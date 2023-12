Bilan de la session parlementaire de l'automne 2023 - Santé et éducation : le gouvernement poursuit son travail afin d'améliorer l'accès aux services pour les Québécois

QUÉBEC, le 8 déc. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, a dressé aujourd'hui le bilan de la session parlementaire de l'automne 2023. Il a tenu à souligner l'adoption du projet de loi no 23 et s'est dit particulièrement déterminé à voir aboutir l'adoption du projet de loi no 15. Ces deux projets de loi concrétisent des engagements de son gouvernement et plusieurs mois de travail afin de rendre plus efficaces, plus accessibles et plus performants les réseaux de la santé et de l'éducation.

Améliorer l'efficacité des réseaux de santé et d'éducation

L'adoption du projet de loi no 15, Loi visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace, marquera une étape majeure pour le Québec, puisqu'elle permettra d'ériger les piliers sur lesquels repose le Plan de mise en œuvre des changements nécessaires en santé.

L'adoption du projet de loi no 23, Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction publique et édictant la Loi sur l'Institut national d'excellence en éducation, permettra quant à elle de soutenir une meilleure réussite de nos enfants en améliorant le fonctionnement du système scolaire québécois.

Répondre aux priorités des Québécois

Le premier ministre a souligné le déploiement de mesures pour venir en aide aux Québécois face à l'inflation. Parmi celles-ci, on compte notamment le soutien financier aux aînés moins nantis et le plafonnement de la hausse des tarifs d'électricité. Il a également salué le bilan de son gouvernement en matière de services de garde éducatifs à l'enfance, de construction de nouvelles écoles et de maisons des aînés. Il est ensuite revenu sur les investissements de 4,3 G$ sur cinq ans annoncés en novembre, qui permettront également de soutenir concrètement la population, en bonifiant l'aide alimentaire et en favorisant un meilleur accès au logement, entre autres.

Rappelons qu'une entente majeure a été conclue avec le gouvernement fédéral pour appuyer la construction accélérée de logements. Cette entente porte à 1,8 G$ les fonds disponibles pour la construction de logements au Québec. Elle permettra de créer 8000 logements sociaux et abordables. De ce nombre, 500 seront réservés à des clientèles itinérantes ou à risque de le devenir.

Afin d'accélérer la construction de ces logements et de les rendre rapidement accessibles aux Québécois, le premier ministre a rappelé le lancement d'une offensive de 300 M$ visant à former entre 4000 et 5000 travailleurs dans des secteurs ciblés du milieu de la construction.

Poursuivre la transformation de l'économie du Québec

Enfin, le premier ministre s'est dit fier des annonces importantes réalisées au courant de la session parlementaire qui s'achève aujourd'hui afin de poursuivre l'implantation d'une économie plus verte et plus prospère.

Outre le Plan d'action 2035 d'Hydro-Québec, il a réitéré le fait que le Québec dispose, grâce à son Plan pour une économie verte, d'un cadre ambitieux lui permettant d'accélérer sa transition énergétique et de réduire ses émissions de GES. Les politiques ambitieuses du Québec à cet égard ont d'ailleurs fait en sorte que le premier ministre a été invité par les Nations unies dans le cadre du Sommet sur l'ambition climatique.

Parmi les gestes posés en faveur de la transition énergétique, soulignons l'annonce de la stratégie de recharge d'un demi-milliard de dollars du gouvernement, qui prévoit l'implantation de plus de 116 000 bornes de recharge publiques à travers le Québec d'ici 2030, ainsi que le projet de Northvolt, qui permettra de créer au Québec les batteries de voiture les plus vertes au monde. Le projet Northvolt, qui représente le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec, permettra à terme de créer jusqu'à 3 000 emplois et aura des retombées économiques pour toute la population québécoise.

Des gestes pour l'avenir du français

Le premier ministre a également rappelé les gestes importants posés afin d'inverser le déclin du français au Québec, à travers la francisation de l'immigration et le financement du réseau universitaire francophone.

Nouveau partenariat avec les municipalités

François Legault s'est finalement dit fier de la conclusion d'un accord de principe avec la Fédération québécoise des municipalités, l'Union des municipalités du Québec ainsi que les villes de Montréal et de Québec, qui permettra au gouvernement du Québec et aux municipalités de faire face à des défis collectifs et d'atteindre des objectifs communs, au bénéfice de tous les citoyens.

Citation

« La session a été difficile, mais on ne baisse pas les bras et on avance dans toutes nos priorités. Nos projets de loi en santé et en éducation vont nous permettre d'améliorer les services offerts aux Québécois. Je suis fier des résultats dans le réseau des garderies, avec les belles écoles et les maisons des aînés, qui prouvent qu'on est capables de changer les choses. On continue d'aider les Québécois face à l'inflation et on investit dans la formation de travailleurs de la construction pour accélérer la création de logements. On a un plan vert très ambitieux, qui va transformer notre économie pour faire du Québec un leader de l'économie verte. Des investissements de plusieurs milliards se concrétisent et des zones d'innovation prennent forme. On a également posé des gestes importants qui vont nous permettre de renverser le déclin du français. On a été élus pour faire des changements, et on prend les moyens pour s'assurer que les Québécois ont les services qu'ils méritent. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants

La session parlementaire de l'automne 2023 aura été marquée, entre autres, par le dépôt et l'adoption de plusieurs projets de loi :

l'adoption du projet de loi n o 14, Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues ;

14, ; l'adoption du projet de loi n o 17, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d'allègement du fardeau réglementaire et administratif ;

17, ; l'adoption du projet de loi n o 22, Loi concernant l'expropriation ;

22, ; l'adoption du projet de loi n o 28, Loi modifiant la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et la Loi sur les producteurs agricoles ;

28, ; l'adoption du projet de loi n o 29, Loi protégeant les consommateurs contre l'obsolescence programmée et favorisant la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens ;

29, ; le dépôt et l'adoption du projet de loi n o 34, Loi visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la justice ;

34, ; le dépôt et l'adoption du projet de loi n o 36, Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés aux opioïdes ;

36, ; le dépôt du projet de loi n o 37, Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants ;

37, ; le dépôt du projet de loi n o 39, Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives ;

39, ; le dépôt du projet de loi n o 40, Loi visant notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance du système de justice ;

40, ; le dépôt du projet de loi n o 41, Loi édictant la Loi sur la performance environnementale des bâtiments et modifiant diverses dispositions en matière de transition énergétique ;

41, ; le dépôt du projet de loi n o 42, Loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail ;

42, ; le dépôt du projet de loi n o 46, Agir pour renforcer davantage la sécurité des enfants dans les services de garde éducatifs ;

46, ; le dépôt du projet de loi no 47, Loi visant à renforcer la protection des élèves.

