à une réflexion tournée vers l'avenir. Car sans labos en santé, notre réseau est malade », soutient Robert Comeau, président de l'APTS

Des impacts majeurs sur les services et le personnel

Ce bilan met en lumière une détérioration marquée des conditions dans les laboratoires :

une baisse de 7 % des effectifs en cinq ans, combinée à une hausse de 15,1 % du volume d'analyses;

une explosion du recours au temps supplémentaire depuis 2015;

une pénurie de main-d'œuvre persistante, aggravée par une chute du nombre de personnes diplômées et un faible taux de rétention;

des infrastructures vétustes, avec 44 % des équipements jugés en mauvais état;

des problèmes importants liés au déploiement du système informatique SIL-P, affectant la continuité des services.

À cela s'ajoute une gestion toujours plus centralisée, déconnectée des réalités régionales, qui complexifie les opérations et nuit aux conditions de pratique.

« Avec ce bilan, nous souhaitons montrer l'envers du décor de cette réforme inachevée. Le résultat, c'est une gestion téléguidée, une pénurie de personnel sans précédent, des équipements en décrépitude et des ruptures de service croissantes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec le pire des deux mondes : un système hypercentralisé, incomplet et inefficace. Comme technicien de laboratoire, je peux le dire clairement : on est en mode "survie" », ajoute Carl Verreault, vice-président de l'APTS responsable des laboratoires.

En quête de solutions

L'APTS présente ce rapport pour ouvrir un dialogue constructif avec le gouvernement et sensibiliser la population à l'état préoccupant des laboratoires publics. L'organisation estime qu'il est impératif d'agir rapidement pour inverser la tendance en rétablissant des conditions de pratique viables, en modernisant les infrastructures et les équipements, et en mettant en place des mesures concrètes afin d'attirer et de retenir le personnel. Sans une intervention rapide et structurante, la capacité du réseau à offrir des services publics, accessibles et de qualité, continuera de se détériorer au détriment des personnes usagères.

« Le diagnostic est clair : nos laboratoires ne sont plus en santé. Il est temps de les remettre sur pied », conclut le président de l'APTS.

Consulter le Bilan de santé des laboratoires

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À propos de l'APTS

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) regroupe et représente plus de 68 000 membres qui jouent un rôle indispensable au bon fonctionnement des établissements du réseau. Nos gens offrent une multitude de services en matière de diagnostic, de réadaptation, de nutrition, d'intervention psychosociale et de soutien clinique et de prévention, autant de services qui s'adressent à l'ensemble de la population.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

Pour renseignements : Maxime Clément, Conseiller aux communications et aux relations publiques, Cell. : 514 792-0481