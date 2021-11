Pour l'événement, à sa 6 e année, CargoM s'est associée au Salon de l'emploi et de la formation continue - Formule hybride dans l'objectif d'offrir à ses membres et partenaires la possibilité de choisir le format, en présentiel ou virtuel, correspondant le mieux à leur besoin. Cette collaboration a permis à CargoM de présenter, à l'intérieur des deux salons au cours desquels plus de 650 postes étaient à pourvoir, un pavillon consacré au transport et à la logistique.

Dans un premier temps, l'événement en présentiel tenu les 27 et 28 octobre au Palais des congrès de Montréal a rassemblé près de 150 exposants, dont une trentaine au pavillon Transport et logistique, et a attiré plus de 3 500 visiteurs. Ces derniers ont eu l'occasion de discuter avec les recruteurs, mais également de se familiariser avec certains types d'emplois grâce aux simulateurs de conduite et d'opération de grue accessibles sur place. Des conférences ont également eu lieu afin de présenter et démystifier certains secteurs, notamment celui du transport maritime. Enfin, soulignons la visite au salon mercredi le 27 octobre de M. Luc Rabouin, maire de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, responsable du développement économique, commercial et du design au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal et jeudi le 28 octobre de Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Martin Imbleau, président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal et M. Marc Cadieux, président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec.

Le second volet de l'événement carrière, le salon virtuel, s'est déroulé du 3 au 12 novembre. Les deux premiers jours ont été consacrés au clavardage entre les exposants et les chercheurs d'emploi. Plus de 750 candidats potentiels ont visité les quelque 15 entreprises et centres de formation. La plateforme est demeurée active jusqu'au 12 novembre permettant ainsi la visite des kiosques et le dépôt de candidatures. Au total, plus de 4 000 personnes se sont branchées sur la plateforme.

Ces deux rendez-vous de l'emploi et de la formation ont été rendus possibles grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. CargoM tient à le remercier ainsi que L'Événement Carrières, promoteur et organisateur du Salon de l'emploi et de la formation continue - Formule hybride.

La Journée carrières en transport et logistique de CargoM fait partie des initiatives prises par dans le cadre du Chantier 4 - Main-d'œuvre afin de mettre de l'avant, par une large campagne de promotion et par la tenue d'un salon de l'emploi, les nombreux métiers et formations offerts dans le secteur. L'objectif est de faire connaître auprès du grand public ce secteur essentiel au bon fonctionnement de notre économie et de notre société. Rappelons que le transport maritime et le camionnage sont particulièrement affectés par la rareté de main-d'œuvre avec respectivement 4 000 postes et 30 000 postes sont à pourvoir dans un avenir rapproché. Visant à relever ce défi considérable, CargoM travaille de concert avec les comités sectoriels, soit le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie maritime (CSMOIM) et Camo-route, le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'industrie du transport routier et avec plusieurs acteurs majeurs de la chaîne logistique.

À propos de CargoM

Créée en 2012, CargoM (cargo-montreal.ca -- @CargoMtl) rassemble les acteurs de la logistique et du transport de marchandises du Grand Montréal, dont les institutions d'enseignement, les exportateurs et importateurs, les centres de recherche, les associations et comités sectorielles, autour d'objectifs communs et de projets concertés, dans le but d'accroître la cohésion, la compétitivité et le rayonnement de ce secteur. D'une importance capitale pour le développement de la grande région métropolitaine, il représente 120 000 emplois, 6 000 établissements et plus de 4 milliards de dollars en retombées économiques annuelles.

Les activités de CargoM sont soutenues financièrement par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par l'ensemble de ses membres.

