AVIS AUX MÉDIAS - Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Bilan de la Coalition HMR après un an d'activités
12 mars, 2026, 17:42 ET
MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à un point de presse de la Coalition HMR, au cours duquel elle fera un compte-rendu des travaux menés jusqu'à maintenant pour la réalisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et présentera ses demandes concrètes afin que le projet passe sans délai à l'étape de réalisation.
Prendront la parole :
- Dr Marc Brosseau, président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal
- Denis Cloutier, président du SPSESTIM
- Suzanne Plourde, membre du Comité des Usagers HMR
- Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal
Seront aussi présents :
- Charles Milliard, chef du Parti Libéral du Québec
- Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Parti Libéral du Québec
- Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, Québec solidaire
- Catherine Gentilcore, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la Métropole, Parti Québécois
- Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont
Quoi :
Point de presse - Bilan de la Coalition HMR
Quand :
Le vendredi 13 mars 2026
Heure :
9 h 30
Lieu :
5415 boulevard de l'Assomption (devant l'hôpital)
Montréal (Québec)
H1T 2M4
Source : Elena Gabrysz, Directrice, Affaires publiques - AUCOIN Stratégie & Communication, 514 839-7296, [email protected]
