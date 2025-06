Bilan de la mission économique en France - Le premier ministre du Québec fier d'avoir pavé la voie à de nouveaux partenariats d'affaires en aéronautique et en défense

PARIS, le 18 juin 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, s'est rendu à Paris-Le Bourget, du 13 au 16 juin, pour participer au Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE), le plus grand salon du monde de l'industrie aérospatiale. Cette mission lui a permis de promouvoir les forces du Québec dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense afin de favoriser la conclusion de nouveaux contrats avec de grands donneurs d'ordre français ainsi que leur intégration à de grandes chaînes de valeur européennes.

Le premier ministre du Québec a d'abord été reçu à Matignon par le nouveau premier ministre français, M. François Bayrou. L'entretien s'est conclu par la signature d'une déclaration commune qui vise entre autres à affirmer la nécessité de resserrer les liens économiques entre les deux nations dans des secteurs clés de l'avenir, notamment l'aéronautique, les minéraux critiques et stratégiques ainsi que l'intelligence artificielle. La déclaration prévoit également l'organisation d'un forum d'affaires France-Québec pour faciliter le maillage des entreprises dans ces secteurs stratégiques. Les premiers ministres ont ainsi réitéré la relation d'amitié unique, directe et privilégiée qui unit les deux nations.

M. Legault a eu le plaisir d'assister à la signature d'une lettre d'intention entre le géant français Safran et le fleuron québécois Bombardier, qui exprime leur désir de collaborer au développement de technologies innovantes, performantes et fiables dans le domaine de la défense. Il était aussi présent à l'annonce d'Airbus concernant une commande ferme de 40 avions A220, fabriqués à Mirabel, de la part de la compagnie nationale polonaise LOT Polish Airlines.

Lors de cette mission s'est aussi concrétisée la signature d'un contrat pour l'entreprise québécoise Cambli établie à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se spécialise dans la fabrication de véhicules blindés. En juin 2024, Cambli avait signé un partenariat commercial avec la française Soframe, basée à Strasbourg, et reconnue internationalement dans le domaine des véhicules militaires. Ce premier contrat, qui s'élève à plusieurs dizaines de millions de dollars, vise l'assemblage par Cambli de plus de 1000 plateformes destinées à être intégrées dans des véhicules de la défense canadienne. Un projet qui générera 30 nouveaux emplois au Québec en plus d'assurer le maintien de plusieurs autres.

Ces excellentes nouvelles témoignent des retombées concrètes pour le Québec que peuvent amener les secteurs de l'aéronautique et de la défense.

Moins d'une semaine après l'annonce de l'augmentation des budgets en défense du gouvernement fédéral canadien, le premier ministre du Québec a également organisé une rencontre avec le major-général des Forces armées canadiennes chargé de la force aérienne et spatiale du Canada, M. Jeff Smyth, en compagnie des représentants de Bombardier, CAE et Bell Textron afin de discuter des projets que peuvent rapidement déployer ces entreprises pour répondre aux besoins de l'armée canadienne.

Parallèlement, M. Legault a tenu plusieurs rencontres stratégiques avec de grandes entreprises européennes, telles que Dassault systèmes, Dassault Aviation, SAAB et SAFRAN pour promouvoir l'expertise et le savoir-faire québécois. Il a également rencontré de nombreuses jeunes pousses en technologie lors de son passage au salon VivaTech.

Finalement, le premier ministre a notamment pu s'entretenir avec des personnalités politiques de haut niveau, dont la présidente de la Région Île-de-France, Mme Valérie Pécresse, et le ministre délégué chargé du Commerce extérieur et des Français de l'Étranger, M. Laurent Saint-Martin, dans l'objectif de consolider les liens diplomatiques et économiques. C'était également la première fois qu'un premier ministre du Québec visitait le siège de la Fondation Charles de Gaulle, lieu historique de l'action du Général, afin de rendre hommage à cette figure centrale dans l'instauration de la relation directe et privilégiée entre nos deux nations.

Citation :

« Dans le contexte de guerre commerciale injustifiée déclenchée par le président Trump, le Québec doit continuer ses efforts pour diversifier ses marchés d'exportations et réduire sa dépendance envers les États-Unis. Nous avons la chance d'avoir une relation très spéciale avec la France, qui peut aussi nous ouvrir d'autres portes dans l'Union européenne. Je veux que nous misions encore plus sur cette relation très forte pour augmenter nos échanges économiques, qui devraient être aussi importants que nos liens politiques et culturels. Pour continuer de créer de la richesse et assurer sa prospérité, le Québec devra miser sur des partenaires fiables qui permettront à nos entreprises de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits, particulièrement dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, des minéraux critiques et stratégiques et de l'intelligence artificielle. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Le Québec est le troisième pôle mondial en aérospatiale, après Toulouse et Seattle . C'est le seul endroit où l'on retrouve les trois géants, Bombardier, Boeing et la française Airbus. L'écosystème québécois regroupe plus de 235 entreprises, qui emploient plus de 41 000 personnes, générant des ventes de plus de 20 milliards de dollars. C'est le plus gros secteur d'exportations au Québec.

. C'est le seul endroit où l'on retrouve les trois géants, Bombardier, Boeing et la française Airbus. L'écosystème québécois regroupe plus de 235 entreprises, qui emploient plus de 41 000 personnes, générant des ventes de plus de 20 milliards de dollars. C'est le plus gros secteur d'exportations au Québec. L'Union européenne a déjà annoncé un plan de dépense de plus de 800 milliards d'euros en réarmement. Le Canada , pour sa part, s'est engagé à atteindre, dès l'an prochain, la cible de 2 % fixée par l'OTAN concernant le budget consacré à la défense.

, pour sa part, s'est engagé à atteindre, dès l'an prochain, la cible de 2 % fixée par l'OTAN concernant le budget consacré à la défense. Au total, plus de 175 gens d'affaires québécois dans les domaines de l'aérospatiale et de la défense ont participé au SAIE. Le premier ministre a visité les entreprises québécoises exposantes afin de rappeler que le gouvernement du Québec est présent pour les appuyer dans leurs projets internationaux.

