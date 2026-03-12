AVIS AUX MÉDIAS - Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Bilan de la Coalition HMR après un an d'activités

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à un point de presse de la Coalition HMR, au cours duquel elle fera un compte-rendu des travaux menés jusqu'à maintenant pour la réalisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et présentera ses demandes concrètes afin que le projet passe sans délai à l'étape de réalisation.

Prendront la parole :

D r Marc Brosseau, président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal





Suzanne Plourde, membre du Comité des Usagers HMR





Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Seront aussi présents :

Charles Milliard, chef du Parti Libéral du Québec





Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Parti Libéral du Québec





Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, Québec solidaire





Catherine Gentilcore, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la Métropole, Parti Québécois





Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont

Quoi : Point de presse - Bilan de la Coalition HMR



Quand : Le vendredi 13 mars 2026



Heure : 9 h 30



Lieu : 5415 boulevard de l'Assomption (devant l'hôpital)

Montréal (Québec)

H1T 2M4

