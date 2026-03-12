AVIS AUX MÉDIAS - Modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Bilan de la Coalition HMR après un an d'activités

Coalition HMR

12 mars, 2026, 17:42 ET

MONTRÉAL, le 12 mars 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à un point de presse de la Coalition HMR, au cours duquel elle fera un compte-rendu des travaux menés jusqu'à maintenant pour la réalisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont et présentera ses demandes concrètes afin que le projet passe sans délai à l'étape de réalisation.

Prendront la parole :

  • Dr Marc Brosseau, président du CMDPSF du CIUSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

  • Denis Cloutier, président du SPSESTIM

  • Suzanne Plourde, membre du Comité des Usagers HMR

  • Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal

Seront aussi présents :

  • Charles Milliard, chef du Parti Libéral du Québec

  • Monsef Derraji, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, Parti Libéral du Québec

  • Guillaume Cliche-Rivard, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de santé, Québec solidaire

  • Catherine Gentilcore, porte-parole du troisième groupe d'opposition pour la Métropole, Parti Québécois

  • Vincent Marissal, député indépendant de Rosemont

Quoi :           

Point de presse - Bilan de la Coalition HMR


Quand :    

Le vendredi 13 mars 2026


Heure :    

9 h 30


Lieu :   

5415 boulevard de l'Assomption (devant l'hôpital)        

Montréal (Québec)

H1T 2M4

Source : Elena Gabrysz, Directrice, Affaires publiques - AUCOIN Stratégie & Communication, 514 839-7296, [email protected]

