Bilan de la session parlementaire - Québec solidaire, le parti des résultats

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ - Les porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, ont profité de la dernière journée de la session parlementaire pour dresser un bilan de celle-ci en compagnie de leur caucus. Ils ont souligné l'efficacité de leur équipe devant un gouvernement caquiste de plus en plus arrogant.

« À l'Assemblée nationale, les solidaires ont livré la marchandise. C'est ce qui nous distingue: Québec solidaire, c'est le parti des résultats. Toute la session, on a mené des batailles importantes et on a livré des gains concrets. Qui a mené la bataille sur le logement? Qui avez-vous entendu sur l'adaptation aux changements climatiques? Quel parti était sur le terrain avec les citoyens encerclés par les claims miniers? Quel parti a réussi à préserver la mission des CLSC dans le projet de loi 15? », rappelle Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

La CAQ, un gouvernement de confrontation

« Je suis fière de notre équipe solidaire, je suis fière du travail qu'on a bûché ensemble ce printemps, mais j'ai aussi beaucoup d'amertume en regardant comment le Québec est dirigé en ce moment. La CAQ brise des records d'arrogance, ils sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils se chicanent avec du monde qu'ils devraient mettre de leur bord : le ministre Drainville avec les profs, la ministre Duranceau et les villes, le ministre Dubé et les gens sur le terrain, François Legault et la population du Québec contre la hausse de salaire que son gouvernement a priorisé! », énumère Manon Massé, porte-parole de Québec solidaire.

« Face à nous, on a un gouvernement qui bat des records d'arrogance. Quand on se croit tout permis, on se permet de faire n'importe quoi : briser des promesses, augmenter son propre salaire, apostropher les gens en plein Salon bleu, faire des lois pour se donner plus de pouvoir », déclare Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire.

L'équipe solidaire va poursuivre son travail sur le terrain dans les prochaines semaines. Au retour à l'automne, ça prendra un grand rendez-vous pour parler d'adaptation aux changements climatiques comme demandé par Gabriel Nadeau-Dubois et Alejandra Zaga Mendez cette semaine dans le cadre des feux de forêt historiques qui ravagent le territoire québécois.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

