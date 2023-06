Bilan de la session parlementaire de l'hiver 2023 - Des gestes marquants qui changeront le Québec pour le mieux

QUÉBEC, le 9 juin 2023 /CNW/ -Le premier ministre du Québec, M. François Legault, souligne aujourd'hui la fin de la session parlementaire de l'hiver 2023, qui a été marquée par des réalisations et des avancées majeures pour l'avenir du Québec. Transition énergétique, économie, langue française, santé et éducation : votre gouvernement agit sur les grandes priorités pour bâtir un Québec plus vert, plus prospère et plus fier.

Allier transition énergétique et richesse

Le premier ministre est d'abord revenu sur les progrès effectués afin de doter le Québec d'une économie verte qui permet, comme il l'avait promis, de réaliser la transition énergétique tout en créant de la richesse. Bien que le Québec soit déjà l'endroit en Amérique du Nord qui émet le moins de gaz à effet de serre (GES) par habitant, il est nécessaire d'en faire davantage afin de devenir un leader en environnement. C'est pourquoi le Plan de mise en œuvre 2023-2028 du Plan pour une économie verte, dévoilé le 19 mai 2023, prévoit des investissements records de 9 G$ sur cinq ans dans le but de réduire davantage nos GES grâce à la décarbonation de l'économie québécoise et à la lutte contre les changements climatiques.

Le premier ministre a également souligné la création de la Vallée de la transition énergétique, une troisième zone d'innovation au Québec, qui permettra de se positionner comme un chef de file mondial en matière de technologies de décarbonation. Des premiers investissements de plus de 8 M$ ont été consentis dans cette zone d'innovation afin de réaliser des projets d'infrastructures et de recherche visant notamment à accélérer le développement de la filière batterie et l'électrification des transports, en plus de décarboner le secteur industrialo-portuaire.

Afin d'accélérer l'électrification des transports, le gouvernement a d'ailleurs financé à hauteur de près de 152 M$ la construction d'une première usine de production de matériaux de batteries par Ultium CAM, une société en commandite de General Motors (GM) et de POSCO Future M. Il s'agit d'un projet qui génèrera la création de 200 emplois à Bécancour, dans la Vallée de la transition énergétique.

Protéger notre langue et notre identité

Le déclin de la langue française appelle à des actions immédiates. Comme il en avait pris l'engagement, le gouvernement du Québec a posé, au courant de la session parlementaire de l'hiver 2023, des gestes significatifs afin de protéger la langue française. Le premier ministre a d'abord rappelé la création du Groupe d'action pour l'avenir de la langue française, présidé par le ministre Roberge. Ce groupe est déjà au travail afin de déterminer les grandes orientations d'un plan d'action gouvernemental pour l'avenir de la langue française. Le gouvernement a également créé le poste de Commissaire à la langue française, nommé par l'Assemblée nationale, qui a pour fonctions de surveiller l'évolution de la situation linguistique au Québec et de faire des recommandations.

Également, le premier ministre est revenu sur les importantes propositions de modifications réglementaires au système d'immigration, annoncées en mai 2023. D'ici 2026, la connaissance du français sera obligatoire pour tous les programmes d'immigration économique, ceci dans le but de freiner le déclin de la langue française au Québec tout en répondant aux besoins de main-d'œuvre des entreprises.

Parallèlement, Francisation Québec a été déployé de manière progressive depuis le 1er juin 2023. Ce nouveau point d'accès gouvernemental unique permettra concrètement de faciliter l'accès aux services gouvernementaux pour l'apprentissage du français, notamment pour les personnes immigrantes et les personnes qui envisagent de s'établir au Québec.

Santé et éducation : enfin donner aux Québécois les services qu'ils méritent

Le réseau de la santé et des services sociaux ainsi que celui de l'éducation ne sont pas assez efficaces et nécessitent de nouvelles approches qui remettront les patients et les élèves au cœur des décisions. Les Québécois méritent mieux. Le statu quo n'est plus une option.

Le premier ministre a également salué le dépôt d'importants projets de loi durant la présente session afin de transformer en profondeur ces deux réseaux, au bénéfice de la population. Il a d'abord souligné le dépôt du projet de loi no 15, qui jette les bases d'un virage majeur dans le domaine de la santé et des services sociaux en revoyant l'organisation du réseau pour le rendre plus efficace. Ce projet de loi présente les fondations du Plan pour mettre en œuvre les changements nécessaires en santé.

Afin de rendre le réseau de la santé et des services sociaux toujours plus humain, le gouvernement a également déposé en février un projet de loi visant à élargir l'aide médicale à mourir. Le projet de loi n° 11, qui a fait l'objet d'une collaboration transpartisane, a été adopté mercredi.

Le premier ministre a enfin insisté sur l'importance du projet de loi déposé pour rendre le réseau scolaire plus performant et favoriser la réussite des élèves. Le projet de loi n° 23 est en effet un geste fort du gouvernement pour doter le Québec d'un système scolaire qui maximisera les chances de réussite de nos enfants.

Citation

« Au cours des derniers mois, notre gouvernement a amorcé des changements historiques, qui vont changer le Québec pour le mieux. On est en train de poser les bases d'une nouvelle économie verte. On agit pour renverser le déclin du français. On réforme les deux grands réseaux de la santé et de l'éducation pour mieux servir les Québécois. Le travail n'est pas terminé, mais on peut se réjouir du Québec qu'on construit : un Québec plus vert, plus prospère et plus fier. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants

La session parlementaire de l'hiver 2023 aura été marquée, entre autres, par l'adoption des projets de loi suivants :

le projet de loi n° 2, Loi visant notamment à plafonner le taux d'indexation des prix des tarifs domestiques de distribution d'Hydro-Québec et à accroître l'encadrement de l'obligation de distribuer de l'électricité ;

; le projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives ;

; le projet de loi n° 8, Loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l'arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec ;

; le projet de loi n° 10, Loi limitant le recours aux services d'une agence de placement de personnel et à de la main-d'œuvre indépendante dans le secteur de la santé et des services sociaux ;

; le projet de loi n° 11, Loi modifiant la Loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives ;

; le projet de loi n° 12, Loi portant sur la réforme du droit de la famille en matière de filiation et visant la protection des enfants nés à la suite d'une agression sexuelle et des personnes victimes de cette agression ainsi que les droits des mères porteuses et des enfants issus d'un projet de grossesse pour autrui ;

; le projet de loi n° 16, Loi modifiant la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et d'autres dispositions ;

; le projet de loi n° 19, Loi sur l'encadrement du travail des enfants ;

; le projet de loi n° 20, Loi instituant le Fonds bleu et modifiant d'autres dispositions ;

; le projet de loi n° 25, Loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal.

